В Украине убит участник «ЧВК Вагнера» из банды Аслана Гагиева

В конце ноября на войне в Украине был убит уроженец самопровозглашенной республики Южная Осетия Олег Дзарахохов. Об этом сообщили несколько телеграм-каналов. В 2016 году Дзарахохова приговорили к 19 годам колонии за несколько убийств, бандитизм и организацию преступного сообщества – он возглавлял одну из группировок крупнейшей в стране ОПГ Аслана Гагиева.

Как пишет телеграм-канал «ZRFV», Дзарахохов был завербован в колонии представителями «ЧВК Вагнера». По информации телеграм-канала «Военкор Ярем», Дзарахохов, известный по прозвищу «Колобок», получил позывной «Ташай» – 24 ноября он якобы был тяжело ранен после минометного обстрела, после чего скончался. Его представили к медали «За Отвагу».

Кавказ.Реалии обратился к авторам канала для уточнения источника данной информации, но на запрос редакции там не ответили.

Напомним, согласно вынесенному приговору Верховного суда Северной Осетии, с 2011 по 2013 годы Дзарахохов принял участие в убийстве шести человек, двух покушениях на убийство, причинении тяжкого вреда здоровью, а также повреждении чужого имущества.

Кроме того, как писал «Коммерсант» в 2015 году, Дзарахохов организовал расстрел в Беслане траурной процессии на похоронах убитого бандой Алана Торчинова, в результате чего скончались четыре человека.

При вынесении приговора суд учел, что Дзарахохов активно сотрудничал со следствием и признал свою вину. Кроме того, на тот момент у него было двое малолетних детей и медаль «За отвагу» – подсудимому назначили минимально возможный срок.