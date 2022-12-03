В украинском Изюме улицу Тургенева переименовали в честь Джохара Дудаева

На заседании комиссии по топонимике администрации города Изюма Харьковской области Украины утвердили решение о переименовании 22 городских улиц. В частности, улица Тургенева получит название в честь первого президента непризнанной Чеченской республики Ичкерия Джохара Дудаева, пишет Кавказ.Реалии.

О переименовании улиц еще в октябре сообщил в фейсбуке заместитель главы Изюма Владимир Мацокин. Сейчас стало известно, что остальным улицам, носившим имена русских писателей и военнослужащих, дадут имена украинских исторических деятелей от гетманов Павла Полуботка Ивана Мазепы до активиста Евромойдана и военного добровольца Романа Ратушного, 9 июня погибшего под Изюмом.

В комментарии Кавказ.Реалии депутат Верховной рады Украины и руководитель депутатской группы «За свободный Кавказ» Алексей Гончаренко напомнил, что по инициативе межфракционного объединения в честь Джохара Дудаева была переименована улица Искровская в Киеве.

«Украинцы сегодня лучше всех других народов понимают, через что прошли чеченцы в 1990-е годы. Тогда Россия осуществляла геноцид чеченского народа, сегодня – украинского. Поэтому мы морально понимаем борьбу чеченцев за независимость», - отметил депутат.

В то же время Гончаренко назвал переименование улиц в честь лидеров Ичкерии важным политическим сигналом.

«После признания Чечни оккупированной территорией, геноцида чеченского народа, мы демонстрируем веру в свободную Ичкерию. Мы верим, что чеченский народ добьется независимости. Также как и другие народы Кавказа», - подчеркнул спикер.

Джохар Дудаев (1944 – 1996) – чеченский государственный деятель, лидер движения за независимость республики от России и первый президент самопровозглашенной Чеечнской республики Ичкерия. В СССР – генерал-майор авиации, в Ичкерии – генералиссимус. Его имя носят улицы в Боснии и Герцеговине, Латвии, Литве, Польше, Турции, Украине.

После начала полномасштабного военного вторжения России Изюм был почти полностью разрушен в результате непрерывных обстрелов. Оставшиеся в нем жители лишились электроэнергии, газа и теплоснабжения. С 1 апреля Изюм заняли российские войска, под их контролем он пробыл почти полгода. В сентябре ВСУ удалось освободить город от оккупации.