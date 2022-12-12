В Чечне 500 силовиков ищут участников массовой драки со стрельбой

В чеченском Урус-Мартане с вечера 11 декабря проходит рейд по поиску участников массовой драки со стрельбой – ранее сообщалось, что конфликт произошел между сотрудниками СОБРа и ГИБДД. При этом несколько источников пишут, что правоохранители ищут и свидетелей потасовки, некоторые из них якобы были похищены.

Как сообщает ЧГТРК «Грозный», в Урус-Мартан накануне прибыли порядка 500 силовиков: они досматривали машины и проверяли документы у водителей. На месте находились работники местных официальных СМИ, а также высокопоставленные сотрудники правоохранительных органов, к примеру, командир полка полиции имени Ахмата Кадырова Замид Чалаев и начальник управления Госавтоинспекции МВД по региону Идрис Черхигов.

Как пишет сайт Кавказ.Реалии, Чалаев обратился к местным жителям на чеченском языке – он призвал недовольных выйти и «попробовать сказать слово хоть одному сотруднику» и пообещал заставить виновных «пожалеть о том, что они появились на свет». Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что замешанных в конфликте жителей отправят на войну в Украину.

По данным телеграм-канала Niyso, в Урус-Мартане во время рейда похищены около 20 человек, а силовики разбивают тонированные стекла в машинах. По информации издания The Insider, документы проверяли не только у водителей, но и у прохожих. Baza пишет, что сейчас в городе ищут не только тех, кто принял участие в конфликте, но и тех, кто за ними наблюдал.

Инцидент произошел в ночь на 11 декабря. По данным телеграм-канала SKFO Times, сотрудник СОБРа дал пощечину сотруднику ГИБДД, а тот в ответ стал стрелять в землю. По информации Baza, конфликт произошел из-за «старых обид» – росгвардейца якобы уже задержали.