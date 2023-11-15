Протесты и демонстрации – как пропалестинские, так и произраильские – не прекращаются в разных странах мира после 7 октября, когда боевики ХАМАС напали на южные районы Израиля, убив 1200 человек и захватив приблизительно 240 заложников. Палестинские власти утверждают, что в результате ответных действий Израиля погибло более 11 тысяч человек.

Администрация президента США Джо Байдена призвала Израиль к установлению пауз в боевых действиях, с тем чтобы мирные жители могли эвакуироваться, а в Газу была доставлена гуманитарная помощь, сообщает «Голос Америки».

Одновременно американское издание Axios опубликовало изложение «служебной записки», распространённой внутри Государственного департамента «по инициативе одного из молодых дипломатов».

Автор текста возлагает на президента Байдена ответственность за дезинформацию о нынешней войне между Израилем и ХАМАС. В записке также говорится о военных преступлениях, якобы совершаемых израильскими военными в секторе Газа. В пятистраничном меморандуме также говорится, что поддержка Израиля со стороны Байдена делает его «причастным к геноциду в Газе».

В публикации Axios идёт речь о 100 сотрудниках Государственного департамента и Агентства США по международному развитию (USAID), подписавших меморандум, в котором также содержатся требования о прекращении огня в Газе. Издание Axios обращает внимание на то, что распространенный диссидентами текст являет собой редкий пример бытующих в президентской администрации различных точек зрения на войну между Израилем и ХАМАС.