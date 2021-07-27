В Ватикане впервые судят кардинала по обвинению в махинациях

В Ватикане начался суд над кардиналом Римско-католической церкви. Анджело Беччу обвиняют в финансовых махинациях при покупке недвижимости в Лондоне.

Под судебное заседание отведён специально оборудованный зал в административных помещениях Ватиканских музеев. Кроме Беччу на скамье подсудимых ещё девять человек, среди которых бывший секретарь кардинала, сотрудники службы финансовой информации Ватикана, банкиры и финансисты. Их обвиняют в растрате, коррупции, отмывании денег и злоупотреблении служебным положением.

Скандал вокруг финансовых операций Ватикана, связанных с покупкой недвижимости за рубежом, разразился осенью 2019 года. Тогда ватиканские следователи проверили документы госсекретариата и службы финансовой информации.

В ходе расследования выяснилось, что Беччу и его сотрудники причастны к приобретению элитной недвижимости в том числе за счёт пожертвований католиков со всего мира. Всего, по данным следствия, было потрачено от 73 до 166 миллионов евро.

На фоне скандала Беччу ушёл в отставку и отрёкся от прав, связанных с саном кардинала. При этом обвинения он отверг.

По данным СМИ, папа римский Франциск после скандала решил продолжать расследование. Журналисты отмечают, что Беччу - первый с момента основания Ватикана кардинал, дело которого рассматривает не кассационный суд под председательством другого кардинала, а более суровый ватиканский трибунал.

На фоне сообщений о финансовых махинацией высокопоставленных священнослужителей Ватикан впервые раскрыл данные о своей недвижимости. Выяснилось, что церкви принадлежат более пяти тысяч объектов, из них около четырёх тысяч в Италии, остальные – за рубежом. В список не входят здания дипмиссий Ватикана.