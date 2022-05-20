В Вильнюсе объявили о создании «Российского комитета действия»

В Вильнюсе проходит II конференция Российского антивоенного комитета. Эта организация была создана видными представителями российской эмиграции после начала войны в Украине. Они осуждают режим Владимира Путина, обвиняя его в развязывании войны, и выступают в поддержку Украины. Идёт прямая трансляция:

В конференции участвуют многие представители эмиграции, которые ранее участвовали в работе оппозиционного Форума свободной России. Среди них - Гарри Каспаров, Леонид Невзлин, Владислав Иноземцев, Евгений Киселёв, Елена Лукьянова, Илья Пономарёв и другие.

Многие участники призывают к активной борьбе против режима Владимира Путина, в том числе в самой России. "Единственный источник угрозы для российской элиты – российский народ", - заявил, в частности, живущий в Киеве бывший депутат Госдумы Илья Пономарёв. Многие при этом говорят, что значительная часть жителей России - против войны. Леонид Невзлин предположил, что и в окружении Владимира Путина есть много противников войны. "Война закончится, когда не будет Путина на его должности" - убеждён один из бывших владельцев ЮКОСа. По мнению Гарри Каспарова, к смене режима в России приведёт её военное поражение.

На конференции также обсуждается вопрос помощи россиянам, которые после начала войны уехали из страны. Как заявил Гарри Каспаров, на базе Антивоенного комитета будет создано политическое представительство под названием Российский комитет действия - для тех людей, которых он назвал "хорошими русскими" или "европейскими русскими". Речь идёт о тех россиянах, которые осуждают войну против Украины. По словам Каспарова, будет опубликована открытая для подписания декларация. В ней будет содержаться осуждение "преступной войны, развязанной нелегитимным режимом Владимира Путина", а также поддержка территориальной целостности Украины, включая аннексированные Крым и Севастополь.

Люди, подписавшие декларацию, как сказал Каспаров, смогут получать от комитета некий документ, который потенциально мог бы облегчить их жизнь в европейских странах. По словам Дмитрия Гудкова, для получения условного паспорта "хорошего русского" надо будет подписать декларацию и пройти подтверждение личности. Для обладателей документа, по замыслу организаторов, появятся всевозможные льготы. Представители стран Запада пока никак не комментировали, насколько эта инициатива может быть признана на государственном уровне.