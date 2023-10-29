В Волновахе убиты девять человек, в том числе дети

В городе Волноваха в подконтрольной российским военным части Донецкой области Украины были убиты девять человек. Среди убитых двое детей. По ряду сообщений, убийство мог совершить российский военнослужащий, официально это не подтверждено.

Следственный комитет России накануне сообщил о возбуждении уголовного дела по статье об убийстве двух и более лиц. В сообщении говорилось, что тела убитых были обнаружены в частном доме, который принадлежал погибшей семье, с огнестрельными ранениями.

Телеграм-канал «Астра», ссылаясь на местных жителей, соседей и родственников убитых, утверждает, что убийство совершил российский военный. По версии собеседников канала, убийство произошло 27 октября в частном жилом доме на улице Донецкой. Дом принадлежал семье - мужу и жене, у них было двое детей, девочка-школьница и 4-хлетний мальчик. Все они, как утверждается, были убиты, как и еще пять человек, которые находились в доме. Утверждается, что это были гости, которые праздновали день рождения.

Обстоятельства убийства остаются неясными. Некоторые собеседники «Астры», а также пользователи местного чата, утверждают, что незадолго до убийства российский военный поссорился с владельцем дома. По ряду сообщений, убийство совершили «военные на мотоциклах», причем в то время, когда люди, находившиеся в доме, спали.

Официально Следственный комитет, представители российских властей и военных эти сообщения не комментировали.

Волноваха была оккупирована российскими войсками в марте 2022 года. В ходе боев город был серьезно разрушен. Сейчас он находится относительно далеко от линии фронта. Российские власти считают город, как и всю Донецкую область, территорией России.