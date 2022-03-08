На днях в социальных сетях появились сообщения о том, что с одного из домов в Вытегре в Вологодской области сняли советскую вывеску "Миру – мир!". Некоторые комментаторы связывали исчезновение конструкции с военными действиями в Украине.

"Видимо в свете последних событий, советская конструкция приобрела признаки экстремизма и нагло транслировала их на весь город прямо с крыши пятого этажа! Вероятно, к такому выводу пришли местные чиновники и "Мир" потихоньку спилили", – писали в одной из групп Вологодской области.

Первыми пропажу вывески заметили жильцы дома ещё 27 февраля. Они даже пообещали обратиться в полицию, так как вывеску сняли без согласования с ними.

В Управляющей компании, обслуживающей дом на улице Победы 4, корреспонденту Север.Реалии подтвердили, что вывеску действительно сняли с дома. Конструкция была в аварийном состоянии, и от сильных ветров могла упасть с крыши, – заявила Ольга Бурлакова, генеральный директор управляющей компании "Твой дом". По причине угрозы аварии демонтаж конструкции не успели согласовать с жильцами дома, утверждает она. Собрание планировали проводить в конце марта. Но к этому моменту вывеска могла уже упасть. Сейчас вывеска находится на "ответственном хранении" в гараже у директора управляющей компании.

При этом с войной в Украине снятие вывески никак не связано, утверждает она:

- Это просто от старости. Мы далеко от политики. Нам тут не до политики. У нас вот крыши текут. Всё везде тает и течёт. Без политики тут делов хватает.

Ранее в России приняли законы об уголовной ответственности за "фейки о действиях российских военных", "антивоенные лозунги" и "призывы к антироссийским санкциям". К административной ответственности, в частности, уже привлекались люди за лозунг "Нет войне".