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В Вологодской области сняли советскую вывеску «Миру – мир!»
На днях в социальных сетях появились сообщения о том, что с одного из домов в Вытегре в Вологодской области сняли советскую вывеску "Миру – мир!". Некоторые комментаторы связывали исчезновение конструкции с военными действиями в Украине.
"Видимо в свете последних событий, советская конструкция приобрела признаки экстремизма и нагло транслировала их на весь город прямо с крыши пятого этажа! Вероятно, к такому выводу пришли местные чиновники и "Мир" потихоньку спилили", – писали в одной из групп Вологодской области.
Первыми пропажу вывески заметили жильцы дома ещё 27 февраля. Они даже пообещали обратиться в полицию, так как вывеску сняли без согласования с ними.
В Управляющей компании, обслуживающей дом на улице Победы 4, корреспонденту Север.Реалии подтвердили, что вывеску действительно сняли с дома. Конструкция была в аварийном состоянии, и от сильных ветров могла упасть с крыши, – заявила Ольга Бурлакова, генеральный директор управляющей компании "Твой дом". По причине угрозы аварии демонтаж конструкции не успели согласовать с жильцами дома, утверждает она. Собрание планировали проводить в конце марта. Но к этому моменту вывеска могла уже упасть. Сейчас вывеска находится на "ответственном хранении" в гараже у директора управляющей компании.
При этом с войной в Украине снятие вывески никак не связано, утверждает она:
- Это просто от старости. Мы далеко от политики. Нам тут не до политики. У нас вот крыши текут. Всё везде тает и течёт. Без политики тут делов хватает.
Ранее в России приняли законы об уголовной ответственности за "фейки о действиях российских военных", "антивоенные лозунги" и "призывы к антироссийским санкциям". К административной ответственности, в частности, уже привлекались люди за лозунг "Нет войне".
- 24 февраля российская армия вошла на территорию Украины. Это произошло сразу после того, как Владимир Путин объявил, что принял решение о начале проведения "спецоперации" после просьбы так называемых "ДНР" и "ЛНР". Во многих регионах Украины идут бои, гибнут мирные жители. Официально российские власти не называют происходящее войной.
Другие новости дня
Главу правительства Аджарии внесли в базу украинского сайта «Миротворец»
Главу правительства Аджарии Торнике Рижвадзе внесли в базу украинского сайта «Миротворец».
На сайте указано, что Рижвадзе «пособник российских военных преступников», отрицающий российское военное вторжение в Украину. В «Миротворце» считают, что Рижвадзе занимается манипуляцией общественно значимой информацией, участвует в актах гуманитарной агрессии против Украины.
«Центр «Миротворец» просит правоохранительные органы рассматривать данную публикацию на сайте как заявление о совершении этим гражданином осознанных деяний против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка, а также иных правонарушений», – сказано в сообщении.
Отметим, что накануне Рижвадзе не стал отвечать на вопрос журналиста о том, кто начал войну – Россия или Украина.
«Вы должны спросить об этом у экспертов в этой сфере», – сказал Рижвадзе, добавив, что желает Украине быстрого завершения войны.
Проект «Миротворец» отслеживает список лиц, нарушающих, по мнению авторов базы, украинское законодательство и совершающих преступление против страны.
Сеть строительных магазинов OBI прекращает работу в России
Международная сеть магазинов строительных и хозяйственных товаров OBI объявила о том, что прекращает работу в России. Это связано с военной агрессией в отношении Украины и её последствиями, говорится в заявлении компании. У OBI 27 гипермаркетов в России, в которых работает почти пять тысяч сотрудников.
О прекращении работы в России объявил производитель косметики и парфюмерии Estee Lauder Companies, которому принадлежат такие бренды, как МАС, Estee Lauder, Clinique, Bobbi Brown, The Ordinary, Le Labo и другие. Компания закроет свои торговые точки в России, а также прекратит онлайн-продажи и поставки российским ретейлерам.
О приостановке деятельности в России объявила японская платёжная система JCB. Это одна из крупнейших платёжных систем, карты которой принимаются к оплате в 190 странах мира. Она могла бы заменить Mastercard и Visa, которые ранее также приостановили работу. Карты JCB, которые выпустили российские банки, не будут работать за границей, а карты зарубежных банков – на территории России.
По данным Йельского университета, с начала российского вторжения на территорию Украины 250 зарубежных компаний заявили о том, что ограничивают или прекращают свою работу с Россией. При этом несколько десятков крупных компаний остались и сохраняют своё значительное присутствие. По данным университета, в список компаний, продолжающих работу с Россией, входят: Coca-Cola, Pepsi, McDonaldʼs, Nestle, Mars, Philip Morris, Starbucks, Unilever, Hilton, Marriott и другие.
- Российское вооружённое вторжение на территорию Украины началось 24 февраля по приказу президента Владимира Путина. Целями военной операции он назвал "денацификацию" и "демилитаризацию" Украины, но не уточнил, что конкретно имеет в виду. Из-за войны США и страны Запада ввели в отношении Москвы жёсткие санкции, которые затронули не только политиков и чиновников, но и обычных граждан. Сотни корпораций и брендов объявили о приостановке бизнеса в России.
Украина: согласован только один гуманитарный коридор, из города Сумы
Минобороны России 8 марта третий день подряд заявило о "режиме тишины" и открытии гуманитарных коридоров для эвакуации мирных жителей из Киева, Чернигова, Сум, Харькова и Мариуполя, на которые наступают российские войска.
При этом большинство маршрутов этих коридоров вновь не согласовано с украинской стороной, которая выступает против их открытия в сторону России и Беларуси.
Вице-премьер Украины Ирина Верещук подтвердила открытие только одного гуманитарного коридора – от города Сумы до Полтавы, где российских военных нет. Верещук подчеркнула, что маршрут согласован с российской стороной, однако высказала опасения, что могут быть провокации и срыв эвакуации.
Сообщается, что из Полтавы в Сумы для эвакуации людей выехали 35 автобусов. Эвакуация уже началась.
Накануне поздно вечером российская армия нанесла авиаудар по Сумам – это утверждает глава Сумской администрации Дмитрий Живицкий. По данным ГЧСЧ Украины, в результате бомбардировки погибли по меньшей мере 9 человек, в том числе два ребенка. Судя по кадрам с места событий, которые появляются в социальных сетях, в Сумах разрушены жилые дома. Разрушения есть также в Ахтырке Сумской области.
В Мариуполе, откуда так и не были эвакуированы около 200 тысяч жителей, продолжаются бои. Минобороны России заявило, что бойцы так называемой "ДНР", наступающие с востока, заняли один из микрорайонов, подтверждения этой информации пока нет.
Украинская разведка утверждает, что под Харьковом убит российский генерал
Главное управление разведки Минобороны Украины утверждает, что в боях под Харьковом был убит генерал-майор российской армии Виталий Герасимов. В сообщении ГУР МО говорится, что речь идёт о начальнике штаба и первом заместителе командующего 41-й армии Центрального военного округа России.
Герасимов участвовал во второй войне в Чечне и операции в Сирии, а также в операции по аннексии Крыма. Награждён различными наградами, в том числе орденом за заслуги перед Отечеством с мечами.
Журналист-расследователь Христо Грозев утверждает, что гибель Герасимова подтверждает и российский источник. Также, по его словам, смерть подтверждается и записью переговоров российских военных - она была опубликована Киевом. Доказана ли её аутентичность, он не сообщает.
Официального подтверждения смерти генерал-майора с российской стороны нет. Активно освещающие боевые действия в Украине с прокремлёвских позиций телеграм-каналы уверенно утверждают, что Герасимов на самом деле жив, а украинская разведка ошиблась или занимается дезинформацией. Доказательств того, что генерал жив, также не предоставлено.
На прошлой неделе в соцсетях появились сообщения о гибели в Украине генерал-майора, заместителя командующего 41-й армией Центрального военного округа генерал-майора Андрея Суховецкого. О его гибели в частности писали в соцсетях его бывшие сослуживцы. Информацию корреспонденту Радио Свобода подтвердили в кировском областном отделении Всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое братство". Министерство обороны официально его гибель не подтверждало.
Удар РФ по городу Сумы: погибли 9 человек, в том числе двое детей
В результате российского авиаудара по Сумам (город к Северо-Западу от Харькова, у границы с Россией) погибли 9 человек, в том числе двое детей. Об этом сообщает государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.
Глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий сообщил, что после 23 часов 7 марта российские войска сбросили авиабомбы, а также обстреляли Ахтырку. В России удар еще не комментировали.
Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко пишет в Telegram-канале, что один из погибших - 9-летний мальчик, Вадим Ивлев.
Янукович обратился к Зеленскому: «Вы обязаны остановить кровопролитие»
Бывший президент Украины Виктор Янукович, бежавший в Россию в 2014 году после массовых протестов в Киеве, обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому, призвав его "любой ценой" остановить кровопролитие в Украине и достичь мирного соглашения с Россией.
Текст заявления Януковича публикует российское агентство РИА Новости. В нём бывший президент, которого в Украине ранее осудили за госизмену, пишет, что хочет обратиться к Зеленскому "по-президентски и даже немного по-отечески". Он пишет, что после Майдана в 2014 году принёс себя и свою власть "в жертву", чтобы избежать широкомасштабного кровопролития в стране, и призывает Зеленского сделать то же. Он также утверждает, что в нынешней войны виновны прежде всего те, кто, по его словам, "развязал АТО" (так называемую антитеррористическую операцию против сепаратистов Донбасса) в 2014 году. О России - её роли в конфликте, начавшемся 8 лет назад, и о её нынешнем вооружённом вторжении в Украину - он вовсе не упоминает, президента России Владимира Путина к миру не призывает.
Янукович после своего бегства в Россию некоторое время признавался Москвой как законный президент Украины, однако затем российские власти признали новые власти в Киеве (хотя в последнее время вновь начали ставить их легитимность под сомнение). Несколько лет Янукович почти не делал никаких политических заявлений. Накануне появилось сообщение, что его самолёт якобы прилетел в Минск, а в прокремлёвских СМИ и телеграм-каналах начали появляться предположения, что Россия хочет как-то использовать эту фигуру в нынешней войне.
Реакции Зеленского на обращение пока не было.
Зеленскому присвоена высшая государственная награда Чехии
Президент Чехии Милош Земан 7 марта объявил о решении наградить орденом "Белого льва" (высшей государственной наградой) Владимира Зеленского.
"Президент Украины проявил отвагу и мужество. США предлагали ему эвакуацию, но он отказался и остался в столице, чтобы руководить обороной своей страны", – заявил Земан на торжественной церемонии вручения государственных наград.
Земан призвал соотечественников помочь украинцам, в том числе прибывшим в Чехию в качестве беженцев.
"Недалеко от наших границ бушует война, вызванная агрессией России против Украины. Сейчас важно думать об украинском народе", – добавил Земан.
Чешский президент был известен своей пророссийской позицией и поддержкой Владимира Путина. Он поменял свою риторику после вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года, назвав Путина безумцев. Введенные Чехией санкции против России стали одними из самых жестких.
- Орден "Белого льва" был учрежден в 1922 году для награждения иностранных граждан, выдающихся политических и общественных деятелей, за заслуги перед Чехословацким государством.
- 7 марта во дворе Пражского Града состоялась торжественная церемония поднятия флага Украины, которую провел почетный караул. Она сопровождалась исполнением чешского и украинского гимнов.
Путин пообещал не использовать резервистов и срочников в Украине
Владимир Путин пообещал, что командование российской армии не будет объявлять дополнительный призыв резервистов из запаса и использовать солдат срочной службы для проведения, как называет президент России, "специальной военной операции" на территории Украины.
Соответствующее заявление Путин сделал поздравляя российских женщин с 8 марта и обратившись непосредственно к "матерям, жёнам, сёстрам, невестам и подругам солдат и офицеров", которые, по его мнению, "сейчас в бою защищают Россию". Путин подчеркнул, что "поставленные задачи решают только профессиональные военные" и высказал уверенность, что они "надёжно обеспечат безопасность и мир для народа России".
При этом в последние дни ряд военных экспертов высказали мнение, что без дополнительной мобилизации российской армии вряд ли удастся достичь в Украине поставленных задач.
- Российское вооружённое вторжение на территорию Украины началось 24 февраля по приказу Владимира Путина. Он обосновал действия Кремля тем, что НАТО якобы хотело превратить Украину в свой антироссийский форпост. Украина и НАТО это отрицают. Кроме отказа от вступления в североатлантический военный альянс, признания Крыма российским, а "ДНР" и "ЛНР" независимыми, Путин требует от Украины "денацификации" и "демилитаризации".
- Власти Украины утверждают, что с начала военных действий погибли более десяти тысяч российских солдат и более двух тысяч взяты в плен. Утверждается также, что часть из них являлись солдатами срочной службы, контракты с которыми были подписаны либо задним числом, либо непосредственно перед началом вторжения на украинскую территорию. Официального подтверждения этому нет, как нет и независимых данных о потерях сторон. Как правило, в ходе военных конфликтов стороны преуменьшают свои потери и преувеличивают потери противника.
- За военные действия против Украины США и страны Запада ввели в отношении Москвы жёсткие санкции, которые затронули не только российских политиков и чиновников, но и обычных граждан. Сотни корпораций и брендов объявили о приостановке бизнеса в России.
YouTube удалил каналы телеведущего Владимира Соловьёва
Администрация видеохостинга YouTube удалила канал российского телеведущего Владимира Соловьёва "Соловьёв Live", а также канал его телевизионной программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым".
Ведущий назвал эти решения "объявлением войны" и призвал закрыть YouTube в России. При этом он заявил, что будет продолжать делать своё шоу на западном видеохостинге, размещая в своих соцсетях ссылку на трансляцию непосредственно перед эфиром.
Ранее YouTube удалил несколько каналов, принадлежавших российской информационной сети Russia Today. В конце февраля её руководитель Маргарита Симоньян, как и Владимир Соловьёв, попала под санкции Евросоюза из-за признания Россией независимости так называемых Донецкой и Луганской "народных республик".
В Конгрессе подготовлен законопроект о запрете импорта российской нефти
Группа американских законодателей заявила о том, что ее участники подготовили законопроект, разрыв с России и Беларуси "постоянных нормальных торговых отношений", предусматривающих минимальные торговые тарифы.
"В то время, как Россия продолжает неспровоцированную атаку на украинцев мы договорились о законодательном пути, который приведет к запрету импорта энергетических продуктов из России и приостановлению нормальных торговых отношений с Россией и Беларусью", - говорится в заявлении законодателей. Законопроект поддерживают лидеры Конгресса, представляющие и Республиканскую и демократическую партию. Этот законопроект может быть рассмотрен в ближайшее время. В случае его одобрения он поступит на подпись президенту США Джо Байдену, который до сих пор формально не высказывался в пользу такой меры, опасаясь, что она может привести к повышению цен горючего в Соединенных Штатах. Около 7 процентов нефти, потребляемой в стране, импортируется из России. Однако в воскресенье Госсекретарь США Тони Блинкен заявил о том, что Белый рассматривает возможность запрета импорта российской нефти.
Отмена статуса "нормальных торговых отношений" с Россией и Беларусью приведет к тридцатипроцентному росту импортных пошлин на российские и белорусские товары. Сейчас они составляют три процента. Основной экспорт России в США - нефть, металлы, в том числе, платина и удобрения.
Подобные меры являются ответом на российское вторжение в Украину. Их цель - нанести финансовый урон России и лишить ее финансовых средств, которые ей необходимы также на ведение военной кампании в Украине.
ЕС начал рассмотрение заявок Украины, Грузии и Молдовы о вступлении
Европейский союз 7 марта официально начал рассмотрение заявок Украины, Грузии и Молдовы о вступлении в объединение.
Агентство Agence France Presse со ссылкой на французских дипломатов сообщает, что послы стран ЕС в Брюсселе попросили Еврокомиссию оценить заявки трех постсоветских государств.
Этот процесс может занять у Еврокомиссии годы. Кроме того, странам могут предложить провести реформы для соответствия требованиям. Для их вступления в союз кандидатуры должны одобрить все 27 стран-членов.
В условиях военных действий, которые ведет Россия против Украины, рассмотрение заявок от бывших советских стран имеет символическое значение. Это лишь самый первый шаг в процессе, который может затянуться на много лет, и результат которого вовсе не гарантирован.
- 28 февраля стало президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на членство Украины в ЕС. Желание принять страну выразила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Президент Польши Дуда в свою очередь призвал предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС немедленно.
- 3 марта заявку на членство в Евросоюзе подписал премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. Вслед за ним – об аналогичных действиях заявила Молдавия.
В Тбилиси на акции с требованием отставки правительства задержали активистов
В Тбилиси сегодня вечером на акции возле Государственной канцелярии задержали гражданских активистов, требовавших отставки правительства. Это Георгий Мжаванадзе, Гига Макарашвили, Нодар Рухадзе, Зука Бердзенишвили и Бачи Валишвили– все они являются членами движения «Сирцхвилиа» («Позор»). Также задержаны участница акции Гванца Пертия и экоактивистка Ната Перадзе, сообщает агентство «Новости-Грузия».
В движении отмечают, что активисты были задержаны уже после завершения мирной акции и «совершено без причины».
До этого полиция оттеснила участников акции с площади перед канцелярией, а они бросали в полицейских рулонами туалетной бумаги и называли «рабами». Однако задержания начались только спустя полчаса после этой стычки, когда ничего не происходило.
За несколько часов до акции у канцелярии активисты - несколько сотен человек - собрались на центральном проспекте Руставели, где требовали отставки правительства.
Участники акции развернули огромный флаг Украины. Выступающие подвергли критике решение правительства Грузии не присоединяться к санкциям, установленным западными странами для России. Многие из митингующих принесли плакаты, на которых было написано «Грузия – не Россия и никогда ею не будет».
Третий раунд переговоров Украины и РФ завершился. Заявления сторон
В Беларуси завершился третий раунд переговоров между Украиной и Россией. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил об итогах встречи.
«Третий раунд переговоров закончился. Есть небольшие положительные сдвиги по улучшению логистики гуманитарных коридоров… По базовому политическому блоку урегулирования вместе с прекращением огня и гарантиями безопасности интенсивные консультации продолжены», - написал он в Twitter.
Член российской делегации Владимир Мединский, в свою очередь, сказал: говорить о чем-либо позитивном пока рано.
«Мы долго обсуждали проблему гуманитарных коридоров. Украинские силы на местах не выполняют приказы своего командования. Мы поставили вопрос ребром. Надеемся, что с завтрашнего дня коридоры заработают. Российская делегация привезла на переговоры проекты документов, подписаны они не были. К сожалению, наши ожидания от переговоров не оправдались, но процесс будет продолжен», - сказал Мединский.
При этом он выразил надежду на то, что с завтрашнего дня гуманитарные коридоры заработают.
Посол Великобритании Мелинда Симмонс покинула Украину
Посол Великобритании покинула Украину, сообщает BBC.
По словам министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, из-за сложной ситуации с безопасностью посол Великобритании в Украине покинула страну.
По информации Трасс, когда Россия вторглась в Украину, посол Мелинда Симмонс вместе с остальными сотрудниками посольства переехала из столицы Киева в город Львов в западной части Украины.
По словам Лиз Трасс, в настоящее время все дипломатические представительства Великобритании по всей Украине закрыты.
В Беларуси проходит третий раунд украино-российских переговоров
В Беларуси проходит третий раунд переговоров между Украиной и Россией.
«Через несколько минут начнем разговаривать с представителями страны, которая всерьез считает, что масштабное насилие над мирным населением – это аргумент. Докажем, что это не так», - сообщил до начала встречи член украинской делегации Михаил Подоляк.
Ранее сегодня пресс-спикер российского президента Дмитрий Песков заявил, что Москва готова в любой момент прекратить военные действия в Украине, если только Киев пойдет на следующие условия:
- Признание Крыма российским;
- Признание независимости т.н. ЛНР и ДНР;
- Внесение поправок в конституцию и отказа от претензий на вступление в «какой-либо блок».
В своем обращении Подоляк подчеркнул: «Все будет так, как нужно Украине».
В Абхазии прошел автопробег в поддержку российских военных
Автопробег с участием более 50 автомобилей в поддержку российских военных, а также жителей Донбасса прошел в понедельник в Сухуми. Как пишет ТАСС, акцию организовало сообщество водителей-трансферов Абхазии, в ней приняла участие и Ассоциация молодежи Абхазии «Апеипш» («Будущее»).
Участники акции проехали по сухумским улицам автоколонной с флагами самопровозглашенной республики Абхазия, России, т.н. «ДНР» и «ЛНР». После автопробега они собрались на площади Свободы и устроили флешмоб, сформировав большой знак в форме буквы Z, аналогично акциям, ранее проведенным сотрудниками МЧС в Сухуми и Очамчире.
Участники акции развернули на площади Свободы баннер со слоганом «Мы вместе». Кроме того, водители-трансферы организовали сбор средств для эвакуированных из «ДНР» и «ЛНР», находящихся в Абхазии, и для абхазских добровольцев на Донбассе.
1 марта Абхазское народное движение предложило президенту самопровозглашенной республики Абхазия Аслану Бжания провести «общенациональный митинг в поддержку России».
Лидер оппозиции Адгур Ардзинба в интервью RESPUBLICA пояснил, что проводить отдельную акцию оппозиционеры не планируют: «В Грузии власть молчит, а оппозиция проводит митинги в поддержку Украины. А в Абхазии власть молчит, а оппозиция, что ли, будет проводить митинги в поддержку России? Мне кажется, это неправильно».
Bloomberg: новые санкции ЕС затронут судна и военные технологии России
Страны-члены Евросоюза готовят новые санкции против России, которые могут коснуться портов, судов и технологий для военного оборудования. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Обсуждается расширение и персональных ограничений – в список лиц, которых они затронут, могут добавить россиян, ранее не попадавшие под санкции.
Брюссель обсуждает и усиление режима соблюдения уже введенных ограничений, в том числе в отношении криптовалюты и способов её использования для обхода уже существующих мер.
Некоторые из санкций могут быть введены уже 8 марта, уточнил один из собеседников агентства. Официального подтверждения этой информации нет.
- После вторжение России на территорию Украины 24 февраля 2022 года государства-члены ЕС и другие страны ввели несколько пакетов санкций против России. Ограничения затронули ЦБ и крупные российские банки, авиаотрасль, а также российских чиновников, включая лично президента России Владимира Путина, бизнесменов и медийных личностей, оправдывающих действия России.
Москва вновь утверждает, что в Грузии вывели штамм африканской чумы свиней
Африканская чума свиней, которая активно циркулирует с 2007 года, была выведена в лаборатории в Грузии, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
Отметим, что российские чиновники и СМИ периодически заявляют о якобы проводимых в Тбилиси экспериментах над смертоносными вирусами.
«Мы считаем, что в 2007 г. штамм африканской чумы свиней с повышенной контагиозностью был сконструирован в грузинской биолаборатории, подведомственной Пентагону. Его распространение нанесло существенный экономический ущерб ряду государств, в том числе Украине и Польше, и исключило их из ряда экспортеров свинины», – сказал российский военный на брифинге в понедельник.
Как пишет «Интерфакс», в 2013 году бывший главный государственный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко заявлял, что африканская чума свиней, которая вызвала падеж скота в российских регионах, попала в Россию из Грузии.
- Со дня открытия тбилисской лаборатории имени Ричарда Лугара в 2011 году в российских СМИ активно муссируются слухи о создании в центре химического или биологического оружия, а также штаммов опасных вирусов. Такие же обвинения высказывают и российские официальные лица. В конце 2018 года по приглашению Минздрава Грузии в лаборатории побывали эксперты из 17 стран мира. В подготовленном ими заключении отмечалось, что центр работает исключительно для мирных целей.
- 3 сентября 2020 года в МВД Грузии заявили о кибератаке на компьютерную систему Минздрава Грузии. Сообщается, что 1 сентября хакеры попытались заполучить документацию медицинского характера, в том числе из баз данных тбилисской лаборатории Лугара, а также информацию, связанную с пандемией коронавируса.
- В сентябре прошлого года российские СМИ возобновили дезинформационную кампанию против лаборатории Лугара.
Глава правительства Аджарии: заход в Батуми судна под флагом РФ – не нарушение
Сухогруз под флагом России «Леонид Пестриков», который зашел в порт Батуми, не нарушал закон, заявил глава правительства Аджарии Торнике Рижвадзе.
Информация о том, что в Батумский порт из Стамбула зашло судно под российским флагом, появилась сегодня в грузинских СМИ. Согласно имеющимся данным, судно перевозит строительные материалы, пишет агентство «Новости-Грузия».
«Насколько мне известно, у судов под таким флагом нет проблем с обслуживанием в портах стран ЕС. Ни правила, ни закон не нарушаются», — сказал Рижвадзе.
По его словам, груз, который вез корабль, предназначался для Грузии.
Рижвадзе призвал журналистов не заниматься раздуванием скандалов.
«У вас что, сегодня больше проблем нет?» – спросил Рижвадзе журналистов, которые задавали ему вопрос о сухогрузе.
В Минске приземлился самолет, которым ранее пользовался Виктор Янукович
Незадолго до сегодняшних переговоров украинской и российской делегаций в Беларуси в Минске приземлился самолет, которым ранее пользовался Виктор Янукович.
О том, что частный самолет Dassault Falcon 900С с бортовым номером RA-09617 сел в аэропорту Минска свидетельствуют данные с сайта мониторинга воздушных судов FlightRadar.
Согласно этим данным, борт вылетел из аэропорта "Внуково" в Москве в 13:30 по киевскому времени и через час приземлился в аэропорту Минска.
Во времена президентства Януковича самолет имел бортовой номер UR-CRD и принадлежал украинской компании ООО "Центравиа", – напоминает украинская служба Радио Свобода. Затем, после побега Януковича из Украины в июне 2014 года самолет перерегистрировали на компанию Boutique Aviation LTD с острова Мэн, который является коронным владением Великобритании. Тогда же самолет сменил бортовой номер на M-TSKW.
Впоследствии, по данным сайта мониторинга воздушных судов OneSpotter, борт в июле 2020 года снова изменил регистрацию, на российскую – RA-09617. По данным сайта, эксплуатантом самолета стала российская авиакомпания "Северо-Запад". На ее сайте можно заказать чартерный перелет этим самолетом.
По данным Flightradar24, с начала российского вторжения этот самолет несколько раз летал из Сочи в Москву и обратно. В частности, 25 февраля борт вылетел из Сочи в Москву и в тот же день вернулся обратно. Впоследствии, 4 марта, он совершил еще один рейс по маршруту Сочи-Москва-Мочиснова вылетел из аэропорта Сочи в столицу РФ и в тот же день прибыл обратно.
В 2016 году российский оппозиционный канал Дождь опубликовал расследование о том, что Виктор Янукович, вероятно, поселился в Хостинском районе Сочи на склонах горы Благодать. Журналисты показали дом, где может проживать бывший украинский президент, визуально он оказался похож на дом Януковича в его бывшей резиденции "Межигорье".
Ранее источник «Украинской правды» сообщил, что по одному из сценариев Москва может объявить Януковича президентом Украины.
Появились подтверждения о сбитом российском Су-34 над Харьковом
Над Харьковом украинской ПВО накануне был сбит российский бомбардировщик Су-34. Сообщения об этом подтверждаются опубликованными видео допроса пилотов. Оба лётчика катапультировались, выжили и были пойманы. Один из них, Олег Маковецкий, родился в Чугуеве Харьковской области, за который сейчас идут бои.
Второй пилот на видео своего допроса представляется как Максим Криштоп. Его имя не раз упоминалось в российских СМИ: в 2010 году о нём писала "Российская газета" как о летчике хурбинской бомбардировочной авиабазы Дальневосточного объединения ВВС и ПВО.
Российская сторона официально не признала потерю Су-34. Минобороны России не сообщало о своих потерях в технике, включая авиацию, сообщалось только о потерях убитыми среди личного состава. По данным украинской стороны, сбиты уже десятки российских самолётов и вертолётов, но число документально подтверждённых случаев существенно ниже.
В результате авиаудара по Харькову накануне вечером была повреждена телевышка, из-за чего прервалось телевещание. Также был нанесён удар по заводу, где производилась бронетехника.
Су-34 - многофункциональный фронтовой сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик, один из самых современных российских боевых самолётов.
Заявку на членство Украины в ЕС нужно рассматривать отдельно от Грузии и Молдовы - Кулеба
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба выступает за то, чтобы заявка Украины на членство в Европейском Союзе рассматривалась отдельно от заявок Грузии и Молдовы.
Об этом говорится в заявлении главы МИД, которое было предоставлено «Европейской правде».
Кулеба подчеркнул, что украинцы защищают мир и безопасность Европы ценой собственных жизней, и сейчас Украина фактически превратилась в форпост Европейского Союза, останавливающего разрушительное российское зло от продвижения вглубь европейского континента.
«При всем уважении к нашим грузинским и молдавским партнерам, подача Молдовой и Грузией заявок на членство в ЕС именно сейчас выглядит как попытка прицепить свои два вагона к скоростному украинскому поезду, который движется в Брюссель. Заявка Украины на ускоренное получение членства в ЕС должна рассматриваться отдельно от заявок Грузии и Молдовы», – убежден министр иностранных дел Украины.
Он подчеркнул, что Украина поддерживает европейскую интеграцию Грузии и Молдовы, но не желает грузинскому и молдавскому народам пережить ужасы, через которые сейчас проходят украинцы.
«Мы ценим солидарность грузин и молдаван с Украиной, благодарны за гуманитарную помощь Грузии и Молдовы для украинцев, страдающих от российской вооруженной агрессией. Однако, к большому сожалению, пока ни Грузия, ни Молдова не поддержали новые санкции ЕС против России за ее военные преступления против Украины. Такая позиция не отвечает партнерским отношениям Украины, Грузии и Молдовы в рамках «ассоциированного трио» и ярко иллюстрирует неготовность Тбилиси и Кишинева стать реальным контрибьютором безопасности в Европе», – говорится в заявлении министра.
1 марта Европейский Союз официально приступил к процедуре рассмотрения украинской заявки на получение членства после того, как соответствующую заявку подписал президент Владимир Зеленский. Свои заявки подали Молдова и Грузия, которые вместе с Украиной образуют формат «ассоциированного трио».
ОАЭ вводят безвизовый режим для граждан Грузии
Объединенные Арабские Эмираты вводят безвизовый режим для граждан Грузии. Информацию распространяет посольство Грузии в ОАЭ.
«После завершения формальностей между сторонами, которые связаны с вышеуказанным решением, посольство опубликует информацию о конкретной дате вступления в силу нового визового режима», – говорится в сообщении.
До сих пор без визы в ОАЭ могли путешествовать только обладатели дипломатических и служебных паспортов Грузии, пишет СОВА.
В Абхазии частично сняты ограничения на подачу электроэнергии
В Очамчирском, Гульрипшском, Ткварчельском и Гальском районах самопровозглашенной республики Абхазия сняты дневные ограничения на подачу электроэнергии. Об этом сообщили в компании «Черноморэнерго».
Снятие ограничения связано с увеличением притока воды в Джварское водохранилище – до 50 кубометров в секунду.
«Ограничения в тёмное время суток сохраняются. В случае ухудшения ситуации на Джварском водохранилище, ограничения будут введены вновь», – сообщает «Черноморэнерго».
В декабре прошлого года в Абхазию начались поставки электроэнергии из России, однако сообщалось о «недостаточной мощности перетока». Работа Ингурской гидроэлектростанции же была ограничена из-за низкого уровня воды в Джварском водохранилище.
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