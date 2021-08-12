В Воронеже в результате взрыва в автобусе пострадали 12 человек

Соединенные Штаты временно направят в Афганистан около 3 тысяч военнослужащих, чтобы обеспечить эвакуацию персонала своего посольства в Кабуле. Об этом объявили Госдепартамент и Пентагон в четверг - на фоне сообщений о коллапсе обороны афганских правительственных сил и захвате отрядами группировки «Талибан» (включенной в РФ в список террористических и запрещенной) крупных городов.

Как заявил представитель Госдепартамента Нед Прайс, посольство США в Кабуле останется открытым, однако численность его персонала будет сокращена до минимума, необходимого для поддержания его деятельности. Остальные сотрудники - по некоторым сообщениям, их более тысячи - будут эвакуированы.

Пентагон сообщил, что американские военные прибудут в Афганистан в ближайшие 48 часов и будут размещены в аэропорту Кабула. Их миссия сводится к обеспечению эвакуации персонала посольства. Также США увеличат число вывозных авиарейсов для афганцев, которые сотрудничали с американскими военными, имеют право на получение виз и изъявляют желание покинуть страну.

Отправка военных США в страну - неожиданный шаг, свидетельствующий о том, что наступление талибов развивается неожиданно быстрыми темпами. Соединенные Штаты до конца августа должны завершить вывод своих войск из Афганистана, на данный момент там остаются около 650 американских военных, охраняющих аэропорт Кабула и посольство США.

Сообщается также, что несколько сот военных в Афганистан временно направит и Британия - также для эвакуации персонала своего посольства.

Соединенные Штаты в четверг призвали всех своих граждан, находящихся в стране в частном порядке, немедленно покинуть Афганистан.

По последним оценкам спецслужб, талибы могут захватить Кабул уже в ближайшие 1-3 месяца. В четверг поступили сообщения о захвате ими трех ключевых городов - Газни, Герата и Кандагара. Потерю первых двух городов уже признали власти Афганистана.

Крупномасштабное наступление талибов началось вскоре после начала финальной фазы вывода войск США. О намерении уйти из Афганистана, где американские военные находились почти 20 лет, объявил президент Джо Байден. Он объяснил решение тем, что главная цель кампании - разгром террористической организации «Аль-Каида» - была достигнута, а строительство мирной жизни в стране должно стать делом самих афганцев.