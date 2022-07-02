В возрасте 101 года умер создатель «Чебурашки» Леонид Шварцман

Классик советской анимации Леонид Шварцман умер в возрасте 101 года. Об этом сообщил ТАСС шеф-редактор студии «Союзмультфильм» Сергей Капков.

Шварцман с 1975 года работал режиссером на «Союзмультфильме» и был создателем «38 попугаев», «Чебурашки», «Котенка по имени Гав» и других известных мультфильмов.

Леонид Шварцман родился 30 августа 1920 года в Минске в семье бухгалтера и домохозяйки. В 1941 года окончил школу при Ленинградском институте живописи, скульптуры и архитектуры. Позже – художественный факультет Всесоюзного государственного института кинематографии (ВГИК).

Во время Великой Отечественной войны Шварцман работал токарем на Кировском заводе в Ленинграде, а с ноября 1941 года - на танковом заводе в Челябинске.

На московскую киностудию «Союзмультфильм» художник пришел в 1948 году в качестве ассистента режиссера. Он проработал на студии более 50 лет, до 2001 года.

В качестве художника-постановщика Шварцман работал над мультфильмами «Аленький цветочек», «Золотая антилопа», «Снежная королева», «Котенок по имени Гав», «Дядя Степа - милиционер», «Варежка», четырьмя мультфильма о Крокодиле Гене и Чебурашке, «38 попугаев». Многие из этих картин были отмечены призами международных фестивалей.

Шварцман создал облик одного из самых известных персонажей советской анимации - Чебурашки. Он также известен как иллюстратор детских книг и классических литературных произведений.

Народный художник Российской Федерации, обладатель приза «За вклад в профессию» и лауреат премии «Голливуд - детям» Детского фонда Одри Хепберн.