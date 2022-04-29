В Запорожье пропали британские волонтёры после встречи с военными РФ

Российские военные захватили в Запорожской области Украины двух британских волонтеров, занимающихся гуманитарной помощью. Об этом сообщают Би-би-си и CNN со ссылкой на Доминика Бирна, соучредителя сети благотворительных организаций, работающих на территории Украины.

Имена похищенных не называются. По словам Бирна, вчера они пытались эвакуировать мать с двумя детьми из населённого пункта, перешедшего под контроль России.

Российские военные остановили волонтёров на блок-посту. После этого связь с британцами пропала. По словам Бирна, женщина, которая ждала помощи, получила от волонтёров странное сообщение на телефон, а затем в её дом ворвались российские солдаты. Они якобы интересовались, не были ли волонтеры "британскими шпионами", отметил Бирн.

МИД Великобритании эту информацию пока не комментирвал.

Украина и страны Запада обвиняют российскую армию в жестоком отношении с мирными гражданами. Минобороны России утверждает, что атакует на территории соседней страны исключительно военные объекты.

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