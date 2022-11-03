В Запорожской области мобилизованные из Северной Осетии устроили пьяный дебош

Четверо пьяных мобилизованных из Северной Осетии в оккупированном российскими войсками городе Васильевка Запорожской области Украины зарезали 13 коров и стреляли в российского военнослужащего.

По данным телеграм-канала Baza, на ферме, где они были размещены, моблизованные зарезали коров, выгнали из дома ее хозяина и избили российских военных. На угнанном у работников фермы автомобиле они выехали на дорогу, где их пытались остановить у одного из блокпостов, но они открыли огонь и ранили российского сержанта. В конце концов их все же удалось задержать. Сообщается, что они были очень сильно пьяны. Телеграм-канал назвал их фамилии.

Информацию о случившемся подтвердил глава Северной Осетии Сергей Меняйло. «Сказать, что стыдно за этих людей – не сказать ничего!» – написал он в своем телеграм-канале. Он пообещал, что виновные понесут наказание, и отметил, что «после того, как они были мобилизованы и попали в конкретные воинские соединения, прямую ответственность за них несут их командиры».

Позднее Меняйло сообщил, что направил руководителя администрации главы и правительства Северной Осетии и военного комиссара республики в места дислокации осетинских военнослужащих в Украине: «Их задача – посмотреть, как экипированы наши ребята, как организовано их пребывание в районе выполнения боевых задач». Также они будут на месте разбираться в произошедшем.