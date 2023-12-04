Валентина Матвиенко исключила возможность запрета абортов в России

Российские власти не намерены запрещать делать аборты, поскольку это не решит проблему в области демографии. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Я абсолютно уверена, что никакие запреты, давление, кампанейщина, криминализация законодательства в этой сфере не могут и не смогут решить эту проблему. Государство по этому пути точно не пойдёт», — цитирует Матвиенко «Интерфакс».

При этом она подчеркнула, что нельзя допустить, чтобы услуги по прерыванию беременности «ушли в подполье». У России, по её словам, «уже есть опыт, который закончился печальными последствиями: это нелегальный рынок услуг, пещерное качество, рост женской смертности».

По мнению Матвиенко, женщин «нельзя огульно лишить права выбора», где провести аборт — в частной или государственной клинике, так как все они работают по единым медицинским стандартам.

В то же время глава Совета Федерации выразила мнение, что аборты нужно делать только по медицинским показаниям и в случае насилия над женщинами.

По мнению Матвиенко, необходимо снизить накал риторики и перенести обсуждение этого вопроса в плоскость здравого смысла и профессионализма, которая исключала бы ошибки и невзвешенные предложения.