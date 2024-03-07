Валерий Залужный назначен послом Украины в Великобритании

Бывший главком Вооруженных сил Украины Валерий Залужный назначен на должность чрезвычайного и полномочного посла страны в Великобритании. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины.

Кандидатуру Залужного согласовал президент Украины Владимир Зеленский. Британской стороне направлен запрос на предварительное согласие.