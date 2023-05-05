В Вашингтоне завершились армяно-азербайджанские переговоры

Переговоры министров иностранных дел Армении и Азербайджана Арарата Мирзояна и Джейхуна Байрамова, которые проходили 1-4 мая в Арлингтоне, штат Вирджиния, завершились.

В сообщении внешнеполитических ведомств Армении и Азербайджана отмечается, что министры были приняты в Национальном учебном центре иностранных дел имени Джорджа Шульца. В Вашингтоне они встретились с государственным секретарем США Энтони Блинкеном, а также с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном.

«Министры поделились своими мнениями о текущей ситуации и представили свои позиции по существующим вопросам, касающимся урегулирования отношений. Министры и их команды достигли прогресса во взаимопонимании по некоторым статьям проекта двустороннего соглашения «О мире и установлении межгосударственных отношений», при этом зафиксировав, что позиции по некоторым ключевым вопросам по-прежнему расходятся», – говорится в сообщении.

Оба министра выразили признательность американской стороне за проведение переговоров. Стороны договорились продолжить обсуждения.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что «после интенсивной и конструктивной серии двусторонних и трехсторонних обсуждений стороны добились существенного прогресса в решении сложных вопросов».

Блинкен подчеркнул, что обе стороны продемонстрировали «искреннюю приверженность нормализации отношений и прекращению давнего конфликта между двумя странами».

«И Армения, и Азербайджан в принципе согласились на определенные условия и лучше понимают позиции друг друга по нерешенным вопросам. Я предложил министрам вернуться в свои столицы, чтобы поделиться со своими правительствами мнением о том, что при наличии дополнительной доброй воли, гибкости и компромисса соглашение будет в пределах досягаемости. Они будут и впредь пользоваться полной поддержкой и участием Соединенных Штатов в своих усилиях по обеспечению долгосрочного и устойчивого мира», – заявил госсекретарь США в заявлении, размещенном на официальном сайте Госдепартамента.