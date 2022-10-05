«Важные истории»: мобилизация коснулась прежде всего бедных регионов

За две недели так называемой частичной мобилизации в 53 регионах России под призыв попали более 200 тысяч человек. Это утверждают издание «Важные истории» и проект Conflict Intelligence Team. По их подсчетам, речь идет о примерно 213 тысячах мобилизованных. Это число соответствует заявлению министра обороны Сергея Шойгу, который утверждал, что с начала мобилизации в Вооруженные силы прибыли более 200 тысяч человек. Однако расследователи подчеркивают, что у них нет данных по остальным более 30 регионам, откуда, очевидно, людей тоже призывали. Таким образом, общее число мобилизованных должно быть большим.

По подсчетам «Важных историй», каждый второй регион перевыполнил план призыва. Самый высокий показатель - у Красноярского края. Как следует из разговора военного комиссара с мобилизованными, оттуда должны были отправить на войну 28 тысяч человек - почти 5,5 % запасников. Если бы столько призывали по всей России, общее число мобилизованных превысило бы 1,3 миллиона человек. Также высок процент призванных из запаса в аннексированном Севастополе, Бурятии, Дагестане, Калмыкии, Калининградской области.

Неравномерность по числу мобилизованных между регионами объясняется разными причинами, однако, по мнению аналитиков CIT, в большинстве регионов действует правило: чем беднее люди живут в регионе, тем сильнее его коснулась мобилизация. В 23 из 26 регионов, откуда призывают больше заявленной Шойгу доли запасников, доходы людей ниже общероссийского уровня. Отмечается, что в регионах, которые пошлют на войну больше всего мобилизованных, уже погибли больше участников войны, чем в других. Так, Дагестан находится на первом месте по числу подтвержденных погибших в боевых действиях в Украине. Похожая ситуация и в Бурятии.

В начале мобилизации Шойгу​ заявлял, что в ее ходе будут призваны 300 тысяч человек, причем постепенно. Однако, согласно подсчетам, близкое к этому число людей уже призвано, однако мобилизация продолжается. «Дальнейшая мобилизация может потребоваться для восполнения потерь» - считают эксперты CIT. Ранее в СМИ появлялись не подтвержденные сообщения о том, что власти установили лимит в 1 миллион или даже 1 миллион 200 тысяч человек для призыва в ходе мобилизации.