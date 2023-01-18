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Ведущий аналитик ФСИН по Москве Анна Каретникова уехала из России
Ведущий аналитик управления Федеральной службы исполнения наказаний по Москве Анна Каретникова уехала из России. По сообщению издания «Агентство», на нее давили со стороны Управления собственной безопасности ФСИН. Ведомство было недовольно ее телеграм-каналом.
По словам Каретниковой, ей пришлось уехать в спешке. Она заявила, что Управление собственной безопасности объяснило ей, что она не имела права вести блог в телеграме, а также признало несоответствующим должностной инструкции тот факт, что Каретникова иногда передавала заключенным небольшие передачи от родственников.
В телеграм-канале Каретниковой «Стенгазета ФСИН» около 300 подписчиков. Она рассказывала в нем о своих посещениях московских СИЗО и тюрем и никогда не критиковала ведомство. Тем не менее, по ее словам, служба безопасности заявила, что она не имеет права распространять вообще никакую информацию об исправительных учреждениях, и пригрозила привлечь к делу прокуратуру и ФСБ.
Каретникова работала ведущим аналитиком в московском управлении ФСИН с 2016 года. В ее обязанности входило обеспечение прав и безопасности как заключенных, так и сотрудников пенитенциарных учреждений Москвы. Она стала первым правозащитником, перешедшим на официальную должность в тюремную службу: до этого она входила в состав Общественной наблюдательной комиссии Москвы, занимаясь инспекцией мест принудительного содержания.
Другие новости дня
Баку «ждет ответа Еревана для проведения встречи по согласованию мирного договора»
Баку готов подписать мирный договор с Ереваном на основе пяти основных принципов урегулирования отношений и ожидает согласия Армении на проведение встречи для согласования текста договора, заявил пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде.
Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян сегодня в Национальном собрании заявил, что Ереван уже месяц ждет ответа Азербайджана на свои предложения по мирному договору.
Представитель официального Баку добавил, что Азербайджан представил текст мирного договора на обсуждение в Женеве 2 октября прошлого года, а обсуждение документа продолжилось в Вашингтоне.
Пашинян подтвердил готовность Еревана подписать с Баку мирный договор
Премьер-министр Армении Никол Пашинян подтвердил готовность официального Еревана подписать мирный договор с Азербайджаном на основе Пражских договоренностей, сообщает Радио Азатутюн.
«Мы очень четко заявляем, что готовы пойти на подписание мирного договора с Азербайджаном на основе Пражских договоренностей», - в ходе правительственного часа в парламенте сказал Пашинян.
По итогам состоявшейся в Праге 6 октября четырехсторонней встречи премьер-министра Армении Никола Пашиняна, президента Азербайджана Ильхама Алиева, президента Франции Эммануэля Макрона и председателя Европейского совета Шарля Мишеля было принято заявление, в котором Армения и Азербайджан подтвердили свою приверженность Уставу ООН и Алма-Атинской декларации от 1991 года, посредством которых обе стороны признают территориальную целостность и суверенитет друг друга.
Пашинян отметил, что последние заявления президента Азербайджана противоречат этим договоренностям.
10 января президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что «Зангезурский коридор», который должен связать Азербайджан с Нахичеваном через Сюникскую область Армении, «будет рано или поздно запущен, хочет того Ереван или нет».
«Для людей становится очевидным, что и заявления по части Лачинского коридора, и эти заявления напрямую нарушают взятые Азербайджаном международные обязательства», - отметил армянский премьер.
По словам Пашиняна, эти заявления носят провокационный характер и направлены на эскалацию, а правильная реакция армянской стороны на эти заявления должна стать определенным фактором стабильности в регионе.
Он напомнил, что международное сообщество также отмечает, что блокада Лачинского коридора и агрессивные заявления Азербайджана создают новые препятствия для установления мира.
«Но кто сказал, что не именно этого хочет Азербайджан, чтобы такими провокационными заявлениями полностью сорвать мирный процесс?» - сказал Пашинян.
Премьер-министр отметил, что реакция Армении должна быть ассиметричной. «Следует вести активную международную политику и усиливать становление институциональных структур, не отклоняться от пути реформ и не отказываться от мирной повестки», - заключил Никол Пашинян.
Блинкен подчеркнул важность бесперебойного функционирования Лачинского коридора
Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном.
Как сообщает пресс-служба главы армянского правительства, собеседники обсудили «тяжелую гуманитарную ситуацию в Нагорном Карабахе в результате блокирования Азербайджаном Лачинского коридора».
«Премьер-министр отметил, что блокадой Лачинского коридора Азербайджан в очередной раз прибегнул к провокационным действиям и фактически нарушил свое обязательство в рамках Трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года.
Госсекретарь США подчеркнул важность бесперебойного функционирования Лачинского коридора и отметил готовность США продолжать способствовать решению этой проблемы.
Собеседники обменялись мнениями по вопросам нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, защиты прав и безопасности народа Нагорного Карабаха, разблокирования региональных инфраструктур, нормализации армяно-турецких отношений», - говорится в официальном сообщении, передает Радио Азатутюн.
Глава Еврокомиссии о Грузии: ЕС готовит санкции против тех, кто помогает России
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС готовит пакет санкций, который будет направлен против тех, кто помогает России обходить ограничения. Так она ответила на вопрос телекомпании CNN о том, как не дать Москве уйти от санкций, пишет SOVA.
Журналистка Кристиан Аманпур попросила фон дер Ляйен прокомментировать эту тему в ходе включения председателя Еврокомиссии из Давоса, где проходит Всемирный экономический форум.
«Мы слышим, и я уверена, что вы тоже видели сообщения о том, что, несмотря на это [ввод санкций], многие из запрещенных товаров на самом деле перевозятся автомобильным транспортом, и особенно, согласно последним сообщениям, из Грузии. Как не дать России получить то, что ей нужно, даже в условиях санкций?», - спросила Аманпур
Кристиан Аманпур в этой связи напомнила, что Евросоюз уже ввел девять пакетов санкций, которые разрушают российскую экономику. «Они работают». И следующий пакет будет направлен против тех, кто помогает Москве уходить от ограничений.
«Мы, конечно, видим, что есть попытки обхода [санкций], и мы не можем с этим мириться. Мы уже начали говорить, что составим список людей, которые приобретают технологии или товары из Евросоюза и переправляют их в Россию. Но 10-й пакет санкций будет в основном направлен на то, чтобы закрыть эти лазейки, покончить с этими обходами и создать масштабные последствия для тех, кто обходит санкции Евросоюза».
Ранее американское издание The New York Times подготовило материал, в котором говорится, что Грузия может использоваться для транзита подсанкционных грузов в Россию. В правящей партии «Грузинская мечта» статью назвали «сплошным фейком и сплетнями».
Welt: Болгария тайно поставляла Украине топливо и боеприпасы
Болгария тайно поставляла Украине вооружения и топливо в первые месяцы войны. Об этом говорится в расследовании немецкой газеты Welt, опубликованном в среду. По данным журналистов Welt, поставки из Болгарии весной 2022 года могли составлять до 30 процентов всех боеприпасов и до 40 процентов дизельного топлива, поступивших тогда украинской армии.
Журналисты основывают свои выводы на интервью, взятых у министра обороны Украины Дмитрия Кулебы, бывшего премьер-министра Болгарии Кирила Петкова и Асена Василева, занимавшего в правительстве Петкова пост министра финансов. Публично Петков отвергал возможность прямой военной помощи Украине, однако поставки проводились через компании-посредники в Румынии, Венгрии и Польше. Оплачивали операцию, по утверждению Welt, США и Великобритания. Болгарская армия обладает значительными резервами боеприпасов советского производства, которые нашли себе применение в вооруженных силах Украины, чья боевая техника в начале войны также соответствовала преимущественно советским стандартам.
Таким же образом Болгария поставляла Украине дизельное топливо. Оно производилось на нефтеперерабатывающем заводе в Бургасе, который тогда принадлежал российской компании «Лукойл», из российской же сырой нефти. По словам Василева, в первую фазу войны Болгария стала главным экспортером дизеля в Украину.
Дмитрий Кулеба подтвердил, что в первые месяцы войны существовала опасность, что боеприпасы у украинской армии могут закончиться к концу апреля, и он по поручению президента Владимира Зеленского ездил на переговоры в Болгарию, чтобы договориться о поставках.
В июне 2022 года глава болгарской государственной оборонно-экспортной компании Kintex Александр Михайлов заявил, что Болгария поставила Украине боеприпасы на сумму около двух миллиардов евро. Официально поставки осуществлялись странам-посредникам. Дизельное топливо доставлялось по морю и земле в Румынию, откуда переправлялось в Украину.
В декабре 2022 года болгарское правительство официально одобрило прямые поставки вооружений Украине. В ноябре 2022 года София запросила у Еврокомиссии разрешение на экспорт нефтепродуктов в ряд стран, включая Украину. Нефтеперерабатывающий завод в Бургасе с начала этого года полностью перешел под управление Болгарии.
- Болгария стала первой страной ЕС, которой пришлось отказаться от российского газа. 27 апреля 2022 года «Газпром» объявил о прекращении экспорта газа в эту страну, поскольку она отказалась переходить на оплату в рублях. Болгарское правительство перешло на закупки сжиженного газа в США. Позднее был построен газопровод в Болгарию из Греции.
- Летом 2022 года Болгария подвергалась массированным кибератакам, которые ее правительство и эксперты приписывают российским хакерам. Целью кибератак была цифровая инфраструктура электросети и почтовых служб, что приводило к затруднениям в выплате пенсий.
- С марта по июнь 2022 года Болгария выслала из страны 70 российских дипломатов по обвинению в шпионаже и попытках подкупа болгарских официальных лиц.
На похороны Вахтанга Кикабидзе в Тбилиси прилетит министр культуры Украины
Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко завтра утром прибудет в Тбилиси — он будет присутствовать на похоронах грузинского актера и певца, народного артиста Грузии Вахтанга Кикабидзе.
Планируется, что Ткаченко зачитает на прощальной церемонии в Большом концертном зале (Филармонии) заявление президента Владимира Зеленского, сообщили в посольстве Украины.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», Вахтанг Кикабидзе активно поддерживал Украину и любил бывать там с концертами. В 2013 году ему было присвоено звание заслуженного артиста Украины.
В феврале 2022 года Кикабидзе выступил с осуждением вторжения России на Украину. В августе прошлого года он потратил весь сбор от своего юбилейного концерта на помощь Вооруженным Силам Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский одним из первых выразил соболезнования в связи со смертью артиста, назвав Кикабидзе «великим человеком великого народа».
По решению семьи, гроб Кикабидзе покрыт двумя флагами — грузинским и украинским.
Вахтанг Кикабидзе скончался в минувшее воскресенье на 85-м году жизни. По завещанию он будет похоронен на Верийском кладбище в Тбилиси, рядом с могилой матери.
В Абхазии требуют ужесточить наказание за езду в пьяном виде
Сообщество водителей трансфера в самопровозглашенной республике Абхазия выступило с обращением, в котором выражает серьезную обеспокоенность ситуацией на дорогах и участившимися ДТП со смертельным исходом.
Как пишет «Апсныпресс», с 1 января в Абхазии в результате аварий на дорогах погибли пять человек.
«Эта проблема приобрела катастрофический характер, она стала проблемой национально-государственного масштаба. Для нас, водителей трансфера, связанных с перевозками большого количества граждан республики и многочисленных туристов, вопрос безопасности дорожного движения является приоритетным, … и мы не можем безучастно наблюдать за происходящим», – отмечается в обращении.
Водители трансфера обратились к гражданам, общественным структурам, властям с призывом навести порядок и законность на дорогах.
«Мы понимаем, что проблема обеспечения безопасности дорожного движения имеет системную, правовую, ментальную и организационно-техническую составляющие. Эту проблему невозможно решить наскоком, без учёта всех принципов организации дорожного движения», – говорится в обращении.
В числе основных причин ДТП сообщество водителей выделяет нарушение скоростного режима, езду в пьяном виде, употребление наркотических и психотропных средств, незнание правил дорожного движения, недостаток технических средств организации дорожного движения, отсутствие дорожного освещения, нахождение на дорогах бесхозного крупного рогатого скота и др.
«Самое страшное для нашей Абхазии – это то, что что по статистике основной процент нарушений выпадает на нашу молодёжь. К сожалению, к великой нашей скорби, число погибших в ДТП за 30 послевоенных лет сопоставимо с нашими потерями во время Отечественной войны народа Абхазии 1992 – 1993 гг.», – говорится в обращении.
Водители трансфера обращаются к законодателям и правоохранительным органам с предложением об ужесточении наказания за езду в пьяном виде. Они считают, что только жесткие правовые ограничительные меры, вплоть до уголовного преследования и конфискации личного автотранспорта, вкупе с информационной, идеологической, разъяснительной работой в СМИ, помогут сдвинуть решение проблемы с мертвой точки.
«Мы оказались у опасной черты. Только объединившись мы сможем противостоять этой напасти. Всегда дорога ассоциировалась с развитием и жизнью. К сожалению, сегодня реалии таковы, что дороги жизни стали дорогами смерти», – отмечается в обращении.
Российский Сбербанк начал работу в аннексированном Крыму
Крупнейший российский банк, Сбербанк, объявил о начале работы на территории аннексированного Крыма. Об этом сегодня заявили в пресс-службе организации.
«Сбербанк сформировал команду и начинает работать на полуострове Крым. Первые банкоматы банка уже установлены, в течение года сеть устройств самообслуживания заработает на всем полуострове», – говорится в сообщении.
В Сбербанке также заявили, что в течение этого года на полуострове откроются офисы банка. Первые из них появятся в крупных городах уже в первом полугодии.
До 2014 года в Крыму работала украинская дочка Сбербанка (в настоящее время – Международный резервный банк). Отделения этой организации были закрыты сразу после аннексии.
Ведущие российские банки не открывали своих отделений и представительств в Крыму из-за опасений международных санкций. Исключением стал попавший под санкции банк «Россия», которым владеет близкий к российскому президенту бизнесмен Юрий Ковальчук.
В апреле 2022 года, из-за нападения России на Украину, в отношении Сбербанка и других крупнейших российских компаний были введены блокирующие санкции со стороны США и других стран. После этого российские власти заявили о том, что банкам будет дано указание начать работу на территории аннексированного полуострова.
Первым банком, который вошел на крымский рынок после начала войны, стал Промсвязьбанк.
- Россия аннексировала Крым и Севастополь в 2014 году по результатам проведённого там голосования. Украина считает полуостров своей территорией, а назначенные там Россией власти - незаконными.
- Голосование на референдуме проводилось, когда автономная республика находилась под полным контролем России и вопреки украинскому законодательству. Почти все страны мира не признают его итогов.
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Трагедия в Броварах: соболезнования выразили президент Грузии и спикер парламента
Президент Грузии Саломе Зурабишвили выразила соболезнования в связи с крушением вертолета в городе Бровары Киевской области. В результате трагедии, по последним данным, погибли 17 человек, в том числе четверо детей, глава МВД Украины Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин и госсекретарь МВД Юрий Лубкович.
«Глубоко опечалена трагической катастрофой вертолета в Броварах. Выражаю глубочайшие соболезнования семьям погибших, народу Украины и президенту Владимиру Зеленскому. Грузия скорбит вместе с вами», – написала Зурабишвили.
Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили направил соболезнование своему коллеге – председателю Верховной Рады Украины Руслану Стефанчуку.
«Мои глубочайшие соболезнования родным и близким жертв трагического крушения вертолета возле детского сада в Броварах. Душераздирающая трагедия для Украины. Особенно молимся за детей и всех раненых. Желаю им скорейшего выздоровления», – отметил он.
От имени премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, находящегося на Давосском экономическом форуме, слова соболезнования в социальных сетях пока не опубликованы.
- На территорию детского сада в городе Бровары Киевской области упал вертолет ГСЧС Украины, погибли 17 человек, в том числе глава МВД Украины Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин и госсекретарь МВД Юрий Лубкович, сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.
- По данным ведомства, катастрофа произошла в 8:20 утра. Вертолет Super Puma ГСЧС Украины с бортовым номером 54 при падении задел здание детского сада, остекление 14-этажного жилого дома и три легковых автомобиля. В результате возник пожар, который охватил 500 кв. м.
- Президент Украины Владимир Зеленский назвал катастрофу в Броварах ужасной трагедией и сообщил, что поручил Службе безопасности Украины и НПУ выяснить все обстоятельства инцидента.
Twitter убрал значки верификации в аккаунтах талибов
У аккаунтов представителей радикального движения «Талибан», которое захватило власть в Афганистане, в Twitter убрали знак верификации – синей галочки рядом с именем пользователя. Администрация платформы сделала это после возмущения пользователей, пишет The Guardian.
Ранее верификацию получили два представителя талибов – глава департамента по доступу к информации Хедаятулла Хедаят и глава отдела по контролю за СМИ Абдул Хак Хаммад, сообщает Би-би-си. У Хедаята 187 тысяч подписчиков, у Хаммада – 170 тысяч.
Один из бывших чиновников «Талибана», похвалил нового владельца платформы Илона Маска за то, что тот «снова делает Twitter великим». Это вызвало недовольство пользователей. На следующий день верификация у аккаунтов талибов пропала.
Сервис верификации аккаунтов Twitter Blue был представлен в декабре. Стоит он восемь долларов в месяц, а те, кто использует приложение Twitter на устройствах Apple, платят повышенную плату в размере 11 долларов.
По данным платформы, подписчики Twitter Blue получают приоритетный рейтинг в поиске, упоминаниях и ответах, что помогает бороться со спамом и ботами.
После их захвата власти в Кабуле в августе 2021 года талибы взяли на себя проверенные учетные записи, которыми управляла предыдущая администрации. До введения Twitter Blue ни один из известных аккаунтов официальных лиц «Талибана» не имел верификации.
Радикальное движение «Талибан» признано террористическим во многих странах мира, включая Россию.
Умерла старейшая женщина в мире – ей было 118 лет
Во Франции умерла самая пожилая в мире женщина – монахиня Люсиль Рандон. Ей было 118 лет.
Рандон родилась 11 февраля 1904 года – в год начала русско-японской войны и открытия метрополитена в Нью-Йорке. В ранние годы она работала гувернанткой, а в 40 лет ушла в монастырь. С 1979 года Рандон жила в домах престарелых, где продолжала ухаживать за людьми вплоть до своего столетия.
В 2020 году Рандон призналась французскому радио, что не представляет, как ей удалось прожить так долго. «Понятия не имею, в чём секрет», – сказала она.
Самой пожилой жительницей планеты Рандон признали в апреле 2022 года – после смерти 119-летней японки Канэ Танаки. Рандон стала четвёртой по продолжительности жизни женщин в истории. Старейшей считается француженка Жанна Кальман, умершая в 1997 году в возрасте 122 лет.
После смерти Рандон самой пожилой женщиной в мире стала жительница Испании Мария Браньяс Морера, которой сейчас 115 лет.
«Мы за то, чтобы Абхазия и Южная Осетия выстраивали отношения с Грузией» – Лавров
Глава МИД России Сергей Лавров выступил за нормализацию отношений самопровозглашенных республик – Абхазии и Южной Осетии с Грузией.
«Мы за то, чтобы Абхазия и Южная Осетия выстраивали отношения с Грузией. Там есть механизмы диалога, в которых мы тоже участвуем», – сказал он на пресс-конференции, отвечая на вопрос журналиста грузинского прокремлевского телеканала «Альт-Инфо».
Лавров выступил с критикой представителей Запада, принимающих участие в Женевских дискуссиях. По его словам, Евросоюз, ООН, ОБСЕ и США «пытаются и этот формат диалога сделать заложником происходящего вокруг Украины».
«Это, я считаю, неприлично и непрофессионально», – сказал глава российского внешнеполитического ведомства, добавив, что Запад «обусловливает конкретные задачи в конкретном регионе своими политическими обидами и капризами».
Лавров также указал, что «грузинская сторона достаточно давно выдвинула проект осуществления совместной экономической деятельности», который, по его словам, может способствовать укреплению доверия. Предположительно, речь идет о подписанном в 2011 году грузино-российском соглашении о мониторинге товарооборота на границе, согласно которому швейцарская компания должна была начать мониторинг грузов через территорию Абхазии, Южной Осетии, а также через «Верхний Ларс».
- Грузия и международные партнеры страны считают Абхазию и Южную Осетию территориями, оккупированными Российской Федерацией. Независимость этих самопровозглашенных государств признают лишь Россия, Никарагуа, Венесуэла, Сирия и Науру.
«Это вызывает уважение» – Лавров о решении Грузии не присоединяться к санкциям
Глава МИД РФ Сергей Лавров похвалил правительство Грузии за решение не присоединяться к санкциям против России. Об этом он заявил на пресс-конференции, отвечая на вопрос журналиста грузинского прокремлевского телеканала «Альт-Инфо».
«Я рад, что у нас контакты между людьми с Грузией активно развиваются. Мне сказали, что в прошлом году ВВП Грузии вырос на 10% – в значительной степени благодаря туризму и торговым отношениям с Российской Федерацией. Надеюсь, что мы скоро сможем возобновить и прямое авиасообщение. Мы видим, насколько Грузия, как и практически все остальные страны, испытывает давление со стороны Запада, который требует открыто и публично присоединиться к санкциям против Российской Федерации. И то, что небольшая страна и её правительство имеет мужество сказать, что мы будем руководствоваться своими интересами, интересами своей экономики, это вызывает уважение», – сказал Лавров.
Глава внешнеполитического ведомства говорит, что у России «нет никаких проблем с грузинским народом». Кроме того, он «с огромным уважением относится к позиции грузинской православной церкви», которая, по его словам, отстаивает традиционные ценности.
«Да, была история 2008 года. Но опять же НАТО сыграла свою роль, когда в апреле на саммите НАТО в Бухаресте была принята декларация, где было сказано, что Грузия и Украина будут в НАТО. У Саакашвили «поехали» эмоции, и он решил, что всё, это – индульгенция. А там ещё Кондолиза Райс (бывший государственный секретарь США – ред.) приехала за месяц до того, как он отдал приказ бомбить Цхинвал и позиции миротворцев. Украинцам потребовалось чуть дольше, чтобы этот бухарестский импульс дошел до осознания тех людей, которые решили изгнать все русское со своей территории», – отметил Лавров.
- Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили не раз заявлял, что Грузия не присоединится к санкциям Запада против России. Также глава Кабмина дал населению гарантии, что войны с Россией не будет.
Что известно о задержании в Беларуси гражданина Грузии
Государственный телеканал «Беларусь 1» сообщил о задержании гражданина Грузии Георгия Зиракашвили. Он якобы хотел поехать в Украину и воевать на стороне ВСУ. При этом ведущие белорусского канала обвинили посольство Украины в Минске в вербовке людей на войну. Об этом пишет белорусская служба Радио Свобода.
В сюжете говорится, что 36-летний мужчина жил в Польше и работал таксистом. Выезжая из Польши в Грузию, он получил запрет на въезд в ЕС за нарушение правил пребывания.
Утверждается, что Зиракашвили, находясь в Грузии, решил вступить в «Грузинский легион» и воевать на стороне Украины. В посольстве страны ему посоветовали ехать в Украину через Беларусь, Польшу или Молдову. В Беларуси грузина задержали силовики.
Журналисты телеканала упомянули в материале имя посла Украины в Минске Игоря Кизима и открыто обвинили посольство Украины в вербовке людей для войны, не предоставив доказательств в этом. Кроме того, в сюжете напомнили о Венской конвенции о дипломатических отношениях, которую якобы нарушило посольство Украины в Беларуси.
Материал содержит кадры «оперативной съемки», судя по которым за мужчиной следили, показывали его встречу с теми, кого он считал сотрудниками посольства Украины. На самом деле это были белорусские силовики.
Игорь Кизим в ответ на обвинения пропагандистов заявил, что посольство Украины уже направило ноту в МИД Беларуси.
«Отчетливо виден очередной всплеск антиукраинской истерии на ведущем государственном канале белорусского телевидения и поиски так называемого «компромата» для провокаций против посольства и его сотрудников. В чем смысл всей этой лжи, манипуляций и лицемерия для белорусской стороны? Российский интерес я еще могу понять, но белорусский?», – заявил он.
Кизим также добавил, что белорусские пропагандисты играют роль «за спиной своих российских кураторов».
Грузинская служба Радио Свобода связалась с командиром «Грузинского легиона» Мамукой Мамулашвили. Он заявил, что ему неизвестна личность человека, упомянутого в сюжете белорусского госСМИ.
В разговоре с телекомпанией «Пирвели» он добавил, что с желающими вступить в «Грузинский легион» общаются представители «центра рекрутирования».
«Если бы человек обратился в «Грузинский легион», ему бы пояснили, что он ни в коем случае не должен ехать через Беларусь. Так что, это довольно странный случай для нас», – сказал Мамулашвили.
Власти Грузии сообщение о задержании Георгия Зиракашвили пока не комментировали.
Как пишет Настоящее время, с началом войны белорусские государственные каналы повторяют российскую информационную повестку в отношении войны с Украиной: недоговаривают, сознательно скрывают или переиначивают факты. Традиционно государственные информационные ресурсы обвиняют Запад в желании напасть на Россию и Беларусь, публично поддерживают военное вторжение, а также рассказывают о нацизме в Украине. В то же время сотрудники государственных изданий ездят на оккупированные Россией украинские территории, а также фактически легализуют белорусов, которые воюют на стороне так называемой «ДНР».
Руководство МВД Украины погибло при крушении вертолета в Киевской области
На территорию детского сада в городе Бровары Киевской области упал вертолет Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины. По данным ведомства, погибли 17 человек, в том числе глава МВД Украины Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин и госсекретарь МВД Юрий Лубкович.
Катастрофа произошла в 8:20 утра. Вертолет Super Puma ГСЧС Украины с бортовым номером 54 при падении задел здание детского сада, остекление 14-этажного жилого дома и три легковых автомобиля. В результате возник пожар, который охватил 500 кв. м.
На борту вертолета находилось девять человек: шестеро сотрудников оперативной группы МВД, в том числе руководство министерства, а также три члена экипажа.
Президент Украины Владимир Зеленский назвал катастрофу в Броварах ужасной трагедией и сообщил, что поручил Службе безопасности Украины и Национальной полиции Украины выяснить все обстоятельства инцидента.
Начальник полиции Киевской области Андрей Небитов в эфире телемарафона отметил, что рано делать выводы о причинах авиакатастрофы, начато уголовное производство.
Как заявил пресс-секретарь командования воздушными силами Украины Юрий Игнат, разбившийся в Киевской области вертолет – переданный Францией Super Puma AS 332. По его словам, сейчас такие летательные аппараты имеют все силовые структуры.
По предварительным данным, причиной крушения мог стать туман. Вертолёт не увидел высотного здания и попытался резко набрать высоту, из-за чего, скорее всего, потерял управление.
Стрельба у офиса югоосетинской партии «Ныхас» – никто не пострадал
Неизвестный открыл стрельбу в Цхинвали у офиса югоосетинской партии «Ныхас», лидером которой является президент самопровозглашенной республики Алан Гаглоев. В здании ранее располагался и его предвыборный штаб.
Инцидент произошел 17 января днем, никто не пострадал. Мотивы стрелявшего неизвестны. По информации главы МВД Валерия Газзаева, его личность установлена.
«В МВД поступило сообщение о факте стрельбы на перекресте улиц Осетинская-Гаглоева. Неизвестный совершил выстрел в воздух и скрылся с места. Пострадавших в результате выстрела нет. Личность была сразу установлена», – заявил Газзаев агентству «Рес».
По его словам, органами внутренних дел принимаются меры по задержанию злоумышленника.
Генри Киссинджер больше не видит смысла в нейтральном статусе Украины
Российское военное вторжение в Украину демонстрирует, что более нет смысла удерживать Киев от вступления в НАТО. С таким заявлением на Всемирном экономическом форуме в Давосе выступил по видеосвязи 99-летний бывший госсекретарь США Генри Киссинджер, ранее не поддерживавший членство Украины в Североатлантическом союзе.
"Идея нейтральной Украины в этих условиях уже не имеет смысла", - подчеркнул Киссинджер. Он также сказал, что членство в НАТО для Украины было бы "подходящим исходом" в сложившейся ситуации.
В конце мая прошлого года сообщалось, что Киссинджер предложил Киеву согласиться на территориальные уступки ради мирного договора с Россией. Украинский президент Владимир Зеленский идею раскритиковал. Киссинджер, впрочем, продолжает выступать за прекращение огня "по линии вторжения", чтобы не допустить эскалации войны. Впоследствии, как следует из его заявления в Давосе, мирный диалог может привести к иным договорённостям.
Премьер-министр Финляндии Санна Марин на форуме в Давосе выразила надежду, что Запад "усвоил для себя уроки того, как вести себя с Россией". Если бы Украина была членом НАТО, то в этой стране сейчас бы не было войны, подчеркнула Марин. По её словам, именно по этйо причине Финляндия и Швеция подали заявку на присоединение к НАТО. "Мы хотим стать членом НАТО, потому что мы больше не хотим войны в Финляндии. Мы уже воевали с Россией", - добавила Санна Марин.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила лидерам мирового бизнеса на форуме в Швейцарии, что ЕС не намерен ослаблять поддержку Украины в условиях российского полномасштабного вторжения. Брюссель сохранит этот подход столько, сколько потребуется, и будет поддерживать своих "украинских друзей", сказала она. Фон дер Ляйен добавила, что первая выплата в размере 3-х миллиардов евро из общего пакета помощи в 18 миллиардов во вторник стала "уверенным сигналом" поддержки финансовой стабильности Украины.
Елена Зеленская, супруга президента Украины, сообщила участникам давосского форума о намерении передать письмо китайской делегации - с предложениями Владимира Зеленского по завершению российской войны против Украины. Китай, входящий наряду с Россией в состав постоянных членов Совбеза ООН, считается важным партнёром Москвы и до сих пор не выступал с осуждением российского вторжения в Украину. Пекин при этом не делал и официальных заявлений в поддержку действий российских властей.
На военной базе в США началась подготовка украинских военных
Около ста украинских военнослужащих прибыли на военную базу Форт Стилл в Оклахоме, где они пройдут обучение обращению и обслуживанию зенитных ракетных комплексов Patriot.
«Военнослужащие прибыли в Форт Стилл и приступили к занятиям. Обучение продлится несколько месяцев», – сообщил во вторник пресс-секретарь Пентагона Пэт Райдер. По словам Райдера, для эксплуатации одной пусковой установки требуется сто человек. Пока нет планов подготовки следующей группы украинских военнослужащих.
В декабре Пентагон объявил о намерении передать Украине одну пусковую установку Patriot для защиты от российских ракетных ударов. О выделении одной установки Patriot также объявила Германия. Во вторник во время встречи с президентом США Джо Байденом в Белом доме премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил о намерении его страны «присоединиться к США и Германии в отношении проекта Patriot».
Как пишет газета Washington Post, подготовка украинских военных на американской военной базе в Форт Стилл – свидетельство нового этапа военного сотрудничества между двумя странами. В Соединенных Штатах ежегодно проходят подготовку больше 20 тысяч иностранных военнослужащих. Украинцы впервые принимают участие в таких программах. Американские официальные лица говорят о расширяющейся взаимосвязи между США и Украиной, они надеются на то, что такая кооперация укрепит проамериканские настроения в украинском военном руководстве, отмечает газета.
NYT: США отправят снаряды Украине из своих арсеналов в Израиле
Соединенные Штаты воспользовались своим арсеналом боеприпасов в Израиле для поставок артиллерийских снарядов украинской армии, сообщает газета New York Times.
США складируют значительные объемы боеприпасов в Израиле. Они предназначены для использования американской армией в ходе операций на Ближнем Востоке. Этот арсенал также может использоваться Израилем в чрезвычайных ситуациях.
Решение использовать снаряды из арсенала в Израиле вызвано недостаточным уровнем производства боеприпасов в Соединенных Штатах и европейских странах. По данным газеты, украинские вооруженные силы используют около 90 тысяч артиллерийских снарядов в месяц, в два раза больше, чем их сейчас выпускается на военных заводах на Западе. Производство увеличивается, но постепенно. Между тем, США пообещали поставить Украине более миллиона 155-мм снарядов. Из них 300 тысяч поступят в Украину из арсенала в Израиле. Пентагон также поставляет снаряды украинской армии со своих складов боеприпасов в Южной Корее.
Израиль ввел почти полное эмбарго на поставки любых вооружений Украине, опасаясь, что Россия может помешать Израилю наносит воздушные удары по иранским силам и группировке "Хезболла" в Сирии. Поставки снарядов проиводятся по согласованию с руководством Израиля, которое, по словам израильских представителей, вынуждено согласиться с американской просьбой использовать свои собственные боеприпасы по своему усмотрению.
В ФРГ задержали группу экоактивистов, среди которых была Грета Тунберг
Шведская экоактивистка Грета Тунберг оказалась в числе задержанных во вторник в немецкой деревне Лютцерат, на западе ФРГ.
Вместе с единомышленниками Тумберг протестовала против сноса этого населенного пункта для расширения угольной шахты. СМИ отмечают, что территория деревни и карьер принадлежат компании RWE.
Грета Тунберг присоединилась к протесту 16 января. На прошлой неделе сообщалось о разгоне этой многодневной акции.
Тунберг получила широкую известность несколько лет назад, когда, будучи подростком, проводила акции протеста, в частности, у шведского парламента. Затем ее начали приглашать выступать на международные конференции. Тунберг встречалась с мировыми лидерами и активно критиковала правительства разных стран за недостаточные шаги для борьбы с изменением климата.
Подача газа в Нагорный Карабах восстановлена
После 6-часового перерыва подача газа в Нагорный Карабах восстановлена, сообщают из Степанакерта. Ранее правительство Карабаха сообщило, что по состоянию на 13:00 Азербайджан вновь перекрыл единственный газопровод, идущий в Карабах из Армении.
«Компания «Арцахгаз» сообщает, что в настоящее время проводятся соответствующие профилактически-восстановительные работы с целью обеспечения газоснабжения. Планируется, что к вечеру газоснабжение будет восстановлено как в Степанакерте, так и в районах», - говорится в сообщении Информационного штаба непризнанного Нагорного Карабаха.
Это уже второй подобный случай за последний месяц. На следующий день после блокирования Карабаха, вечером 13 декабря, Азербайджан также прекратил подачу газа в Карабах. Степанакерт посчитал это «гуманитарным и экономическим терроризмом, который Азербайджан последовательно осуществляет против мирного населения Арцаха». Газоснабжение в Карабахе было восстановлено только спустя три дня, 16 декабря.
По информации Радио Азатутюн, уже неделю из Армении в Карабах не поступает и электроэнергия. На территории, контролируемой Азербайджаном, вышла из строя единственная высоковольтная линия электропередач, идущая из Армении, азербайджанцы не предоставляют доступ туда для ликвидации аварии. В Степанакерт и районы подается электроэнергия местного производства, происходят веерные отключения, с сегодняшнего дня уже 4-часовые, поскольку производимой в Карабахе электроэнергии недостаточно для 24-часового электроснабжения.
«Мы уже не знаем, что и думать, потому что остаются дровяные печи. С дровами тоже уже проблема, потому что никто не представлял, что мы дойдем до такой ситуации», - сказала жительница Степанакерта Нонна Багдасарян.
Ответа на вопрос, как долго продлится эта ситуация, власти не дают. Нарастает неопределенность: чем же все это закончится? «Единственное, что ясно на данный момент, это то, что мы стоим перед катастрофой», - сказала женщина.
Из-за блокады и прекращения поставок продовольствия в Карабахе в конце этой недели перейдут на талонную систему. На месяц можно будет купить один литр растительного масла и по одному килограмму риса, макарон, гречки и сахара. В магазинах сейчас также очень мало поставок из госрезерва, и они быстро заканчиваются.
«Хлеб бывает не всегда, не каждый час. И молочные продукты мало кому удается купить. Если до 9 часов утра успеваем пойти и отстоять очередь, есть шанс что-то взять. Не все виды молочных продуктов бывают, в основном мацун, сметана… молока очень мало», - сказала Нона Багдасарян.
Из-за продолжающейся уже 37-й день блокады в Карабах не было доставлено более 14400 тонн жизненно важных товаров. В правительстве Карабаха сообщают, что лишь небольшая их часть была доставлена Международным комитетом Красного Креста и российскими миротворческими силами. Насколько хватит имеющихся резервов, власти не сообщают.
Кстати, сегодня несколько человек покинули Карабах. Госминистр Карабаха Рубен Варданян сообщил, что вместе с российскими миротворцами они организовали возвращение на родину части иностранцев, оставшихся в блокированном Карабахе.
- Уже больше месяца азербайджанцы, называющие себя экоактивистами, блокируют Лачинский коридор - единственную дорогу, соединяющую Нагорный Карабах с Арменией. Перекрытие Лачинского коридора, жизненно важной артерии, которую после войны 2020 года, согласно трехстороннему заявлению лидеров России, Армении и Азербайджана, контролируют российские миротворцы, вызвало кризис с поставками продовольствия, медикаментов, топлива и других товаров первой необходимости в регион, где проживает около 120 тысяч армян. Дорога открыта лишь для машин российских миротворцев. Для армян дорога открывалась всего несколько раз, когда в сопровождении машин Красного Креста тяжелобольные пациенты были перевезены из Степанакерта в Ереван.
В России впервые появилась компания с «ЧВК Вагнер» в названии
В России зарегистрировано акционерное общество «ЧВК Вагнер Центр». Это первый случай, когда в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) внесена компания, в названии которой есть словосочетание «ЧВК Вагнер», обращает внимание Русская служба Би-би-си.
«ЧВК Вагнер Центр» зарегистрирован 27 декабря. Его уставной капитал составляет 10 тысяч рублей. Имена акционеров не раскрываются.
Генеральным директором значится Алексей Тенсин. Ранее он занимал пост директора по качеству концерна «Калашников». В декабре на своей странице во «Вконтакте» Тенсин рассказывал, что возил «заказы» на фронт в Луганск, пишет Би-би-си. После регистрации АО «ЧВК Вагнер Центр» доступ к своей странице в соцсети он закрыл.
Согласно описанию, акционерное общество будет проводить консультации по вопросам коммерческой деятельности и управления. В списке дополнительных видов деятельности «ЧВК Вагнер Центр» 25 позиций, включая издание книг и периодических изданий, деятельность по обработке данных, научные исследования и разработки в области биотехнологии, лизинг различных видов транспорта.
Зарегистрирована компания в здании одноименного офисного комплекса в Санкт-Петербурге. Он открылся в ноябре 2022 года. Здание построено компанией «Ритейл». Его директором после открытия офисного центра стал основатель и спонсор «ЧВК Вагнера» Евгений Пригожин. Его называют бизнесменом, близким к президенту России Владимиру Путину.
- «ЧВК Вагнера» – российское неофициальное военное подразделение, принимающее участие в наземных операциях в Сирии, Африке и в войне с Украиной.
- Осенью 2022 года Пригожин признал, что является основателем «ЧВК Вагнера», которая вербует заключенных и вывозит их на войну с Украиной. Создание частных военных компаний для участия в вооруженных конфликтах законодательством не предусмотрено. Наемничество в России считается уголовным преступлением.
Прошла первая очная встреча крупных военачальников США и Украины
В Польше прошла первая очная встреча высокопоставленного американского военачальника Марка Милли с главнокомандующим Вооружёнными силами Украины Валерием Залужным.
17 января Милли, возглавляющий Объединенный комитет начальников штабов вооруженных сил США, посетил место в районе польско-украинской границы. Где именно проходила его беседа с Залужным, не сообщается.
Как отмечает агентство Associated Press, встреча свидетельствует о дальнейшем укреплении контактов между Украиной и США в условиях продолжающегося уже почти 11 месяцев российского вторжения на украинскую территорию. Милли и Залужный в течение этого времени не раз вели переговоры, но очной встречи между ними не было.
Валерий Залужный во вторник написал в Telegram, что поблагодарил генерала Милли за непоколебимую поддержку и помощь, оказанную Соединёнными Штатами и другими союзниками Киева. Также, по словам Залужного, он обозначил насущные проблемы украинской армии, решение которых ускорит победу Украины в войне.
- После начала вторжения США, страны Европы, а также Япония и Австралия уже оказали помощь Украине на десятки миллиардов долларов – военную, финансовую, гуманитарную. Поддержка Вашингтона наиболее существенна. Следом за Соединёнными Штатами по размерам траншей Украине располагаются Великобритания, Германия, Канада и Польша.
Путин внес проект о прекращении действия договоров Совета Европы
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о прекращении действия в отношении страны международных договоров Совета Европы (СЕ).
Соответствующий документ размещен во вторник в базе палаты парламента.
Всего в связи с прекращением российского членства в СЕ предлагается считать утратившими действие в отношении страны с 16 марта прошлого года 21 международный договор, среди них - Конвенция о защите прав человека и основных свобод, Европейская конвенция о пресечении терроризма, Европейская хартия местного самоуправления, Социальная хартия.
Российское правительство предложило Путину денонсировать действия международных договоров СЕ в конце декабря, отмечает РБК.
- Россия вышла из Совета Европы 16 марта 2022 года, спустя 26 лет участия. 25 февраля, на следующий день после начала широкомасштабного российского вторжения в Украину, комитет министров Совета Европы ограничил права России в этой организации, а также в ПАСЕ. 14 марта Парламентская ассамблея СЕ уведомила российскую делегацию о приостановке ее членства в ассамблее, позднее проголосовав за исключение России из состава СЕ.
- 9 января Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о выходе из Конвенции Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию. В связи с этим отмечалось, что в дальнейшем международное сообщество не сможет влиять на методы борьбы с коррупцией в России. В июле прошлого года Москва прекратила участие еще в ряде соглашений СЕ. Россия также решила не исполнять решения Европейского суда по правам человека, вынесенные после 15 марта 2022 года.
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