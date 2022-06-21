Великобритания обратилась к России по поводу пленных военнослужащих

Великобритания направила России дипломатическую ноту касательно британских военнослужащих, приговоренных властями самопровозглашенной «ДНР» к смертной казни. Об этом 21 июня сообщил Reuters со ссылкой на посла России в Великобритании.

Андрей Келин в эфире российского телеканала «Россия 24» заявил, что «высокомерный, поучительный» тон дипломатической ноты не вызывает у Москвы желания сотрудничать с Лондоном. Он добавил, что Великобритании необходимо обращаться напрямую в «ДНР», а «отношениям Москвы и Лондона падать некуда, дальше только разрыв».

9 июня так называемый верховный суд «ДНР» приговорил марокканца Саадуна Брагима и двух британцев - Шона Пиннера и Эйдена Аслина, воевавших на стороне вооруженных сил Украины (ВСУ), к смертной казни. Они признаны виновными в наемничестве и попытке вооруженного захвата власти и, по законам «ДНР», должны быть расстреляны.

Пиннер и Аслин были захвачены в плен в Мариуполе, Брагим - под Волновахой. Все трое военнослужащих переехали в Украину задолго до начала российского вооруженного вторжения и уже несколько лет служили в морской пехоте ВСУ по контракту.

МИД Великобритании пока никак не прокомментировало ситуацию.