Великобритания объявила о восстановлении отношений с Сирией

Великобритания заявила в субботу о восстановлении дипломатических отношений с Сирией после многолетней гражданской войны в этой стране.

«У сирийского народа появилась новая надежда. В наших интересах поддержать новое правительство в выполнении его обязательств по строительству стабильного, более безопасного и процветающего будущего для всех сирийцев», — заявил британский министр иностранных дел Дэвид Лэмми.

Лэмми 5 июля побывал с визитом в столице Сирии Дамаске. Он пообещал выделить на поддержку 95,5 миллиона фунтов стерлингов, сообщает Reuters.

Запад постепенно пересматривает свой подход к Сирии после того, как повстанческие силы во главе с вооруженной исламистской группировкой «Хайят Тахрир аш-Шам» свергли Башара Асада с поста президента в декабре после многолетнего внутреннего кровопролитного конфликта.

Визит Лэмми, первый визит британского министра в Сирию за 14 лет, состоялся через несколько дней после того, как президент США Дональд Трамп подписал указ о прекращении программы американских санкций в отношении Дамаска, что положило конец изоляции Сирии от международной финансовой системы и способствует её восстановлению после конфликта.

В апреле Великобритания также смягчила свои санкции, разморозив активы Центрального банка Сирии и 23-х других структур, включая банки и нефтяные компании, с целью стимулировать инвестиции. При этом Лондон сохранил санкции, направленные против членов бывшего режима.

Британский пакет финансовой поддержки, о котором было объявлено в субботу, предоставит срочную гуманитарную помощь Сирии и, как отмечается, будет содействовать долгосрочному восстановлению страны за счёт развития таких сфер как образование, говорится в заявлении британского правительства.