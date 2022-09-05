Великобритания обязала криптобиржи сообщать о клиентах под санкциями

Великобритания обязала криптовалютные биржи сообщать властям о клиентах, которые находятся под санкциями, введёнными в ответ на вторжение России в Украину. Если биржа скроет такую информацию – ей грозит уголовное наказание. Об этом сообщает газета The Guardian.

Согласно обновлённым британских правилам, все криптоактивы, принадлежащие физическим или юридическим лицам под санкциями, должны быть заморожены. В криптоактивы включили среди прочих цифровые валюты: биткойн, эфир, тетер, и невзаимозаменяемые токены.

В соответствии с правилами, криптобиржи должны немедленно сообщить властям Великобритании, если их клиент находится в санкционных списках или они подозревают нарушение санкций. За сокрытие такой информации предусмотрена уголовная ответственность.

В апреле 2022 года крупнейшая в мире криптовалютная биржа Binance заявила, что заблокировала счета родственников российских политиков, в том числе падчерицы главы МИД Сергея Лаврова и дочери пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова. При этом вскоре после вторжения России в Украину Binance отвергала опасения, что криптовалюта будет использоваться для обхода санкций. Сведений о том, что криптоактивы использовались для обхода санкций в Великобритании, нет.