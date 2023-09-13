Великобритания отменила для граждан Грузии и России безвизовый транзит

Власти Великобритании отменяют для граждан Грузии и России безвизовый транзит в аэропортах страны. Об этом сообщается в обновленных правилах на сайте британского правительства.

До 6 октября, когда начнет действовать ограничение, предусмотрен переходный период. Граждане Грузии и России смогут воспользоваться транзитом по билетам, купленным до 0:01 8 сентября.

Предусмотрены и исключения: к примеру, ограничения не коснутся граждан, у которых есть визы или вид на жительство США, Канады, Австралии или Новой Зеландии, а также Швейцарии или одного из государств Европейской экономической зоны.

«С 2018 года граждане Грузии и России неизменно занимают первые места среди лиц, злоупотребляющих транзитными условиями Великобритании для получения убежища. Министерство внутренних дел полагает, что требование получения транзитной визы к этим гражданам перед посещением Великобритании не позволит им прибывать в Великобританию под предлогом транзита, а затем просить убежища по прибытии», – пишет портал NewlandChase.

Сообщается, что обычно нормативный акт вступает в силу не ранее, чем через 21 день после внесения его на рассмотрение в парламент. Причина, по которой на этот раз поправка вступила в силу почти сразу, связана с опасениями, что до вступления в силу могло произойти существенное увеличение просителей убежища.