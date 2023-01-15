Великобритания временно отзывает своего посла из Ирана. Этот шаг - реакция на казнь в субботу бывшего замминистра обороны страны Али-Реза Акбари, обвиненного в шпионаже. У Акбари было как иранское, так и британское гражданство. Британские власти решают, какие еще меры они предпримут в отношении Тегерана.

Акбари был приговорен к повешению после того, как иранский суд признал его виновным в шпионаже в пользу Великобритании, а также в коррупции. Сам он заявлял, что невиновен, а признательные показания дал под пытками. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак назвал казнь Акбари «бессердечным и трусливым актом, совершенным варварским режимом».

В ответ на казнь Акбари Лондон ввел санкции в отношении генерального прокурора Ирана Мохаммада Джафара Монтазери. Французские власти также осудили казнь, в этой связи в МИД был вызван иранский посол в Париже. Министерство иностранных дел Ирана, в свою очередь, в субботу вызвало посла Великобритании в связи с «вмешательством Лондона в сферу национальной безопасности Ирана».