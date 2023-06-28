Венедиктов: «Суровикин три дня не выходит на связь с семьей»

Бывший главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов утверждает, что по имеющейся у него информации генерал Сергей Суровикин, командующий ВКС России и замкомандующего российскими войсками в Украине, три дня не выходит на связь с собственной семьей. По утверждениям Венедиктова, невозможно связаться и с его охраной.

Так Венедиктов, имеющий множество источников в российских властных кругах, прокомментировал появившиеся в среду сообщения о предполагаемом аресте генерала в связи с ролью, которую он якобы сыграл в мятеже ЧВК «Вагнер».

Издание The Moscow Times со ссылкой на источники, близкие к Минобороны, выступило с утверждением, что Суровикин арестован. На вопрос журналистов о том, где сейчас находится генерал, источник ответил: «Эту информацию у нас даже по внутренним каналам не комментируют».

Официального подтверждения этой информации нет. Ранее о предполагаемом аресте Суровикина сообщали некоторые провоенные телеграм-каналы. Блогер Владимир Романов писал, что генерала арестовали 25 июня, то есть на следующий день после завершения мятежа ЧВК «Вагнер». Другие провоенные каналы, однако, утверждают, что генерал не арестован, а лишь пишет объяснительные записки в связи с мятежом. Минобороны ничего не сообщало о судьбе генерала.

Сам Суровикин в последний раз появлялся на публике вечером 23 июня. Тогда он записал видеообращение, в котором призвал бойцов ЧВК «Вагнер» остановиться. Где он сейчас - неизвестно.

Издания The New York Times и Wall Street Journal в среду писали, ссылаясь на источники в разведке США, что Суровикин мог знать о планах Евгения Пригожина выступить против армейского руководства. О том, поддерживал ли он сам мятеж, источники в разведке не имеют определенного мнения.