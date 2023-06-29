Financial Times: генерал Суровикин задержан

Генерал Сергей Суровикин, командующий ВКС России и замкомандующего российскими войсками в Украине, задержан. Об этом сообщает издание Financial Times со ссылкой на три источника.

По информации издания, Суровикин был задержан, потому что Кремль расправляется со сторонниками ЧВК «Вагнер» после попытки мятежа.

Как сообщает Bloomberg, Суровикина несколько дней допрашивали о связях с главой ЧВК «Вагнера» Евгением Пригожиным

Источники «Важных историй» заявили, что Суровикин не был задержан, его допрашивали, затем отпустили.

Baza со ссылкой на дочь Суровикина отрицает задержание генерала.

Ранее бывший главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов заявил, что по имеющейся у него информации Суровикин три дня не выходит на связь с собственной семьёй. По утверждениям Венедиктова, невозможно связаться и с его охраной.

Так Венедиктов, имеющий множество источников в российских властных кругах, прокомментировал появившиеся в среду сообщения о предполагаемом аресте генерала в связи с ролью, которую он якобы сыграл в мятеже ЧВК «Вагнер».

Издание The Moscow Times со ссылкой на источники, близкие к Минобороны, выступило с утверждением, что Суровикин арестован. На вопрос журналистов о том, где сейчас находится генерал, источник ответил: «Эту информацию у нас даже по внутренним каналам не комментируют».

Официального подтверждения этой информации нет. Ранее о предполагаемом аресте Суровикина сообщали некоторые провоенные телеграм-каналы. Блогер Владимир Романов писал, что генерала арестовали 25 июня, то есть на следующий день после завершения мятежа ЧВК «Вагнер». Другие провоенные каналы, однако, утверждают, что генерал не арестован, а лишь пишет объяснительные записки в связи с мятежом. Минобороны ничего не сообщало о судьбе генерала.

Сам Суровикин в последний раз появлялся на публике вечером 23 июня. Тогда он записал видеообращение, в котором призвал бойцов ЧВК «Вагнер» остановиться. Где он сейчас – неизвестно.

Издания The New York Times и Wall Street Journal в среду писали, ссылаясь на источники в разведке США, что Суровикин мог знать о планах Евгения Пригожина выступить против армейского руководства. О том, поддерживал ли он сам мятеж, источники в разведке не имеют определённого мнения.