Венгрия продлила соглашение с Россией о дополнительных поставках газа

Будапешт продлил соглашение с Россией о дополнительных поставках газа. Об этом сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто по итогам своего визита в Москву и переговоров с российским вице-премьером Александром Новаком. Запись выступления министра опубликована в его фейсбуке.

По словам Сийярто, главным образом поставки будут идти через газопровод «Турецкий поток».

В конце лета прошлого года Сийярто рассказал, что Венгрия договорилась с «Газпромом» о дополнительных поставках газа в объеме около шести миллионов кубометров в сутки начиная с сентября вместо двух с половиной миллионов кубометров в августе.

В ходе сегодняшнего визита в Россию глава венгерского МИД отметил, что стороны договорились об отсрочке платежей за газ выше определенного предела в случае экстремального роста цен на топливо.

85 процентов поставок природного газа в Венгрию поступает из России, поэтому его бесперебойность крайне важна, подчеркнул Сийярто.

Сийярто также сообщил, что на переговорах обсуждался вопрос оплаты транзита российской нефти по трубопроводу «Дружба» – из Россию в Европу через Украину. Теперь Венгрия будет расплачиваться напрямую с Украиной, по территории которой идет нефтепровод. Оплату будет производить компания MOL.

Кроме того, Сийярто встретился с главой российской госкорпорации «Росатом» Алексеем Лихачевым и обсудил вопрос строительства в Венгрии атомной станции «Пакш-2». Стороны договорились внести изменения в документацию так, чтобы связанные с проектом процессы не попадали под западные санкции.