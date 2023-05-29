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Верховная Рада Украины одобрила перенос Дня победы на 8 мая
Верховная Рада Украины одобрила перенос празднования Дня победы над нацизмом с 9 мая на 8 мая. Предложение внёс ранее президент Украины Владимир Зеленский.
«Именно 8 мая величие победы над нацизмом вспоминает большинство народов мира. Именно 8 мая мир чтит память всех, чья жизнь унесла война. Именно 8 мая вступил в силу Акт о безоговорочной капитуляции вермахта», – обосновал своё предложение президент Украины. Многие украинские политики и общественные деятели также обращали внимание на то, что Россия использовала дату 9 мая в своей пропаганде для оправдания агрессии против Украины.
8 мая будет выходным днём. Официально праздник будет называться Днём памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне.
9 мая будет рабочим днём, однако в этот день также будет отмечаться праздник - День Европы. Присоединиться к традиции его празднования также предложил Зеленский.
- В марте 2015 года тогдашний президент Украины Пётр Порошенко подписал указ о праздновании 8 мая Дня памяти и примирения. 9 мая оставалось Днём победы над нацизмом во Второй мировой войне и выходным днём - вплоть до нынешнего года.
Другие новости дня
Наблюдатели ОБСЕ не признали выборы в Турции полностью честными
Международные наблюдатели от ОБСЕ не признали состоявшиеся президентские выборы в Турции полностью честными и свободными. В их отчёте о втором туре выборов говорится, что имела место предвзятость и давление на избирателей, в том числе со стороны государственных СМИ.
ОБСЕ подтверждает, что организация самих выборов соответствовала демократическим правилам, и избиратели могли свободно выбирать кандидатов. Однако, указывается в отчёте, в предвыборной кампании использовались выражения, дискриминирующие оппонентов. Говорится также о предвзятости государственных СМИ и ограничении свободы слова. Это, по мнению ОБСЕ, привело к неравноправному положению кандидатов и к предоставлению привилегий Реджепу Эрдогану – на момент выборов он был действующим президентом страны и был переизбран.
Результаты выборов в Турции отрицательно сказались на курсе турецкой лиры, который и ранее снижался. По состоянию на утро понедельника, после объявления о победе Эрдогана, курс лиры упал до рекордного уровня в 20,05 лиры за доллар. Банк Morgan Stanley предупреждает, что к концу года курс лиры может упасть на 29 процентов – до 28 лир за доллар, если Эрдоган не изменит денежно-кредитную политику, пишет агентство Bloomberg.
«Победа Эрдогана не устраивает ни одного иностранного инвестора. При очень высокой инфляции, очень низких процентных ставках и отсутствии чистых валютных резервов может наступить болезненный кризис, который затронет все активы», – сказал Bloomberg стратег Tellimer Хаснайн Малик.
Путин разрешил проводить выборы на аннексированных территориях
В России внесены изменения в закон «О военном положении», которые среди прочего предусматривают проведение выборов на аннексированных территориях. Голосование может проводиться после консультаций с Центризбиркомом, Минобороны и ФСБ. Соответствующий документ подписал президент Владимир Путин.
Проводить выборы можно будет как на всей территории, где введено военное положение, так и только на её части.
Кроме того, в законе зафиксировано право властей на депортацию жителей с территории, где введено военное положение, в районы, где такое положение не установлено.
Обновлённый закон также разрешает задерживать на 30 суток за нарушение запретов и ограничений, введённых президентом России на территориях с военным положением.
- По состоянию на конец мая военное положение введено российскими властями на территориях Донецкой и Луганской, Запорожской и Херсонской областей. Президент России Владимир Путин объявил об аннексии этих регионов в сентябре прошлого года, но Москва контролирует только часть территорий. Киев и страны Запада заранее объявили, что ни при каких обстоятельствах не признают аннексию.
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Премьер Испании объявил о досрочных парламентских выборах
Премьер-министр Испании Педро Санчес объявил о роспуске парламента и проведении 23 июля досрочных парламентских выборов.
Заявление главы правительства последовало после того, как его Испанская социалистическая рабочая партия неудачно выступила на региональных и муниципальных выборах в прошлое воскресенье.
По итогам голосования, в большинстве из 12 автономных сообществ, где состоялись выборы, победа досталась консервативной Народной партии – традиционному сопернику социалистов. За консерваторов проголосовали почти семь миллионов человек – это более 30% избирателей. Социалисты набрали чуть более шести миллионов голосов.
«Хотя вчерашние выборы имели местный и региональный масштаб, смысл голосования несет в себе послание, выходящее за эти рамки. Вот почему, как премьер-министр и глава партии, я лично принимаю результаты», — сказал Санчес.
Премьер сообщил, что проинформировал о своём решении главу государства короля Филиппа VI.
Ранее предполагалось, что всеобщие выборы в Испании пройдут в конце года.
Педро Санчес возглавил правительство Испании в июне 2018 года после того, как правительство его предшественника Мариано Рахоя получило вотум недоверия. С января 2020 года действует второй кабинет Санчеса.
Грузии передан официальный демарш ЕС из-за авиасообщения с Россией
Посол Евросоюза в Тбилиси Павел Герчинский проводит встречу с министром экономики Грузии Леваном Давиташвили. В ходе встречи Герчинский передаст Грузии официальный демарш от имени 27 государств ЕС. Причина – возобновление авиасообщение с Россией.
Ранее в Брюсселе призвали «Грузию, которая претендует на получение статуса кандидата на вступление в ЕС, присоединиться к санкциям и сохранять бдительность в отношении любых возможных попыток обойти санкции, особенно в авиационном секторе».
Напомним, что 27 февраля посол ЕС передал министру юстиции Грузии демарш в связи с состоянием здоровья экс-президента Михаила Саакашвили.
«Я оценил его шутку». Токаев ответил на слова Лукашенко о ядерном оружии
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев охарактеризовал как «шутку» слова белорусского руководителя Александра Лукашенко, который предложил Казахстану вступить в Союзное государство России и Беларуси ради того, чтобы иметь доступ к ядерному оружию. Об этом сообщает Радио Азаттык.
«Я по достоинству оценил его шутку. Я думаю, что необходимости в этом нет, поскольку существуют и другие интеграционные объединения, прежде всего Евразийский экономический союз. Что касается ядерного оружия, то оно нам не нужно», — заявил Токаев.
Интервью с Лукашенко было показано накануне в эфире программы «Москва. Кремль. Путин». Белорусский лидер прокомментировал выступление Токаева 24 мая на Евразийском экономическом форуме в Москве. Президент Казахстана обратил внимание на различия в подходах к интеграции между Россией и Беларусью и остальными участниками ЕАЭС. Токаев тогда заявил, что союзное государство Беларуси и России предусматривает интеграцию по формуле «две страны — одно государство».
«Я извиняюсь, даже ядерное оружие — одно на двоих сейчас», — заявил Токаев, отметив, что есть и другой уровень интеграции, представленный Казахстаном, Кыргызстаном и Арменией.
Пресс-секретарь президента Руслан Желдибай, комментируя слова Токаева, заявил, что «Казахстан не намерен создавать или вступать в союзные государства».
Лукашенко в эфире российского телевидения сказал, что если Казахстан или какая-либо другая страна хочет получить доступ к ядерному оружию, ей следовало бы присоединиться к Союзному государству.
На прошлой неделе стало известно, что в Беларусь начали перемещать российское тактическое ядерное оружие. При этом контроль за ним, как утверждается, останется у России.
Правительство Грузии вводит временную пошлину на ввоз муки
Правительство Грузии введет временную пошлину на ввоз муки – проект постановления готовит Минсельхоз.
По словам министра Отара Шамугия, пошлину планируется ввести на 5 месяцев с 10 июня, чтобы поддержать местных производителей и дать им возможность продать урожай.
«Наша главная задача – удержать цены на хлеб и, в то же время, наладить реализацию нового урожая», – сказал Шамугия.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», ранее фермеры провели серию акций протеста из-за того, что на местную пшеницу спрос упал до нуля, так как страна почти полностью перешла на российскую муку.
Губернатор Белгородской области призвал «присоединить» к ней Харьков
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков назвал лучшим решением проблемы обстрелов этого российского региона «присоединение» к ней украинского Харькова. С таким заявлением он выступил в эфире телеканала «Россия 1», отвечая на вопрос корреспондента.
На уточняющий вопрос, верит ли он в такую возможность, Гладков сказал, что это было бы лучшим решением проблемы обстрелов.
Российские войска атаковали Харьков в первый день широкомасштабного вторжения в Украину – 24 февраля 2022 года. Часть территории области была оккупирована, штурм города, однако, не удался. В сентябре после украинского контрнаступления российские войска оставили почти всю территорию Харьковской области.
Аннексия этой области не значится среди официально объявленных целей вторжения в Украину – так называемой специальной военной операции. Среди них, впрочем, не было и аннексии четырёх других украинских областей, о которых Россия объявила осенью. Зато среди этих целей было заявлена «защита жителей Донбасса». Спустя год и три месяца после начала полномасштабного вторжения бои в Донбассе продолжаются, в том числе и обстрелы подконтрольных России территорий.
Власти Белгородской области в последнее время всё чаще сообщают об обстрелах с украинской территории. Сам Гладков на днях утверждал, что попал под обстрел в городе Шебекино.
Об обстреле Шебекино сообщается и в понедельник. По словам Гладкова, в одном из промышленных предприятий после обстрела возник пожар, пострадали четыре человека. Украина сообщения об обстрелах российской территории как правило не комментирует.
Ситуацию в регионе губернатор назвал «фактически войной» (как правило, российские власти избегают этого слова при описании боевых действий в Украине) и заявил, что в регион заходили с территории Украины не менее пяти диверсионно-разведывательных групп. Внимание привлёк недавний рейд в Грайворонский район, который осуществили, по их утверждениям, бойцы воюющих на стороне Украины добровольческих подразделений, состоящих из российских граждан. После этого рейда Гладков говорил, что у него есть много вопросов к Минобороны России.
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МИД Финляндии: ОБСЕ может распасться из-за Москвы и Минска
Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) грозит кризис в течение ближайших шести месяцев. Такая ситуация сложилась из-за нежелания Москвы и Минска одобрить председательство Эстонии в 2024 году. Об этом заявил глава МИД Финляндии Пекка Хаависто, сообщает издание Yle.
Министр также высказал опасение, что ОБСЕ может распасться до того, как до Финляндии дойдёт очередь занять место председателя в 2025 году.
«Если в 2024 году не будет председателя и не будет консенсуса по этому поводу, то следующий год станет годом разрушения ОБСЕ как организации», — подчеркнул Хаависто.
По правилам ОБСЕ, ротирующийся председатель должен быть одобрен всеми 57 государствами-членами организации. Москва и Минск не одобрили кандидатуру Эстонии на пост председателя в следующем году, а Таллин не готов отказаться от своей кандидатуры.
В ноябре прошлого года Украина заявила, что будет бойкотировать заседания Парламентской ассамблеи ОБСЕ, пока из неё не исключат Россию. Заявление Киева прозвучало на фоне сообщений о том, что Польша не выдала российской делегации визы для участия в сессии ассамблеи. Москва в ответ заявила, что в организации боятся неудобных выступлений в ходе дискуссий.
В январе генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид отметила, что России стоит оставаться в рядах организации для сохранения переговорных каналов.
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Гаглоев: деструктивные силы толкают Грузию к открытию «второго фронта»
Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Алан Гаглоев в ходе послания к народу и парламенту назвал Россию «главным союзником», заявив о поддержке российской «спецоперации» в Украине.
«Наши военнослужащие и добровольцы бок о бок с российским солдатом встали на защиту общих интересов в этой схватке с украинским неонацизмом, ставшим марионеткой в руках коллективного Запада», – сказал он.
Югоосетинский лидер при этом говорит, что Грузию призывают к открытию «второго фронта».
«На фоне проведения спецоперации активизировались деструктивные силы республики Грузия, толкающие её на открытие «второго фронта» против Южной Осетии и Абхазии. В этой связи нами приняты меры по укреплению обороноспособности страны и упрочнению взаимоотношений с российской стороной в военной сфере», – отметил Гаглоев.
Югоосетинский лидер добавил, что дальнейшие взаимоотношения с грузинской стороной на международной арене, в том числе на площадке Женевских дискуссий «будут исходить из необходимости принятия взаимообязывающего документа о неприменении силы при разрешении споров».
Гаглоев также сказал, что Южная Осетия «всецело поддержала вхождение в состав Российской Федерации Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей».
«Мы рады за наших друзей, что настал исторический момент, когда стремление народа к воссоединению с Россией совпало с геополитической возможностью осуществления этого шага. Надеюсь, недалек тот день, когда придет и черед Южной Осетии», – отметил он.
Кроме того, Гаглоев сообщил, что активно работает по привлечению инвесторов из России и во вторник проведет в Москве встречу с руководством «Российского экспортного центра».
- Напомним, что Алан Гаглоев вскоре после инаугурации в 2022 году приостановил референдум о вхождении Южной Осетии в состав России, назначенный его предшественником Анатолием Бибиловым. В Москве решение Гаглоева тогда назвали «здравым».
Американский сенатор Линдси Грэм объявлен в розыск в России
Целый ряд российских чиновников и политиков в воскресенье прокомментировал высказывания сенатора США Линдси Грэма, сделанные во время посещения Киева 26 мая. Они утверждают, что сенатор назвал «убийства русских» лучшей инвестицией, которую могли сделать США. В адрес Грэма звучат обвинения и угрозы, против него в России возбудили уголовное дело. В действительности сенатор говорил об американской помощи Украине.
Видеозапись была смонтирована
На видео, опубликованном президентом Украины Владимиром Зеленским в пятницу, сенатор-республиканец, известный критик российских властей и сторонник увеличения помощи Украине, обсуждает с украинскими лидерами войну с Россией и поставки оружия. Зеленский говорит ему, что война для Украины идёт под лозунгом «жить свободными или умереть».
«И мы сейчас живём свободными», – говорит Зеленский. «А русские (можно перевести и как «россияне» – ред.) умирают» – констатирует Грэм. После этого ракурс меняется, и сенатор говорит: «Мы ещё никогда не тратили деньги так удачно». Зеленский сразу после этой фразы благодарит Вашингтон за поставки оружия Украине.
Агентство Reuters впоследствии подтвердило, что речь в опубликованном видео шла о монтажной склейке – в действительности слова Грэма об удачной трате денег шли не после фразы «А русские умирают», а были произнесены в другом контексте. На слова же о гибели русских в Украине Зеленский ответил сенатору, что речь идёт о тех, кто пришёл с войной на украинскую территорию. Это следует из полной видеозаписи, которую предоставил агентству Офис президента Украины.
Объявлен в розыск
Тем не менее, в Москве видео спустя более чем сутки после его опубликования интерпретировали однозначно - как то, что Грэм назвал именно убийство русских (а не помощь Украине) лучшей инвестицией США. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить против сенатора США уголовное дело, а уже утром в понедельник в базе розыска МВД появилось сообщение, что тот объявлен в розыск по статье уголовного кодекса.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил: «Трудно представить себе больший позор для страны, чем иметь таких сенаторов», а представитель МИД Мария Захарова обвинила США в финансировании гитлеровской Германии: «Завод «Кока-Кола» в Кёльне и до его национализации германским правительством исправно снабжал газировкой, в том числе немецких солдат. А знаменитая «Фанта» и вовсе была изобретена нацистами».
Угрозы Медведева
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал в телеграме высказывания сенатора, написав, что в США «регулярно убивают не только обычных людей, но и тратят грязные деньги на убийства сенаторов».
«Пусть он вспомнит печальную судьбу Роберта Кеннеди, Хьюи Лонга, Клементы Карлоса Пинкни, Джона Мильтона Эллиотта, Уэйна Оуэнса, а также других американских политиков», – написал Медведев, перечислив имена убитых в разное время сенаторов США.
Это не первая завуалированная угроза убийством, с которой выступает Медведев в адрес Грэма. В марте нынешнего года Медведев в присущей ему манере прокомментировал инцидент с крушением американского дрона Reaper MQ-9 над Чёрным морем 14 марта. Грэм тогда призвал сбивать российские самолёты в случае угрозы американским объектам. Медведев прокомментировал его слова так: «Кстати, и с такими тварями иногда случаются авиационные происшествия», снабдив высказывание эмодзи с изображением креста.
Грэм отреагировал на высказывания Медведева и других российских представителей, отметив, что считает хорошей инвестицией помощь Украине «в освобождении территории от российских военных преступников». Он также обратился к Медведеву лично, предположив, что тому безразлична судьба российских военных – иначе бы Россия вывела их из Украины, и они бы не погибали.
- Прошлой весной внимание привлекло высказывание Грэма о том, что в рядах российских вооружённых сил должен найтись «полковник Штауффенберг», что можно трактовать как призыв к физическому устранению Владимира Путина – по аналогии с неудавшимся покушением на Адольфа Гитлера.
- Советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк в воскресенье написал в твиттере, что, по его мнению, лучшие инвестиции сегодня - это действительно инвестиции в «полную и безоговорочную победу Украины».
Бжания: «Пока мы этим занимались, авиасообщение возобновили с Грузией»
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания, комментируя планы по восстановлению сухумского аэропорта, прокомментировал возобновление авиасообщения между Россией и Грузией.
«Что касается воздушного сообщения, (с Россией) тоже работаем в этом плане. Должен быть подписан документ, межправсоглашение о воздушном сообщении между Абхазией и Российской Федерацией. Пока мы этим занимались, воздушное сообщение возобновили с Грузией. Это никак не влияет на нас, это дело сторон. Для нас важно, чтобы воздушное сообщение было между нами и Россией. Это очень важно. Думаю, что этот вопрос мы решим. Есть сложности, есть препятствия, но тем не менее работа идет», – сказал Бжания в интервью Абхазскому телевидению.
Ранее сообщалось, что абхазские власти приступили к детальной проработке проекта межправительственного соглашения с РФ о возобновлении деятельности и дальнейшей эксплуатации сухумского аэропорта.
- Абхазские власти при помощи российской стороны планируют восстановить сухумский аэропорт к 2024 году.
- По итогам визита в Абхазию министра экономики России стало известно, что инвестор проекта – российская промышленная группа «Базовый элемент». Она состоит из компаний, которые контролируются или входят в сферу бизнес-интересов бизнесмена Олега Дерипаски.
- Международная организация гражданской авиации не признает cухумский аэропорт в качестве международного, поскольку признает территориальную целостность Грузии. Небо над Абхазией не может быть открыто без разрешения грузинских властей, поскольку это нарушает международные нормы. ИКАО аннулировала код аэропорта и с 2006 года изъяла информацию о нем из своих документов.
В Абхазии задержан подозреваемый в убийстве гражданин Азербайджана
В Абхазии задержан гражданин Азербайджана Дадашов Ниджат Ибрагим-оглы, сообщили в МВД самопровозглашенной республики. Дадашов подозревается в умышленном убийстве гражданина Турции, Айдына Ахмета.
21-летний Айдын Ахмет был убит 23 мая в результате стрельбы в центре Сухуми. Еще четверо человек, в том числе 14-летний подросток, были доставлены в больницу с огнестрельными ранениями различной степени тяжести.
Мотив преступления правоохранительные органы пока не сообщают.
По Украине нанесён очередной массированный удар ракетами и БПЛА
Россия в ночь на понедельник нанесла очередной массированный удар по территории Украины. Использовались крылатые ракеты и ударные дроны.
Украинские силы противовоздушной обороны в ночь на 29 мая сбили в небе над Киевом 40 российских беспилотников и крылатых ракет, - сообщил начальник военной администрации украинской столицы Сергей Попко. По его словам, с начала мая Киев подвергся атаке 15-й раз.
Мэр Киева Виталий Кличко написал в телеграме, что в ночь на понедельник обломки ракет упали в Святошинском и Подольском районах города. Погибших и раненых нет. Объекты инфраструктуры не повреждены.
В Одессе после падения обломков дрона в порту случился пожар. Его удалось оперативно ликвидировать.
Сообщается об атаке беспилотниками Николаевской области. Взрывы произошли в Винницкой, Полтавской, Кировоградской, Житомирской, Хмельницкой и Львовской областях.
В Хмельницкой области - по сообщению местных властей - в результате удара пострадал военный объект. Судя по сообщению, речь идёт об аэродроме или базе ВВС. Как говорится в сообщении, выведено из строя пять летательных аппаратов, возник пожар на складе горюче-смазочных материалов, пострадала взлётно-посадочная полоса.
Как утверждают Вооруженные силы Украины, в целом минувшей ночью уничтожены 37 крылатых ракет, 29 дронов и один разведывательный беспилотник.
В воскресенье в эфире телемарафона глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что к зиме Украина планирует усилить систему противовоздушной обороны. По словам министра, таким образом не только крупные города, но и всё украинское небо будет безопасным.
Минобороны России сообщения об обстрелах украинских территорий пока не комментировало.
Оперативно проверить информацию воюющих сторон затруднительно.
Саакашвили: у Грузии и Украины будет граница в районе Сочи
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили предрек распад России. По его словам, Украина после победы в войне с Россией будет граничить с Грузией где-то в районе Сочи.
Об отношениях Тбилиси с Киевом и Москвой Саакашвили рассказал в письменном интервью программе «Дроеба», которая выходит на оппозиционном телеканале «Формула».
«В 2011 году на первом этапе мы открыли безвиз для северокавказцев – тогда у нас была активная северокавказская политика, мы открыли телеканал «Первый Кавказский» и пускали очень ограниченное количество российских граждан… под жестким контролем спецслужб. Сейчас же – полная катастрофа, [в Грузию] проникло очень большое количество диверсантов и разведывательных групп.
И не только чтобы контролировать Грузию, но и работать с территории Грузии в направлении Европы. Украина непременно добьется перелома на фронте, Запад решил покончить с режимом Путина, Россия начнет распадаться на простые множители – в первую очередь это начнется с Северного Кавказа.
Этот процесс дает Грузии шанс вернуть себе Абхазию, но в то же время будут угрозы лекианоба (набеги горцев Северного Кавказа в XVI-XIX вв., — прим. ред.) с севера… Единственное спасение – в Евросоюзе и Украине. Все, кто сейчас ослеплен черными деньгами из России или политическими целями, кто делает ставку на путинскую Россию, очень серьезно ошибается и в итоге потерпит полное поражение», – заявил он.
Как пишет СОВА, Саакашвили добавил, что его заключение в тюрьму – «это от начала и до конца приказ России».
«Дела были возбуждены после того, как я активизировался в Украине в 2014 году и стал губернатором Одессы. Тогда Путин был разъярен, и даже сейчас они [власти Грузии] игнорируют призывы Европы и Украины освободить меня и отправить на лечение – именно по прямому указанию Москвы. Кремль этого не скрывает и набирает очки.
У нас были теплые отношения с Украиной и в 90-е годы, но настоящее сближение началось после «Революции роз», а после того, как «Революция роз» стала источником вдохновения для «Оранжевой революции» в Украине, присоединилась и Польша. Вспомните моего сына Никушу – его крестили Ющенко и Качиньский в храме Святой Троицы… Была создана концепция Черного моря – параллельно с распадом России мы должны были примкнуть к оси Балтии, Польши и Украины. У этих стран – особый интерес к нам, но в условиях олигархического правления к Грузии никто не приблизится. И тогда кавказский насильственный водоворот может поглотить страну…
Но одно мне ясно как и светлый день: России больше нет места в международной системе, и в следующем году такая страна прекратит свое существование. Соответственно, исчезнут и правители на ее орбите. Грузия должна подготовиться к появлению общей границы с Украины, где-то в районе Сочи. По программе украинских националистов, их граница проходит по Кавказу, и после победы в войне они не допустят дальнейшего существования России. Тем более, что причерноморские земли на Кубани и весь Краснодар они считают своими историческими землями… Местные на Кубани до сих пор говорят по-украински», — написал Саакашвили.
- Михаилу Саакашвили 55 лет. Он был президентом Грузии в 2004-2013 годах, после чего покинул Грузию и получил гражданство Украины. В 2015 году он был назначен председателем Одесской областной государственной администрации, в 2020 году стал главой Исполнительного комитета реформ Украины.
- В 2018 году суд Грузии заочно приговорил Михаила Саакашвили по делам об амнистии обвиняемых в смерти Сандро Гиргвлиани и избиении бывшего депутата парламента Валерия Гелашвили. Суд признал Михаила Саакашвили виновным в злоупотреблениях и превышении должностных полномочий. Он был приговорен к 6 годам лишения свободы.
- Кроме того, против экс-президента возбуждены уголовные дела по обвинению в хищении бюджетных средств; разгоне акции 7 ноября 2007 года, погроме в телекомпании «Имеди» и захвате имущества ее владельца – покойного бизнесмена Бадри Патаркацишвили.
- 20 октября 2021 года прокуратура Грузии предъявила Саакашвили еще одно обвинение - незаконное пересечение государственной границы. По данным следствия, в конце сентября Саакашвили тайно вернулся из Украины в Грузию в трейлере, груженом молочной продукцией, который прибыл на корабле из украинского порта Черноморск в порт Поти.
- Михаил Саакашвили называет все дела политически мотивированными. Он около года находится в тбилисской клинике «Вивамед», куда был переведен из тюрьмы после двух голодовок. Семья и адвокаты заявляют об ухудшении его состояния, власти в ответ говорят, что нет поводов для тревоги и Саакашвили получает все необходимое лечение.
- Независимая экспертиза заявила о диагнозах, угрожающих его жизни, а также об обнаружении в организме повышенных доз бария, висмута и ртути. По словам американского психиатра, у Саакашвили – быстро прогрессирующая деменция и посттравматическое стрессовое расстройство.
- Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе заявил, что эксперты Национального бюро судебной экспертизы подтвердили недостоверность медицинского заключения центра «Эмпатия» о состоянии здоровья экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.
Сборная Канады выиграла чемпионат мира по хоккею
Сборная Канады по хоккею с шайбой стала победителем чемпионата мира. В финале канадцы обыграли сборную Германии со счётом 5:2.
Канадцы выиграли мировое первенство в 28-й раз в истории. Встреча прошла на стадионе в Тампере, в Финляндии.
Бронзовую медаль впервые в своей истории завоевала команда Латвии. Она обыграла команду США. Встреча, завершилась со счетом 4:3 в овертайме.
Чемпионат мира по хоккею в этом году должен был пройти в Санкт-Петербурге, но из-за войны России против Украины место проведения было перенесено в Ригу и Тампере.
Российская и белорусская сборные от турнира были отстранены.
Гарибашвили: Поздравляю большого друга Грузии Реджепа Эрдогана
Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили предварительно поздравил действующего президента Турции с победой во втором туре президентских выборов, назвав Реджепа Тайипа Эрдогана «большим другом Грузии».
Об этом глава грузинского правительства написал в Twitter, где подчеркнул, что турецкий народ «сделал свой выбор», и Грузия присоединяется к общему празднику, пишет SOVA.
«Поздравляю президента Республики Турция и большого друга Грузии Реджепа Тайипа Эрдогана с уверенной победой, достигнутой на выборах, и с новым избранием на пост лидера страны! Народ Турции четко зафиксировал свою точку зрения, и мы присоединяемся к их празднику. Мы готовы еще более усилить дружественные связи и стратегическое партнерство между Республикой Турция и Грузией», - написал Гарибашвили.
28 мая в Турции прошел второй тур президентских выборов. По предварительной информации, после подсчета почти 100% урн для голосования, действующий президент набирает чуть больше 52% голосов избирателей. Его соперник – кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу получает почти 48% голосов.
Как и в первом туре выборов, за конкурента Эрдогана проголосовали крупные города - Стамбул и Анкара. Явка на выборах превысила 85%.
Эрдоган объявил себя победителем на выборах президента Турции
Президент Турции Реджеп Эрдоган объявил себя победителем во втором туре выборов главы государства.
«Мы будем править страной ближайшие пять лет», - сказал Эрдоган своим сторонникам в Стамбуле.
По предварительной информации, после подсчета почти 100% урн для голосования, действующий президент набирает чуть больше 52% голосов избирателей. Его соперник – кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу получает почти 48% голосов.
Как и в первом туре выборов, за конкурента Эрдогана проголосовали крупные города - Стамбул и Анкара.
Явка на выборах превысила 85%.
На зарубежных участках обработано более 63% урн. За границей явка составила 52%. Свои голоса Кылычдароглу, в частности, отдали избиратели в Соединенных Штатах и России.
По данным Верховного избирательного совета Турции, второй тур выборов прошел без нарушений. При этом журналисты зафиксировали нападения на наблюдателей на некоторых участках. В одном из пригородов Стамбула в списке избирателей оказалась местная жительница, которая умерла восемь лет назад.
- Первый тур выборов прошел 14 мая. Требуемых для победы 50% голосов не набрал ни один кандидат. За Эрдогана проголосовали 49,5% избирателей, за Кылычдароглу - почти 45%.
- Критики Эрдогана опасаются, что в случае его переизбрания страна окончательно превратится в автократию.
- Кемаль Кылычдароглу в ходе кампании заявлял, что в случае его прихода к власти он повернет страну на новый курс, «возрождая демократию после нескольких лет государственных репрессий» и восстанавливая связи с Западом. Он также обещал, что сохранит дружественные отношения и с Россией, однако за несколько дней до выборов Кылычдароглу обвинил Кремль во вмешательстве в ход предвыборной кампании.
- По мнению обозревателей, для России выгоднее, если у власти останется Эрдоган, который многие годы активно общается с Владимиром Путиным.
Основатель «Еврохима» может лишиться права на проживание в Швейцарии
Швейцария может лишить российского бизнесмена, основателя компаний «Еврохим» и СУЭК Андрея Мельниченко постоянного вида на жительство. Об этом сообщает издание SonntagsBlick.
По данным СМИ, швейцарские власти не довольны тем, что Мельниченко длительное время находится за пределами страны, из-за чего не соответствует условиям получения вида на жительство.
Мельниченко с 2009 года живет со своей семьей в доме на горнолыжном курорте Санкт-Морис в кантоне Граубюнден. В кантоне Цуг располагается штаб-квартира «Еврохим», международного производителя удобрений.
SonntagsBlick отмечает, что дело бизнесмена рассматривается как властями Граубюндена, так и федеральными миграционными властями. Кантон, по данным СМИ, готов продлить статус Мельниченко, а федеральные чиновники выступают против.
По данным журнала Forbes, состояние Мельниченко превышает 25 миллиардов долларов. Бизнесмен возглавляет рейтинг самых богатых россиян.
Мельниченко находится под санкциями США, Евросоюза, Великобритании и самой Швейцарии. После введения ограничений бизнесмен покинул советы директоров и угольной компании СУЭК, и «Еврохима».
Супруга и дети Мельниченко – граждане ЕС, уточняет SonntagsBlick. Адвокаты бизнесмена готовы обжаловать вероятный отказ в праве на проживание в суде.
В Турции завершилось голосование на выборах президента
В Турции завершилось голосование во втором туре президентских выборов. Идет подсчет голосов.
По предварительной информации, после подсчета почти 90% урн для голосования, действующий президент Турции Реджеп Эрдоган набирает около 53% голосов избирателей. Его соперник – кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу получает чуть более 47% голосов. Данные могут измениться в ходе дальнейшей обработки бюллетеней.
Явка на выборах превысила 85%.
По данным Верховного избирательного совета Турции, второй тур выборов прошел без нарушений. При этом журналисты зафиксировали нападения на наблюдателей на некоторых участках. В одном из пригородов Стамбула в списке избирателей оказалась местная жительница, которая умерла восемь лет назад.
- Первый тур выборов прошел 14 мая. Требуемых для победы 50% голосов не набрал ни один кандидат. За Эрдогана проголосовали 49,5% избирателей, за Кылычдароглу - почти 45%.
- Критики Эрдогана опасаются, что в случае его переизбрания страна окончательно превратится в автократию.
- Кемаль Кылычдароглу в ходе кампании заявлял, что в случае его прихода к власти он повернет страну на новый курс, «возрождая демократию после нескольких лет государственных репрессий» и восстанавливая связи с Западом. Он также обещал, что сохранит дружественные отношения и с Россией, однако за несколько дней до выборов Кылычдароглу обвинил Кремль во вмешательстве в ход предвыборной кампании.
- По мнению обозревателей, для России выгоднее, если у власти останется Эрдоган, который многие годы активно общается с Владимиром Путиным.
Зеленский поддержал санкции против Ирана сроком на 50 лет
Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду проект постановления о введении на 50 лет санкций против Ирана. Об этом говорится в проекте постановления об утверждении решения Совета нацбезопасности Украины от 27 мая.
Согласно документу, санкции среди прочего включают полный запрет торговых операций, остановку транзита ресурсов, блокировку капиталов резидентов Ирана на территории Украины.
Министр экономики Юлия Свириденко ранее пояснила, что причиной для введения санкций является военная помощь, которую Тегеран, про данным Киева, оказывает Москве.
Украина обвиняет Тегеран в поставке России вооружений, которые используются для атаки объектов критической инфраструктуры Украины, в частности, дронов «Шахед». Иран утверждает, что поставлял России небольшое количество беспилотников, но до начала войны.
На днях Владимир Зеленский призвал иранцев перестать поддерживать Россию, так как это приведет к еще большей изоляции Исламской Республики. В ответ МИД Ирана назвал заявление президента Украины пропагандистским и направленным на привлечение финансовой помощи и оружия от западных стран.
Шалва Папуашвили поздравил Азербайджан с Днем независимости
Азербайджан празднует День независимости. С торжественной датой азербайджанских коллег и азербайджанский народ поздравил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили, сообщает SOVA.
В своем Twitter председатель грузинского парламента пожелал Азербайджану благоденствия, процветания и развития.
«Поздравляю наших азербайджанских партнеров и друзей с Днем Независимости! Мы желаем вам со счастьем и гордостью отмечать многочисленные достижения, прогресс, а Азербайджану - продолжать свое успешное, процветающее развитие в ближайшие десятилетия», - пишет Папуашвили.
Со дня создания первого светского, демократического государства 28 мая 1918 года - Азербайджанской Демократической Республики - прошло 105 лет.
День независимости с 1991 года по 2021 год именовался Днем Республики. На пленарном заседании парламента Азербайджана 15 октября 2021 года был принят новый закон «О Дне независимости», который был утвержден президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. В результате 28 мая стали праздновать День независимости (а не - «День республики»).
WSJ: Между Эр-Риядом и Москвой возникли трения по поводу нефти
Саудовская Аравия недовольна действиями России в сфере добычи нефти, считая, что Москва не придерживается взятых на себя в рамках ОПЕК+ обязательств по сокращению объемов добычи нефти. Об этом пишет со ссылкой на источники газета The Wall Street Journal.
Высокопоставленные саудовские чиновники, как говорится в публикации, обратились к российским коллегам с просьбой соблюдать согласованные сокращения. В Эр-Рияде считают, что Россия продолжает поставлять на мировой рынок больше сырой нефти, чем было согласовано, и это приводит к стагнации цен на нефть, в то время как Саудовская Аравия хотела бы их повышения.
Цены на нефть Brent на мировом рынке сейчас на 10% ниже, чем в начале апреля, когда страны ОПЕК+ пообещали снизить добычу. В Международном энергетическом агентстве также считают, что в отличие от Саудовской Аравии Россия не сократила в апреле добычу на обещанные 500 тысяч баррелей в сутки.
Напряженность, как утверждается, растет перед предстоящей 4 июня встречей стран ОПЕК+. Это неформальная организация, объединяющая страны, входящие в международную организацию стран-экспортеров нефти (ОПЕК), где ведущую роль играет Саудовская Аравия, и ряд государств, не являющихся членами ОПЕК, в том числе и Россию. Ранее в рамках ОПЕК+ не раз удавалось договориться о скоординированной политике, что позволяло поддерживать относительно высокие цены на нефть.
Как утверждает Wall Street Journal, Саудовская Аравия заложила в бюджет цену на нефть в 81 доллар за баррель, однако сейчас она на несколько долларов ниже. Сокращение добычи могло бы способствовать росту цен.
Вице-премьер Александр Новак утверждает, что Россия соблюдает все «добровольные уровни сокращения добычи нефти».
Страны Запада в прошлом году ввели ограничения на ввоз российской нефти, а также так называемый потолок цен. Москва, однако, продолжает активно продавать свою нефть странам, не присоединившимся к санкциям.
Беспилотники в третий раз за май атаковали нефтеперерабатывающий завод на Кубани
В Краснодарском крае в ночь на 28 мая атаке неустановленных беспилотных летательных аппаратов вновь подвергся Ильский нефтеперерабатывающий завод – предыдущие удары были нанесены 4 и 5 мая, сообщает Кавказ.Реалии.
Около двух часов ночи несколько беспилотников попытались приблизиться к предприятию, но были «нейтрализованы», повреждения инфраструктуры не произошло, заявил оперативный штаб Кубани. Там утверждают, что часть обломков упала на территорию завода, это привело к «задымлению» – его ликвидировали сотрудники предприятия, пострадавших и погибших нет.
Очевидцы сообщают, что слышали в районе Ильского НПЗ громкий взрыв. В соцсетях появились записи с камеры видеонаблюдения, на которых действительно слышен звук мощного взрыва.
- Ильский НПЗ уже был атакован беспилотниками в ночь на 4 мая. В загоревшемся резервуаре было дизельное топливо, еще один находящийся рядом резервуар получил повреждения. Утром 5 мая на заводе произошел пожар. Как пишет Baza, по одной из установок завода в 8:30 утра ударил беспилотник. Эту версию подтвердили два неназванных источника телеграм-канала Shot и анонимный собеседник государственного агентства ТАСС в экстренных службах.
- Военный самолет Су-34 рухнул у жилого дома в Ейске 17 октября 2022 года. Двое летчиков, которые успели катапультироваться, заявили, что причиной крушения стало возгорание одного из двигателей. По официальным данным, на месте падения самолета произошло возгорание топлива, которое привело к пожару в девятиэтажке. Тогда пострадали 43 и погибли 16 жителей, в том числе семья из семи человек. За жизнь шестилетней девочки врачи бились несколько месяцев, она умерла в краснодарской больнице 16 февраля.
- С 3 по 5 мая на нефтеперерабатывающих предприятиях приграничных с Украиной Краснодарского края и Ростовской области после прилетов дронов произошли крупные пожары. Эксперты отмечают, что Украина имеет в распоряжении современные беспилотные летательные аппараты, способные проникать вглубь страны, а российская система ПВО продемонстрировала свою неэффективность.
- Ранним утром 26 мая в центре Краснодара произошел взрыв, в результате которого частично повреждено офисное здание и выбиты окна в расположенном рядом многоквартирном доме. Также обломками повреждены несколько автомобилей. По сообщениям властей, на месте обнаружен мотор от беспилотного летательного аппарата, который мог атаковать здание. О жертвах не сообщается.
Президент США: Мы стоим вместе с Грузией на пути ее евроатлантической интеграции
Президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты стоят вместе с Грузией на ее пути в евроатлантическое пространство, что подразумевает и шаги страны в ЕС и в НАТО. Об этом сказано в письме, приуроченном ко Дню независимости Грузии.
Американский президент подчеркивает, что США продолжают поддерживать суверенитет и территориальную целостность Грузии.
«Сотрудничество между Грузией и Соединенными Штатами продолжается более трех десятилетий, и это способствует установлению мира и процветания в регионе и во всем мире. Мы вместе выступаем за членство Грузии в евроатлантическом пространстве, что подразумевает и шаги навстречу ЕС и НАТО. США продолжают поддерживать суверенитет и территориальную целостность Грузии и против российской агрессии будут на стороне Грузии. В ближайшие годы я с нетерпением жду укрепления существующего партнерства между Грузией и Соединенными Штатами, чтобы создать еще более защищенное будущее для нашего народа», - заявил президент США, передает SOVA.
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