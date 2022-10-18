Верховная Рада Украины признала независимость Чеченской Республики Ичкерия

Верховная рада Украины приняла постановление о признании суверенитета Чеченской Республики Ичкерия. Её территория признана временно оккупированной Российской Федерацией. За постановление проголосовали 287 депутатов из 351, а 64 депутата воздержались.

Решение Рады прокомментировал для Кавказ.Реалии один из авторов этого проекта депутат Алексей Гончаренко:

«Как глава межфракционного объединения «За свободный Кавказ», я продвигал этот вопрос. Надеюсь, другие страны также будут признавать суверенитет Чеченской Республики Ичкерия. Мы наконец-то на международном уровне ставим вопрос о том, что Чечня является оккупированной территорией».

Также собеседник добавил, что сейчас идет работа со всеми «международными организациями и государствами» по поддержке признания суверенитета Ичкерии и освобождению «народов, которые Россия оккупировала и периодически совершает их геноцид».

Премьер-министр Ичкерии в изгнании Ахмед Закаев в комментарии для редакции назвал это событие историческим для чеченцев и для всех «угнетаемых Кремлем народов».

«Мы были в курсе этого, еще 15 октября помимо инициативы группы депутатов о признании независимости Ичкерии мы параллельно направили письма-обращения на имя председателя Верховной Рады и президента Украины Владимира Зеленского. Буквально полчаса назад получили подтверждение того, что признан геноцид чеченского народа», – рассказал Закаев.

Он также уточнил, что работа по признанию независимости Чеченской Республики Ичкерия ведется и с рядом других правительств.

Принятое постановление осуждает геноцид чеченского народа и признает суверенитет временно оккупированной Россией в результате вооруженной агрессии Чеченской Республики Ичкерия.

Ни Кремль, ни в официальный Грозный решение украинского парламента на момент публикации новости не комментировали.