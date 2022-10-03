Верховный лама Калмыкии высказался против войны в Украине

Известный американский врач, который является лауреатом Нобелевской премии мира, добивается допуска в тбилисскую клинику «Вивамед», чтобы осмотреть заключенного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.

«Доктор Джеймс Коби находится здесь и дожидается встречи с Михаилом Саакашвили… Впервые в истории Грузии врач-лауреат Нобелевской премии мира приехал навестить больного и оценить состояние президента Саакашвили, однако его до сих пор не пускают», – сообщил сегодня журналистам американский адвокат политика Массимо Данджело.

Как пишет агентство «Новости-Грузия», доктор Джеймс Коби – хирург-ортопед. В 1997 году он получил Нобелевскую премию мира, как сооснователь-волонтер Международного движения за запрещение противопехотных мин.

Как уточнил другой адвокат политика Шалва Хачапуридзе, Агентство по регулированию медицинской деятельности Минздрава Грузии до сих пор не выдало разрешения, ссылаясь на проблемы с документацией.

«Проблема в том, что г-н Коби якобы не предоставил документ, подтверждающий работу в последние годы», – говорит Хачапуридзе.

С целью скорейшего допуска американского специалиста юристы обратились к посольствам США и Украины в Грузии. Кроме того, о проблеме проинформирован аппарат Народного защитника Грузии.

Михаил Саакашвили, который после завершения своего президентского срока жил и работал в Украине, тайно вернулся в Грузию незадолго до первого тура муниципальных выборов осенью 2021 года, после чего был задержан и помещен в тюрьму.

Состояние здоровья политика сильно ухудшилось после двух голодовок. Уже более четырех месяцев Саакашвили остается под охраной в тбилисской клинике «Вивамед». При участии зарубежных специалистов готовятся судебно-медицинская и психиатрическая экспертизы. Ожидается, что на основании этих заключений защита будет добиваться отсрочки отбывания наказания или же перевода политика на лечение за границу.

Экс-президент приговорен в Грузии к шести годам лишения свободы за помилование осужденных по резонансному делу о гибели Сандро Гиргвлиани и по делу об избиении бывшего депутата Валерия Гелашвили. Эти приговоры были вынесены заочно, пока Саакашвили находился за пределами Грузии.

В стадии рассмотрения — дела о растрате бюджетных средств, разгоне акции протеста и вторжении в телекомпанию «Имеди» в ноябре 2007 года. Также Саакашвили инкриминируется незаконное пересечение границы во время возвращения в Грузию осенью прошлого года.