Верховный суд Чечни оставил под арестом Зарему Мусаеву

В Москве в четверг прошли переговоры глав МИД России и Великобритании - Сергея Лаврова и Лиз Трасс. Британские официальные лица в последние годы крайне редко посещают Москву - отношения между странами крайне напряжённые после дела о покушении на Сергея и Юлию Скрипаль в Солсбери. Нынешняя встреча прошла на фоне обострения ситуации вокруг Украины. Британия и лично Трасс выступают с крайне жёсткими заявлениями по отношению к России, предупреждая её о серьёзных последствиях возможного вооружённого вторжения в Украину.

Как написала Трасс в твиттере после прибытия в Москву накануне, Россия должна немедленно отвести войска от границ с Украиной и уважать украинский суверенитет, иначе её ждут "серьёзные последствия".

На встрече с Лавровым Трасс заявила, что "война станет бедствием для русского и украинского народов и для европейской безопасности". Лавров назвал встречу "беспрецедентной" и при этом сказал, что "ультиматумы, угрозы, нравоучения" по отношению к России — это путь в никуда.

На пресс-конференции после переговоров с Лавровым глава МИД Британии вновь заявила о том, что в случае российского вторжения в Украину страны Запада введут жёсткие санкции против России, в том числе и против "Северного потока-2". Она также напомнила, что последние действия России привели к укреплению единства НАТО.

Лавров назвал переговоры "разговором немого с глухим", сказав, что британская сторона не хочет слышать российских аргументов. "Может быть, англосаксы что-то хотят сделать на Украине?" - задался вопросом Лавров, отметив, что Россия может, вслед за США и Британией, отозвать из Украины часть персонала своего посольства.

Лавров - что бывает редко - назвал фамилию российского оппозиционера Алексея Навального, сказав, что страны Запада не предоставляют никаких доказательств того, что он и Скрипали были отравлены. При этом Трасс о Навальном не говорила.

Лавров также сказал, что после учений в Беларуси российские войска вернутся на российскую территорию, и предположил, что страны Запада выдадут это за свою победу.

Ранее глава британского МИД прогулялась по Красной площади, а также встретилась с ректором МГУ Виктором Садовничим. Её в частности заинтересовала методика преподавания математики в России.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в четверг посещает штаб-квартиру НАТО в Брюсселе. На пресс-конференции после встречи с ним генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что угроза российского вторжения в Россию в последние дни ещё более возросла. Он сказал, что направил сегодня главе МИД России Сергею Лаврову письмо с новыми предложениями о переговорах. В Москве это пока не комментировали.