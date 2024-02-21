Верховный суд РФ признал законным отказ Надеждину в регистрации

Верховный суд России признал законным отказ Центральной избирательной комиссии в регистрации Бориса Надеждина кандидатом в президенты России. Об этом сообщает ТАСС.
Решение может быть обжаловано в апелляционной инстанции. Надеждин уже пообещал подать жалобу в течение пяти дней.
ЦИК ранее отказала Надеждину в регистрации, признав недействительными около 15% собранных в его поддержку подписей, проверенных комиссией, при допустимых 5% брака.
Как отмечает «Можем объяснить», заседание длилось почти 10 часов. Выступили 12 свидетелей, подписи которых ЦИК признала недействительными - они заяаили, что действительно оставляли подписи за кандидата. Суд, однако, не прислушался к их словам.
Сам Надеждин на заседание не пришел. Ранее он сообщил в своем телеграм-канале, что уехал с семьей на отдых за границу «в одну из стран Азии». Надеждин написал, что поездка была давно запланирована.
Ранее Верховный суд отклонил еще два иска политика к ЦИК. Один из них касался оспаривания формы списка сборщиков подписей, другой – оспаривания формы ведомости.
- Борис Надеждин был единственным кандидатом на пост президента России, занимающим антивоенную позицию и выступающим против политики нынешнего президента Владимира Путина. Его кампания привлекла внимание после того, как у его штабов начали выстраиваться большие очереди желающих сдать подписи. В штабе Надеждина утверждают, что собрали более 200 тысяч, в ЦИК подали, как предусмотрено законом, чуть больше 100 тысяч подписей. 8 февраля ЦИК отказала Надеждину в регистрации, обнаружив в его подписях более 15% брака при допустимых 5%.
- Электоральные эксперты уже много лет критикуют сбор подписей как основание для допуска к выборам из-за возможности снять кандидата по формальным причинам.
- Голосование на выборах президента России пройдет с 15 по 17 марта 2024 года. Выборы в России независимые наблюдатели и эксперты оценивают как несвободные и нечестные. Власти вмешиваются в избирательный процесс, создают преимущества провластным кандидатам. В ряде случаев речь идет и о прямых фальсификациях.