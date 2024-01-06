Верховный суд решит, сможет ли Трамп участвовать в выборах

Судьи Верховного суда США согласились рассмотреть апелляцию Дональда Трампа на решение суда Колорадо исключить его из избирательных бюллетеней 2024 года в этом штате. Дело будет рассмотрено в феврале, его решение будет обязательным к применению по всей стране, сообщает Би-би-си.

В некоторых штатах инициированы судебные разбирательства с требованием запретить Дональду Трампу участвовать в выборах. Оппоненты Трампа считают, что он три года назад призывал к беспорядкам в Капитолии и таким образом участвовал в восстании.

14-я поправка к Конституции США запрещает занимать федеральные должности любому, кто «участвовал в восстании или мятеже», но адвокаты бывшего президента настаивают на том, что это не относится к Трампу.

Решение Верховного суда Колорадо, принятое в декабре с перевесом в четыре против трех голосов, это первый случай в истории США, когда 14-я поправка была использована для дисквалификации кандидата в президенты, отмечает Reuters.

Помимо Колорадо решение исключить Трампа из списка кандидатов на республиканских праймериз приняла госсекретарь штата Мэн. Адвокаты экс-президента также обратились в местный суд с апелляцией.

Предполагаемые попытки Трампа подорвать итоги президентских выборов 2020 года находятся в центре внимания судебных процессов в федеральном суде и суде штата Джорджия, но ни в одном случае ему не было предъявлено уголовное обвинение в подстрекательстве к восстанию.

Дональд Трамп в настоящее время является наиболее вероятным кандидатом от Республиканской партии на выборах в ноябре этого года, отмечает Би-би-си.