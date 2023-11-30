Верховный суд России запретил «международное движение ЛГБТ»

Верховный суд России по иску министерства юстиции принял в четверг 30 ноября решение о запрете так называемого международного движения ЛГБТ и признании его экстремистским. Как сообщает «Медиазона», иск рассматривали без ответчика, в заседании участвовал только представитель Минюста.

Заседание продолжалось четыре часа и проходило в закрытом режиме, после чего журналистов пригласили на оглашение решения суда. Иск рассматривал судья Верховного суда Олег Нефедов. Решение вступает в силу немедленно.

На момент подачи иска никакого «Международного общественного движения ЛГБТ» не существовало. Правозащитники опасаются, что запрет этого «движения» ставит целью дальнейшие репрессии в отношении представителей ЛГБТ за их сексуальную ориентацию и гендерную идентификацию, а также активистов, защищающих их права.

Судебное решение пока не опубликовано. «Интерфакс» утверждает, что в нём говорится, что оно «не затрагивает право граждан на личную жизнь и не повлечёт каких-либо негативных юридических последствий», а «ограничения связаны с необходимостью соблюдения запрета ЛГБТ-пропаганды, рекламирования, формирования заинтересованности, вовлечения в ЛГБТ-движение». Между тем, признание в России той или иной организации экстремистской означает, помимо прочего, запрет на демонстрацию её символики, а любая не отрицательная оценка может трактоваться как оправдание экстремизма или призывы к осуществлению экстремистской деятельности.

Минюст подал в Верховный суд иск о признании экстремистской организацией «Международного общественного движения ЛГБТ» 17 ноября. Этому предшествовало принятие ряда репрессивных законов в отношении ЛГБТ-людей, в том числе о запрете так называемой ЛГБТ-пропаганды и о фактическом запрете трансгендерного перехода и смены гендерного маркера в документах.

После иска Минюста правозащитники, помогающие квир-персонам, получили в разы больше обращений с вопросами об эмиграции, пишет «Агентство». Юристы уверены, что в случае удовлетворения иска поток уезжающих из России вырастет. Причём это будут не только ЛГБТ-персоны, но и те, кто не согласен с такой политикой властей.

Накануне стало известно, что группа ЛГБТ-активистов приняла решение о создании «Международного общественного движения ЛГБТ», чтобы иметь возможность защищать свои интересы в Верховном суде. Они сообщают, что провели учредительное собрание и пишут устав, после чего зарегистрируют юридическое лицо.

В состав учредителей вошли правозащитник Игорь Кочетков, бывший директор Московского комьюнити-центра Ольга Баранова, основательница проекта Equal PostOst Эвелина Чайка, журналист Ренат Давлетгильдеев и редактор портала «Парни Плюс» Ярослав Распутин. Игорь Кочетков и Московский комьюнити-центр уже требовали от Верховного суда позволить им участвовать в процессе со стороны ответчика, но им было отказано.

В среду российские правозащитные организации обратились в Верховный суд с просьбой отклонить иск Минюста о признании «международного общественного движения ЛГБТ» экстремистским. Они указывают на антиправовой характер иска, поскольку «международного общественного движения ЛГБТ» не существует как юридически признанной организации.

«Невозможно назвать «общественным движением» группу людей лишь на том основании, что они относятся к какой-то социальной группе или поскольку их объединяют какие-то личные характеристики. Это было бы так же абсурдно, как, например, назвать «общественным движением» всех пенсионеров или людей определенного этноса», – цитирует правозащитников издание «Медуза».

При этом «Медиазона» отмечает, что российские суды ранее уже запрещали субкультуры и группы людей, которые не имеют единого объединения, чёткой структуры или юридического лица. Так, «террористической организацией» признали «Колумбайн» – речь идёт по сути о субкультуре, пропагандирующей вооружённые нападения на школы. Так называемое «Арестантское уголовное единство» (АУЕ), то есть уголовную субкультуру, признали «экстремистской организацией».