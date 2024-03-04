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Верховный суд США запретил штатам вычеркивать Трампа из предвыборных бюллетеней

Верховный суд США запретил штатам вычеркивать Дональда Трампа из предвыборных бюллетеней на выборах президента. Это решение обязательно для исполнения по всей стране.

Суд отменил решение суда штата Колорадо, исключившего Трампа в декабре. Суд в Колорадо ссылался на статью в конституции США, запрещающую участвовать в выборах должностным лицам, принимавшим участие в восстании или мятеже.

Суд тогда мотивировал решение возможной причастностью Трампа к событиям 6 января 2021 года. Тогда толпа его сторонников ворвалась в комплекс зданий Конгресса с целью сорвать сертификацию результатов президентских выборов, на которых победил Джо Байден.

После Колорадо Трампу запретили баллотироваться в Мэне и Иллинойсе. Возможность принятия аналогичного решения рассматривалась более чем десятью штатами, писал журнал Newsweek.

В постановлении Верховного суда говорится, что ответственность за соблюдение статьи конституции о запрете кандидатов в отношении федеральных выборов лежит на Конгрессе США, а не на штатах. Судья Эми Кони Барретт отдельно отметила, что с решением согласны все девять судей Верховного суда.

  • Решение Верховного суда принято за день до так называемого Супервторника, когда в 16 штатах и на одной территории США должны пройти президентские праймериз.
  • Выборы президента США запланированы на 5 ноября. Традиционно основная борьба за пост в ходе голосования проходит между кандидатами двух крупнейших партий страны: Демократической и Республиканской. Трамп претендует на номинацию от республиканцев, он уже выиграл праймериз в нескольких штатах.

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