Верховный суд Татарстана оставил в СИЗО журналистку Радио Свобода Алсу Курмашеву

Верховный суд Татарстана оставил под арестом журналистку Татаро-Башкирской службы Радио Свобода Алсу Курмашеву. Заседание прошло по видеосвязи 20 февраля.

Адвокат журналистки ходатайствовал об изменении меры пресечения на домашний арест, ссылаясь в том числе на состояние здоровья Курмашевой. Судья Ольга Мигунова в этом отказала.

Срок ареста Курмашевой был сокращён на один день — до 4 апреля, передаёт редакция Идель.Реалии.

Курмашеву российские власти обвинили в нарушении законодательства о так называемых иностранных агентах и о распространении фейков о российской армии. Журналистка вину не признаёт. Её коллеги уверены, что её преследуют за профессиональную деятельность. «Мемориал» признал её политической заключённой.

Власти ряда государств и правозащитные организации требуют её освобождения.