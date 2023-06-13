Во Владикавказ вернулся бывший полицейский Вадим Техов, который до 2035 года должен был сидеть в колонии за убийство бывшей жены Регины Гагиевой. Техова амнистировали после участия в войне против Украины – даже несмотря на то, что во время вторжения его задержали с наркотиками на оккупированных территориях. Как в Северной Осетии отреагировали на возвращение виновного в громком убийстве и как амнистия вообще оказалась возможна – в материале редакции Кавказ.Реалии.

Справка

Техов убил 22-летнюю Регину Гагиеву 18 сентября 2019 года – он напал на нее с ножом прямо под камерами видеонаблюдения в офисе жертвы. К тому моменту они не жили вместе уже год из-за систематического насилия и постоянных угроз со стороны экс-полицейского. Гагиева умерла, не приходя в сознание, спустя неделю – причиной убийства стала ревность.

На момент совершения преступления Техов уже находился под домашним арестом по подозрению в нападении с ножом на двух жителей Ингушетии в баре Владикавказа. По совокупности преступлений – грабеж, покушение на убийство двух лиц, побои, угроза убийством и само убийство Регины Гагиевой – Вадим Техов был приговорен к 16 годам в колонии строгого режима, где должен был находиться до 2035 года.

Убийство Гагиевой вызвало широкий резонанс и привлекло внимание осетинского общества к проблемам домашнего насилия. Тогда же возникло и первое в республике движение против домашнего насилия "Хотае" ("Сестры"), активистами которого стали журналисты, блогеры и юристы.



Взятки гладки

В ноябре 2022 года, через полтора года после суда, Техова задержали на оккупированной Россией территории Украины за распространение наркотиков среди военнослужащих. По информации телеграм-канала Baza, опубликовавшего видео с задержанным, мужчина записался в "особый" полк Минобороны, куда набирают заключенных. Глава правозащитной организации "Агора" Павел Чиков сообщил, что Техов завербовался в ЧВК "Вагнер" в сентябре, а задержан был уже через два месяца – не за распространение, но за хранение наркотиков.

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло сказал, что на месте Техова "домой бы не возвращался"

По словам Роксаны Гагиевой, сестры убитой Регины, семья была шокирована новостью о том, что Техов не в колонии.

"Естественно, мы будем разбираться в этой ситуации. В первую очередь нам хотелось бы услышать ответ от начальника тюрьмы, который его отпустил, зная, что он сидит по такой тяжелой статье", – отметила тогда Гагиева.

Возбуждено ли в отношении Техова уголовное дело по наркотической статье – неизвестно. По неподтвержденной информации, после задержания с наркотиками, Техова посадили в "яму" – имитированную тюрьму у российских военных в Украине. Через некоторое время его якобы отпустили под ответственность одного из командиров, чтобы экс-силовик "проявил себя" на задании, пишет Baza. В мае 2023 года бывший заключенный был замечен спокойно гуляющим по улицам Владикавказа.

На эту новость отреагировала мать Регины Гагиевой, заявив, что намерена обратиться в прокуратуру и выяснить, на основании чего убийца ее дочери был выпущен на волю.

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло на ежегодной пресс-конференции подтвердил, что Техов был амнистирован и вернулся домой. Чиновник добавил, что решение о помиловании наемника находится вне компетенции главы региона.

"Он был туда (на войну против Украины – Прим.) направлен, шесть месяцев отслужил и в соответствии с законом освобожден досрочно. Тут дальше уже не законодательная вещь, а этическая и моральная", – сказал Меняйло, добавив, что на месте Техова "домой бы не возвращался".

Несмотря на официальную амнистию Техова, семья Гагиевых все еще намерена обратиться в прокуратуру, подтвердила сестра убитой. Каким именно образом родственники собираются обжаловать освобождение Техова, Роксана Гагиева пока не знает.

Юрист и правозащитник Екатерина Ванслова, руководитель северокавказского филиала "Команды против пыток" (КПП), в комментарии сайту Кавказ.Реалии объяснила, что акт помилования является внесудебным актом, поскольку принимается без участия суда и вне рамок правосудия. Но это не значит, что значение приговора нивелируется, – амнистия может быть обжалована в Верховном суде.

"Однако если речь про родственников убитой, то здесь стоит понимать, что помилование осуществляется исключительно президентом и является, по сути своей, неким жестом милосердия, поэтому вряд ли административное исковое заявление родственников Регины будет рассмотрено судом, таким актом их интересы не затрагиваются", – заключает юрист.

Также Ванслова отмечает, что, согласно указу президента о вопросах помилования, если осужденный просит о помиловании в виде снятия судимости, то это ходатайство направляется в комиссию по этим вопросам в том регионе, где проживал осужденный.

"Комментируя освобождение Влада Техова, глава Северной Осетии Сергей Меняйло ведет себя так, будто с него взятки гладки, но на деле комиссия по помилованию передает дело ему, а он уже – в аппарат президента. Комиссия, согласно закону, может учитывать мнения потерпевших или их родственников относительно возможности помилования. Комиссия могла бы спросить об этом родственников Регины Гагиевой", – поясняет она.

Искупил вину?

Если в 2019 году осетинское общество отнеслось с сочувствием к убитой Регине Гагиевой и резко осудило Техова, то в 2023 году реакция на его освобождение уже не была такой однозначной. Несмотря на то что информация о разгуливающем по улицам убийце вызвала возмущение и резко негативную реакцию в соцсетях, вскоре появились заявления, что своим участием в войне против Украины преступник "искупил вину".

Осетинский журналист Заур Фарниев отмечает, что освобождение Вадима Техова – это вопиющий случай, но подчеркивает, что он уже не первый и, скорее всего, далеко не последний преступник, воспользовавшийся подобным способом выйти на свободу.

"Можно вспомнить недавнее убийство в Южной Осетии, когда оказавшийся на воле бывший заключенный зарезал на улице в Цхинвали местного юродивого. А вот сейчас человек, который цинично, под запись видеокамер, зарезал бывшую жену, затем был пойман с наркотиками в зоне боевых действий, появился во Владикавказе – и все это в рамках закона", – говорит Фарниев.

В начале января 2023 года глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил, что первая группа российских заключенных, завербованных для участия в войне в Украине, завершила полугодовой контракт. С них сняли все судимости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя освобождение бывших заключенных, подчеркнул, что все процедуры проходят по закону.

"Я не могу ничего говорить об указах. Вы знаете, что существуют открытые указы и указы с различными грифами секретности. Но я действительно могу подтвердить, что вся процедура помилования в отношении заключенных осуществляется в строгом соответствии с российским законодательством", – заявил Песков в ответ на вопрос "Русской службы Би-би-си" о том, сколько указов о помиловании подписал президент Владимир Путин.

Фарниев замечает, что возразить на аргументы о законности освобождения преступника в общем-то нечего: "В соцсетях многие, даже те, кто поддерживает СВО (так в России официально называют вторжение в Украину – Прим.), возмущены тем, что убийца разгуливает на свободе. Но что можно поставить в противовес тем, кто пишет, что этот человек "искупил свою вину кровью"? Ничего. Техов оказался на свободе в соответствии с новым российским законом. И теперь он под амнистией, спокойно ходит по городу, и никто не знает, чего от него ожидать".

Осетинский политический обозреватель Руслан Тотров также отмечает, что появление Техова во Владикавказе было воспринято крайне негативно, но звучали и голоса тех, кто считает, что участие в войне является неким искуплением вины.

"В первые несколько дней общество всколыхнулось настолько, насколько оно могло всколыхнуться в нынешней ситуации. Но заметно и некое противостояние: с одной стороны, морально-этических норм, а с другой – вот этого гармоничного патриотизма "а-ля рюс", когда многие из тех, кто осуждал Техова, тем не менее используют оборот: он воевал и едва ли ни кровью искупил. Да, это не было доминантной общественной реакцией, но она явно присутствовала", – говорит Тотров.

По его мнению, такая реакция может быть основана на том, что осетины хотят быть в авангарде "русского мира": "Народ в некотором смысле лишился морально-нравственных ориентиров окончательно. Как мне представляется, война добила осетинский народ в своей массе. Произошло смешение ценностных ориентиров, когда осетины с каким-то остервенением – поймите правильно сейчас этот оборот – хотят быть бОльшими русскими, чем сами русские. Как самый примитивный ученик школы хочет занимать первые места на всех олимпиадах, так и осетины хотят быть в авангарде "русского мира". Отсюда и вот эти попытки оправдать освобождение преступника. Еще раз повторю – это хорошо различимые голоса, которые подтверждают: да, конечно, Техов негодяй и мерзавец, а потом следует некое "но!" – ведь он искупил вину!".

Собеседник подчеркивает, что масла в огонь подлили и так называемые военизированные осетинские лидеры, которые высказываются примерно в такой же риторике. Он привел в пример главу республики Меняйло, бывшего адмирала, который хоть и высказался о нежелательности возвращения Техова домой, но затем стал "разглагольствовать" о том, что власти называют подвигом воина на территории Украины.

"Все это ложится на очень благодатную, плодородную почву народного сознания и подтягивает массовую истерию "патриотизма", подстегивает, как я сказал бы раньше квазифашистские, но теперь это уже почти фашистские настроения", – заключил Тотров.