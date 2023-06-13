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Северный Кавказ

Вернулся с войны свободным: в Северной Осетии обсуждают амнистию для убийцы бывшей жены

Вадим Техов. Предположительно, фото сделано на оккупированной территории Украины

Во Владикавказ вернулся бывший полицейский Вадим Техов, который до 2035 года должен был сидеть в колонии за убийство бывшей жены Регины Гагиевой. Техова амнистировали после участия в войне против Украины – даже несмотря на то, что во время вторжения его задержали с наркотиками на оккупированных территориях. Как в Северной Осетии отреагировали на возвращение виновного в громком убийстве и как амнистия вообще оказалась возможна – в материале редакции Кавказ.Реалии.

Справка
Техов убил 22-летнюю Регину Гагиеву 18 сентября 2019 года – он напал на нее с ножом прямо под камерами видеонаблюдения в офисе жертвы. К тому моменту они не жили вместе уже год из-за систематического насилия и постоянных угроз со стороны экс-полицейского. Гагиева умерла, не приходя в сознание, спустя неделю – причиной убийства стала ревность.
На момент совершения преступления Техов уже находился под домашним арестом по подозрению в нападении с ножом на двух жителей Ингушетии в баре Владикавказа. По совокупности преступлений – грабеж, покушение на убийство двух лиц, побои, угроза убийством и само убийство Регины Гагиевой – Вадим Техов был приговорен к 16 годам в колонии строгого режима, где должен был находиться до 2035 года.
Убийство Гагиевой вызвало широкий резонанс и привлекло внимание осетинского общества к проблемам домашнего насилия. Тогда же возникло и первое в республике движение против домашнего насилия "Хотае" ("Сестры"), активистами которого стали журналисты, блогеры и юристы.


Взятки гладки

В ноябре 2022 года, через полтора года после суда, Техова задержали на оккупированной Россией территории Украины за распространение наркотиков среди военнослужащих. По информации телеграм-канала Baza, опубликовавшего видео с задержанным, мужчина записался в "особый" полк Минобороны, куда набирают заключенных. Глава правозащитной организации "Агора" Павел Чиков сообщил, что Техов завербовался в ЧВК "Вагнер" в сентябре, а задержан был уже через два месяца – не за распространение, но за хранение наркотиков.

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло сказал, что на месте Техова "домой бы не возвращался"

По словам Роксаны Гагиевой, сестры убитой Регины, семья была шокирована новостью о том, что Техов не в колонии.

"Естественно, мы будем разбираться в этой ситуации. В первую очередь нам хотелось бы услышать ответ от начальника тюрьмы, который его отпустил, зная, что он сидит по такой тяжелой статье", – отметила тогда Гагиева.

Возбуждено ли в отношении Техова уголовное дело по наркотической статье – неизвестно. По неподтвержденной информации, после задержания с наркотиками, Техова посадили в "яму" – имитированную тюрьму у российских военных в Украине. Через некоторое время его якобы отпустили под ответственность одного из командиров, чтобы экс-силовик "проявил себя" на задании, пишет Baza. В мае 2023 года бывший заключенный был замечен спокойно гуляющим по улицам Владикавказа.

На эту новость отреагировала мать Регины Гагиевой, заявив, что намерена обратиться в прокуратуру и выяснить, на основании чего убийца ее дочери был выпущен на волю.

Сергей Меняйло
Сергей Меняйло

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло на ежегодной пресс-конференции подтвердил, что Техов был амнистирован и вернулся домой. Чиновник добавил, что решение о помиловании наемника находится вне компетенции главы региона.

"Он был туда (на войну против Украины – Прим.) направлен, шесть месяцев отслужил и в соответствии с законом освобожден досрочно. Тут дальше уже не законодательная вещь, а этическая и моральная", – сказал Меняйло, добавив, что на месте Техова "домой бы не возвращался".

Несмотря на официальную амнистию Техова, семья Гагиевых все еще намерена обратиться в прокуратуру, подтвердила сестра убитой. Каким именно образом родственники собираются обжаловать освобождение Техова, Роксана Гагиева пока не знает.

Юрист и правозащитник Екатерина Ванслова, руководитель северокавказского филиала "Команды против пыток" (КПП), в комментарии сайту Кавказ.Реалии объяснила, что акт помилования является внесудебным актом, поскольку принимается без участия суда и вне рамок правосудия. Но это не значит, что значение приговора нивелируется, – амнистия может быть обжалована в Верховном суде.

"Однако если речь про родственников убитой, то здесь стоит понимать, что помилование осуществляется исключительно президентом и является, по сути своей, неким жестом милосердия, поэтому вряд ли административное исковое заявление родственников Регины будет рассмотрено судом, таким актом их интересы не затрагиваются", – заключает юрист.

Также Ванслова отмечает, что, согласно указу президента о вопросах помилования, если осужденный просит о помиловании в виде снятия судимости, то это ходатайство направляется в комиссию по этим вопросам в том регионе, где проживал осужденный.

"Комментируя освобождение Влада Техова, глава Северной Осетии Сергей Меняйло ведет себя так, будто с него взятки гладки, но на деле комиссия по помилованию передает дело ему, а он уже – в аппарат президента. Комиссия, согласно закону, может учитывать мнения потерпевших или их родственников относительно возможности помилования. Комиссия могла бы спросить об этом родственников Регины Гагиевой", – поясняет она.

Искупил вину?

Если в 2019 году осетинское общество отнеслось с сочувствием к убитой Регине Гагиевой и резко осудило Техова, то в 2023 году реакция на его освобождение уже не была такой однозначной. Несмотря на то что информация о разгуливающем по улицам убийце вызвала возмущение и резко негативную реакцию в соцсетях, вскоре появились заявления, что своим участием в войне против Украины преступник "искупил вину".

Заур Фарниев
Заур Фарниев

Осетинский журналист Заур Фарниев отмечает, что освобождение Вадима Техова – это вопиющий случай, но подчеркивает, что он уже не первый и, скорее всего, далеко не последний преступник, воспользовавшийся подобным способом выйти на свободу.

"Можно вспомнить недавнее убийство в Южной Осетии, когда оказавшийся на воле бывший заключенный зарезал на улице в Цхинвали местного юродивого. А вот сейчас человек, который цинично, под запись видеокамер, зарезал бывшую жену, затем был пойман с наркотиками в зоне боевых действий, появился во Владикавказе – и все это в рамках закона", – говорит Фарниев.

В начале января 2023 года глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил, что первая группа российских заключенных, завербованных для участия в войне в Украине, завершила полугодовой контракт. С них сняли все судимости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя освобождение бывших заключенных, подчеркнул, что все процедуры проходят по закону.

"Я не могу ничего говорить об указах. Вы знаете, что существуют открытые указы и указы с различными грифами секретности. Но я действительно могу подтвердить, что вся процедура помилования в отношении заключенных осуществляется в строгом соответствии с российским законодательством", – заявил Песков в ответ на вопрос "Русской службы Би-би-си" о том, сколько указов о помиловании подписал президент Владимир Путин.

Фарниев замечает, что возразить на аргументы о законности освобождения преступника в общем-то нечего: "В соцсетях многие, даже те, кто поддерживает СВО (так в России официально называют вторжение в Украину – Прим.), возмущены тем, что убийца разгуливает на свободе. Но что можно поставить в противовес тем, кто пишет, что этот человек "искупил свою вину кровью"? Ничего. Техов оказался на свободе в соответствии с новым российским законом. И теперь он под амнистией, спокойно ходит по городу, и никто не знает, чего от него ожидать".

Руслан Тотров
Руслан Тотров

Осетинский политический обозреватель Руслан Тотров также отмечает, что появление Техова во Владикавказе было воспринято крайне негативно, но звучали и голоса тех, кто считает, что участие в войне является неким искуплением вины.

"В первые несколько дней общество всколыхнулось настолько, насколько оно могло всколыхнуться в нынешней ситуации. Но заметно и некое противостояние: с одной стороны, морально-этических норм, а с другой – вот этого гармоничного патриотизма "а-ля рюс", когда многие из тех, кто осуждал Техова, тем не менее используют оборот: он воевал и едва ли ни кровью искупил. Да, это не было доминантной общественной реакцией, но она явно присутствовала", – говорит Тотров.

По его мнению, такая реакция может быть основана на том, что осетины хотят быть в авангарде "русского мира": "Народ в некотором смысле лишился морально-нравственных ориентиров окончательно. Как мне представляется, война добила осетинский народ в своей массе. Произошло смешение ценностных ориентиров, когда осетины с каким-то остервенением – поймите правильно сейчас этот оборот – хотят быть бОльшими русскими, чем сами русские. Как самый примитивный ученик школы хочет занимать первые места на всех олимпиадах, так и осетины хотят быть в авангарде "русского мира". Отсюда и вот эти попытки оправдать освобождение преступника. Еще раз повторю – это хорошо различимые голоса, которые подтверждают: да, конечно, Техов негодяй и мерзавец, а потом следует некое "но!" – ведь он искупил вину!".

Собеседник подчеркивает, что масла в огонь подлили и так называемые военизированные осетинские лидеры, которые высказываются примерно в такой же риторике. Он привел в пример главу республики Меняйло, бывшего адмирала, который хоть и высказался о нежелательности возвращения Техова домой, но затем стал "разглагольствовать" о том, что власти называют подвигом воина на территории Украины.

"Все это ложится на очень благодатную, плодородную почву народного сознания и подтягивает массовую истерию "патриотизма", подстегивает, как я сказал бы раньше квазифашистские, но теперь это уже почти фашистские настроения", – заключил Тотров.

  • Кавказ.Реалии подробно рассказывал, как ЧВК "Вагнер" вербует на войну заключенных на юге России, и за какие преступления были осуждены завербованные заключенные из ставропольской ИК-4.
  • Завербованные на войну и помилованные заключенные уже стали фигурантами громких уголовных дел на юге России. В Краснодарском крае бывшего наемника ЧВК "Вагнер" после возвращения домой обвинили в двойном убийстве, а в Волгоградской области четырех участников войны против Украины арестовали за угрозы убийством судье, разбой и вымогательство. Эксперты отмечают: россияне сталкиваются только с первыми волнами рецидивов помилованных наемников, дальше ситуация с преступностью в стране будет лишь хуже.
  • В колониях Ростовской области наемниками "ЧВК Вагнера" для участия в войне в Украине могли стать минимум три тысячи человек. В течение последующих недель из региона все чаще приходили сообщения о гибели таких "добровольцев". Редакция Кавказ.Реалии выяснила, за что были судимы убитые на войне заключенные.

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