За слова 15-летнего школьника извинились его родственники. Ранее Кадыров пригрозил его «уничтожить»

Отец и родственники пользователя инстаграма, который в одном из комментариев назвал главу Чечни Рамзана Кадырова "шайтаном", извинились перед ним. Два видео с извинениями опубликовал телеканал "Грозный".

Как утверждается в сюжете телеканала, автором комментария стал 15-летний школьник из Дагестана, живущий в Подмосковье.

На одном из видео отец попросил прощения "за неправильное воспитание 15-летнего сына" и пообещал "в дальнейшем заняться воспитанием сына всерьез". В это время сам подросток сидел рядом с отцом.

На втором видео сидят пять мужчин, как утверждается, родственники подростка. "Уважаемый Рамзан Ахматович, мы, родня этого подростка, вполне осознав поступок нашего мальчика, приносим вам и вашему окружению наши извинения", — говорит один из мужчин, не смотря в камеру.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров во время прямого эфира в социальной сети Instagram пригрозил уничтожить одного из комментаторов. Пользователь соцсети написал Кадырову: "Ты не человек, ты просто шайтан". Глава Чечни обратил внимание на эти слова, зачитал их в прямом эфире и сделал скриншот, судя по звуку из опубликованной записи.

Жителей Чечни регулярно заставляют извиняться за сказанные слова или ролики, комментарии и прочие действия, которые не нравятся властям республики. Так один житель Чечни попросил прощения за ролик, в котором высмеял продуктовый набор из хлеба и помидоров, полученный от властей. На том же телеканале Грозный.ТВ отчитали "колдунью", которая призналась, что она "хуже шайтана". Извиняться пришлось и 16-летнему Магомеду, который в соцсетях назвал главу Чечни Рамзана Кадырова "неверным". Самого подростка, его мать и дядю заставили принести извинения по национальному телевидению, причем специальный репортаж на эту тему длился 46 минут.

В мае прошлого года во время пандемии коронавируса работники центральной больницы Гудермесского района в Чечне извинились в эфире государственной телекомпании и признали необоснованными свои жалобы на нехватку средств защиты.

В июле 2020 года брат живущего в Европе блогера Минкаила Мализаева принес извинения за то, что его родственник публично критиковал Кадырова. Его видеообращение появилось вскоре после убийства в Вене политэмигранта Мамихана Умарова, который также негативно высказывался о властях Чечни.

В октябре 2020 года родственники живущего в Австрии блогера Сайд-Хусейна Магомадова, который выступал с критикой чеченских властей на своем ютуб-канале, прокляли его. Они записали специальное видеообращение, где по очереди оскорбляли блогера и требовали от него прекратить критиковать власти республики. Также родственники попросили прощения у главы Чечни Рамзана Кадырова за публичную деятельность Магомадова.