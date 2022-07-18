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В Виннице прощаются с детьми, погибшими от российского ракетного удара
50 минут(ы) назад
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В Виннице прощаются с детьми, погибшими от российского ракетного удара
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В Виннице прощаются с детьми, погибшими от российского ракетного удара
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Уважаемые посетители форума Радио "Эхо Кавказа", пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.