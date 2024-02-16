Вице-президент США на конференции в Мюнхене призвала противостоять РФ

Россия потеряла на войне в Украине более 300 тысяч человек убитыми и ранеными и «опустошила свои арсеналы». Об этом заявила вице-президент США Камала Харрис, выступая на открывшейся в пятницу Мюнхенской конференции по безопасности.

Война России против Украины была одной из главных тем выступления вице-президента США. Харрис подчеркнула, что Соединенные Штаты привержены защите своих союзников по НАТО, отвергнув мнение кандидата в президенты от республиканцев Дональда Трампа, который ставит союзнические обязательства США в зависимость от расходов стран-членов НАТО на оборону. Вице-президент также заявила о необходимости дальнейшей поддержки Украины и противостояния российскому президенту Владимиру Путину, которого она назвала «авторитарным имперцем».

Свое выступление Харрис начала с комментария о сообщении о смерти в российской колонии оппонента Путина Алексея Навального. «Если это подтвердится, это станет еще одним доказательством жестокости Путина, какую бы версию они не предлагали. Давайте внесем ясность: ответственность несут российские власти», - заявила Харрис.

Многие участники Мюнхенской конференции по безопасности также выразили соболезнования в связи с предполагаемой смертью Навального и возложили ответственность за нее на российские власти.

Традиционная Мюнхенская конференция проходит с 16 по 18 февраля. В ней принимают участие высокопоставленные представители многих стран мира и международных организаций. Российские официальные лица не приглашены. Среди гостей конференции была жена Алексея Навального Юлия, которая призвала к солидарности и пообещала, что российские власти столкнутся с жесткими последствиями в случае, если сообщения о смерти ее мужа подтвердятся.

Тема войны России против Украины - одна из главных на конференции, наряду с событиями на Ближнем Востоке и общей темой роста нестабильности в мире. В конференции, как ожидается, примет участие президент Украины Владимир Зеленский, прибывший в Германию.