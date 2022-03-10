VK, «Одноклассники» и «Яндекс.Дзен» заблокировали страницы Радио Свобода

В турецкой Анталье прошла встреча министров иностранных дел Украины и России – Дмитрия Кулебы и Сергея Лаврова.

Это первая встреча на столь высоком уровне между представителями двух стран после начала российского вторжения в Украину две недели назад.

По сведениям "Интерфакса", обсуждение продолжалось более полутора часов. Оно началось без присутствия журналистов, в зал пустили только нескольких операторов и фотографов.

После переговоров на пресс-конференции глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что сторонам не удалось договориться о прекращении огня.

"Я услышал сегодня, что прекращение огня Россия связывает с выполнением требований Путина в адрес Украины. Украина не сдалась и не сдастся. Мы готовы к дипломатическим решениям, но, пока их нет, будем самоотверженно защищать нашу землю от российской агрессии", – заявил Кулеба.

Он добавил, что украинская сторона будет продолжать дипломатические усилия: "Когда Россия будет готова продолжить разговор без пропагандистских клише, а по существу, мы готовы его продолжить".

Ранее Владимир Путин заявлял, что на территории Украины с российской армией воюют "нацистские группировки".

Дмитрий Песков, пресс-секретарь Путина, говорил о том, что "военная спецоперация прекратится в одну минуту", если Украина признает Крым российским, пропишет в своей Конституции отказ от вступления в любые блоки и признает независимость сепаратистских "ДНР" и "ЛНР".

Глава МИД России Сергей Лавров, в свою очередь, заявил, что Россия не нападала на Украину.

"Планируем ли мы нападать на другие страны? На другие страны мы нападать не планируем. Мы и на Украину не нападали. На Украине мы просто... объяснили многократно: наступила ситуация, которая создает прямые угрозы безопасности Российской Федерации", – заявил он на брифинге после переговоров с Дмитрием Кулебой.

"Мы не хотим построения в Украине нацистского государства", – сказал Лавров после встречи.

Он обвинил Украину в том, что она выполняет волю Запада, а также заявил, что в уничтоженной обстрелом больнице в Мариуполе находились не пациенты и медики, а батальон "Азов".

Также Лавров ответил на вопрос, пытались ли российские послы убедить какие-либо страны не присоединяться к санкциям против России.

"Бегать по всему миру и заставлять какую-либо страну суверенную, независимую выполнять заказ старшего брата не в наших традициях. Мы все-таки вежливые люди, как вы знаете", – подчеркнул глава МИД России.

На встрече министры также обсуждали гуманитарные коридоры для эвакуации жителей Украины. Сергей Лавров сообщил, что Киев пообещал в скором времени дать ответ на предложения Москвы по урегулированию конфликта. Дмитрий Кулеба заявил, что глава МИД РФ предложил трехсторонние консультации с экспертами МАГАТЭ, России и Украины по ядерной безопасности.

Пресс-конференцию главы МИД Украины Настоящее Время транслирует в прямом эфире:

На переговорах Кулебы и Лаврова присутствовал также глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. По его словам, цель встречи – сделать шаг навстречу переговорам между президентами Украины и России.

Агентство РБК-Украина отмечает, что Дмитрий Кулеба ранее называл три ключевых требования, которые он выдвинет на встрече с Лавровым: это прекращение огня, освобождение оккупированных территорий и решение гуманитарных вопросов.

Пятнадцатый день продолжается военная агрессия России на территории Украины. По состоянию на 9 марта ООН сообщало о 516 погибших мирных жителях, включая 37 детей, 908 ранены. Еще более 1,7 млн человек бежали из страны. Более недели в осаде Мариуполь – крупный город в Донецкой области. 9 марта мощный авиаудар был нанесен по городской больнице, удар пришелся на родильное отделение, город уже неделю без света, тепла и еды.