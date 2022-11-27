«ВКонтакте» закрыл группу «Совета матерей и жен военнослужащих»

Социальная сеть «ВКонтакте» заблокировала группу общественного движения «Совет матерей и жен военнослужащих». Причиной блокировки стало требование Генеральной прокуратуры России. Группа продолжает быть доступной через VPN, также у «Совета» есть каналы в телеграме и твиттере.

«Совет матерей и жен военнослужащих» - неформальное общественное движение, образовавшееся после начала мобилизации российских резервистов для отправки на войну в Украине. Большинство его участниц - родственницы мобилизованных россиян или солдат срочной службы.

Матери и жены призывников не придерживаются резко антивоенных позиций, но рассказывают о многочисленных нарушениях в ходе мобилизации: об отправке необученных мобилизованных и солдат-срочников на передовую, перебоях с поставками обмундирования и экипировки, а также о проблемах с жилищными условиями и питанием.

На прошедшей неделе «Совет матерей и жен» провел съезд в Москве. Активистки требовали, чтобы на их круглый стол пришли представители Министерства обороны России, однако те не откликнулись. Также представительницы «Совета», как и представительницы «Комитета солдатских матерей», не были приглашены на встречу президента России Владимира Путина с матерями мобилизованных 25 ноября: как выяснили независимые издания, большинство приглашенных туда были чиновницами «Единой России» и местных администраций.

Основательница «Совета матерей и жен» Ольга Цуканова начала общественную деятельность после того, как ее сына мобилизовали и отправили в Украину. Она завела группы в социальных сетях и призвала присоединиться всех, чьи родственники оказались в той же ситуации. Сейчас в «Совет» входят представительницы 89 городов России.

14 ноября активистки «Совета» провели пикет в Петербурге у здания штаба Западного военного округа, чтобы передать военным свои требования вернуть плохо обученных мобилизованных с передовой.

«Совет матерей и жен» связан с общественным объединением «Общенародный союз возрождения России» под руководством Светланы Лады-Русь (Пеуновой), находящейся в розыске и заочно арестованной по обвинению в мошенничестве.