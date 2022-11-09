Новости
Владелец соцсетей Facebook и Instagram сократит 11 тысяч сотрудников
Корпорация Meta, владеющая соцсетями Facebook и Instagram, сократит больше 11 тысяч рабочих мест. Об этом её глава Марк Цукерберг сообщил в письме к сотрудникам в среду. Это первое масштабное сокращение штата в истории компании, последовавшее за первой в её истории приостановкой найма нового персонала.
Речь идёт приблизительно о 13 процентах штата. Уволенным сотрудникам Цукерберг пообещал компенсацию в размере зарплаты за 3.5 месяца (16 недель) + одной недели за каждый год работы в компании, — передаёт CNBC.
В октябре акции корпорации обрушились на 20 процентов после после публикации квартальных данных, зафиксировавших снижение выручки и роста расходов почти на 20 процентов.
В письме Цукерберг заявил, что на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 он переоценил рост спроса на онлайн-технологии и увеличил инвестиции. Он упомянул спад экономики и сокращение рекламных бюджетов.
- С начала 2022 года акции Meta упали более чем на 70 процентов. Компания впервые в своей истории отчитаталсь о сокращении числа уникальных пользователей фейсбука.
- Сокращение штата происходит и во многих других технологических компаниях, напоминает VC.ru. Например, Twitter уволил 50 процентов сотрудников после покупки соцсети Илоном Маском. После этого компании даже пришлось звать назад некоторых только что уволенных, писала деловая пресса.
Другие новости дня
В Грузии решили не публиковать статистику по коронавирусу
Министерство здравоохранения Грузии решило больше не публиковать статистику по заболеваемости коронавирусом. Об этом пишет грузинская служба Радио Свобода.
«В последнее время в стране наблюдается тенденция к снижению заболеваемости коронавирусом и эпидемическая ситуация стабильна. Учитывая вышеизложенное, необходимость публиковать отдельную статистику по COVID отпала», – заявили в Минздраве.
После начала пандемии ведомство обновляло ковид-статистику ежедневно. В текущем году Минздрав перешел на еженедельную, а затем – на ежемесячную публикацию данных. Теперь статистика будет вноситься в общие отчеты по заболеваемости в стране.
Последний раз Национальный центр по контролю за заболеваниями опубликовал данные по коронавирусу 4 октября. Сообщалось, что по состоянию на 30 сентября в Грузии было выявлено 1 792 109 случаев заболевания коронавирусом, скончались 16 902 человека (в том числе 20 пациентов в сентябре).
Россию заподозрили в нарушении санкций ООН за закупку зимней военной формы у КНДР
Россия заказала пошив зимней формы для армии в Северной Корее, чем нарушила санкции ООН против Пхеньяна. Об этом сообщает Радио Свободная Азия со ссылкой на анонимные северокорейские источники.
По данным издания, как минимум три фабрики в Пхеньяне и ещё несколько по всей стране производят зимнюю форму, нижнее бельё и обувь для российских солдат в Украине. Как утверждается, производство использует материалы, которые поставляются из России.
В 2017 году Совет безопасности ООН принял резолюцию с запретом на импорт любой текстильной продукции из КНДР. Это стало ответом на состоявшиеся в стране испытания водородной бомбы. За санкции единогласно проголосовали все 15 членов совета, включая Россию. Предполагалось, что запрет сократит доходы северокорейского бюджета приблизительно на 800 миллионов долларов в год.
Закупка формы обеспечивает работой несколько тысяч человек в КНДР. Москва, в свою очередь, испытывают резкую нехватку обмундирования для войны в Украине.
КНДР — единственная страна в мире, признавшая российскую аннексию Донецкой, Луганской, Херсонской, Запорожской и части Николаевской областей Украины. По данным Радио Свободная Азия, после начала февральского вторжения северокорейская пропаганда стала чаще рассказывать о дружбе Пхеньяна и Москвы. Ранее американская разведка сообщала, что российская армия может получать из КНДР артиллерийские снаряды, представители Северной Кореи это отрицают.
Узбекистан просил Евросоюз отменить санкции против Алишера Усманова
Власти Узбекистана просили ЕС снять санкции с российского олигарха Алишера Усманова, мотивируя это тем, что ограничения мешают бизнесмену инвестировать в экономику страны, написала Financial Times.
Со ссылкой на источники газета сообщила, что узбекские правительственные чиновники лоббировали отмену санкций на недавних встречах с представителями Евросоюза.
По информации FT, Ташкент также просил снять санкции с сестры Алишера Усманова - Гульбахор Исмаиловой, которая, как считают в ЕС, владеет некоторыми активами бизнесмена, в том числе его суперяхтой Dilbar стоимостью 600 миллионов долларов.
Российский миллиардер родом из Узбекистана и поддерживает с этой страной тесные связи. Сейчас Ташкент готов оказать Усманову и юридическую помощь в оспаривании санкций, если ЕС откажется от просьбы отменить ограничения, отмечается в публикации "Коммерсанта".
На запрос Financial Times в узбекском МИДе ответили, что "не могут комментировать действия правительства Узбекистана, но санкции действительно мешают инвестиционным и благотворительным проектам". Представители самого бизнесмена отказались ответить на обращение газеты.
- Алишер Усманов считается одним из самых богатых российских бизнесменов. Forbes оценивал его состояние в $11,5 миллиарда. В конце февраля после начала российской агрессии в Украине Усманов попал в санкционные списки Евросоюза. Позднее к санкциям присоединились Соединённые Штаты, Великобритания, Австралия, Канада и Япония. Эти страны указали на близость олигарха к Кремлю и обвинили его в поддержке режима.
- В мае Алишер Усманов обжаловал санкции в Европейском суде общей юрисдикции в Люксембурге. Отменить ограничения в отношении него просили также власти Венгрии. Будапешт настаивал на исключении из санкционного списка также Петра Авена и Виктора Рашникова.
Экономическая зависимость Грузии от России значительно усилилась – доклад
В 2022 году экономическая зависимость Грузии от России «значительно возросла», однако даже в условиях полного прекращения экономических отношений с Россией Грузия не окажется в глубоком кризисе. Об этом говорится в опубликованном накануне докладе неправительственной организации «Международная прозрачность – Грузия».
Как пишет издание Civil.ge, согласно исследованию, в январе-сентябре 2022 года Грузия получила около 2,2 млрд долларов США дохода от денежных переводов, туризма и экспорта товаров из России, что в 2,6 раза больше дохода, полученного из России из тех же источников в тот же период прошлого года, и на 64 % больше дохода, полученного в январе-сентябре 2019 года.
В документе также говорится, что в январе-сентябре 2022 года доходы от денежных переводов, туризма и экспорта товаров из России составили 12,6% экономики Грузии. В аналогичный период 2021 года этот показатель составлял 6,3%, а максимума (10,4%) он достиг в 2019 году.
«Это означает, что по сравнению с предыдущими годами экономическая зависимость Грузии от России возрастает. Этот рост в основном обусловлен скачкообразным увеличением денежных переводов», — говорится в документе.
По заявлению «Международной прозрачности», всего в Грузии зарегистрировано 17 тысяч российских компаний, причем более половины из них были зарегистрированы после начала полномасштабной войны Россией против Украины.
Например, в марте-сентябре 2022 года в Грузии было зарегистрировано около 9500 компаний, что в 10 раз превышает полный показатель 2021 года. По заявлению организации, 97% этих компаний являются индивидуальными предприятиями.
«Это свидетельствует о том, что часть граждан России переехала в Грузию для проживания и занятия бизнесом на длительное время», – отмечают в НПО.
Согласно исследованию, за первые 9 месяцев текущего года экспорт Грузии в Россию увеличился на 11% и составил 473 млн долларов США, а в марте-сентябре экспорт в Россию увеличился на 6,3%, что «в основном было вызвано увеличением реэкспорта легковых автомобилей в 4,4 раза».
Что касается импорта из России, в январе-сентябре 2022 года он увеличился на 73% до 1,2 млрд долларов США.
«Доля импорта из России в общем объеме импорта Грузии составила 13,1%, что является самым высоким показателем за последние 16 лет», – сказано в документе.
Согласно исследованию, больше всего после начала войны в Украине – на 350% (329 млн долларов США) увеличился импорт нефтепродуктов. Кроме того, импорт угля и кокса увеличился в 3 раза и составил 57 млн долларов США.
Импорт электроэнергии из России увеличился в 3,6 раза, однако, по данным организации, на российскую электроэнергию приходится лишь 3% внутреннего потребления Грузии. При этом импорт природного газа из России сократился на 32%. Доля российского газа во внутреннем потреблении Грузии составляет до 7%.
В целях снижения зависимости экономики Грузии от России «Международная прозрачность – Грузия» призывает власти Грузии:
- активнее и в ускоренном режиме начать работу по подписанию соглашений о свободной торговле со всеми стратегическими партнерами, с которыми у нас еще нет такого соглашения;
- не предоставлять субсидии из государственного бюджета (гранты, льготный кредит и т.п.) предприятиям, увеличивающим экономическую зависимость от России.
Кроме того, в целях предотвращения использования Грузии в качестве страны для уклонения от санкций организация считает, что создание компаний в Грузии гражданами России должно осуществляться по отличающейся практике. В частности, прежде чем выдать одобрение на регистрацию компании, следует максимально проверить, не имеет ли заявитель какого-либо отношения к компаниям или лицам, находящимся под санкциями.
Bloomberg: элита напугана призывами Пригожина к «сталинским репрессиям»
Руководители крупного российского бизнеса и правительственные чиновники начали опасаться за безопасность свою и своих семей после того, как близкий к президенту Владимиру Путину бизнесмен Евгений Пригожин призвал к срочным "сталинским репрессиям" в отношении состоятельных россиян, которые "игнорируют военную ситуацию". Об этом пишет Bloomberg.
На прошлой неделе телеграм-канал "Кепка Пригожина" опубликовал ответы предпринимателя на вопросы телеканала RT, в которых Пригожин заявил, что нужно "включить рычаги и механизмы тотального "уничтожения" этих людей как бизнесменов, по отношению к ним срочно нужны сталинские репрессии".
Представители российской элиты во власти и бизнесе всё сильнее беспокоятся по поводу "нежелания или неспособности Кремля защищать своих", утверждает Bloomberg. Усилили беспокойство бюрократии открытые нападки Пригожина на высокопоставленных военных и на губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.
Некоторые представители элиты даже говорят, что страну могут ждать чистки и волна арестов, как во время правления Сталина. Один высокопоставленный чиновник сравнил то, что происходит в стране, с военной диктатурой, но без военного переворота, который обычно ей предшествует. Доминирующей эмоцией среди высших кругов, пишет издание, является страх. Все, с кем Bloomberg разговаривал, согласились беседовать только анонимно из-за риска репрессий, утверждает агентство.
Собеседники издания считают, что милитаризация экономики и общества только ускоряется — несмотря на публичные заявления о том, что мобилизация закончилась. Специальную комиссию правительства и силовых структур, созданную Путиным для поддержки оборонной промышленности и армии, они сравнивают с устройством власти во времена Великой отечественной войны.
Даже в правительстве многие не поддерживают войну, считая, что вторжение было катастрофической ошибкой, которая обрекает страну на изоляцию и слабость. Однако слишком напуганы, чтобы высказываться об этом открыто, утверждают источники издания. Бизнес-магнаты стараются не вмешиваться в политику, надеясь сохранить свои производства.
Один из источников в разговоре с Bloomberg отметил, что у Путина "нет другого выбора, кроме как полагаться на агрессивных игроков, вроде Пригожина и Рамзана Кадырова". У каждого из них есть, по сути, личная армия, верная им, отметил собеседник издания.
Евгений Пригожин и глава Чечни Рамзан Кадыров, предположительно, с одобрения Кремля, в последнее время публично и в резкой форме критикуют Минобороны России.
- Евгений Пригожин один из создателей "ЧВК Вагнера". Весной, после нескольких военных поражений российской армии на территории Украины, "ЧВК Вагнера" начала вербовать в свои ряды российских заключённых и отправлять их на войну. Вербовкой занимается лично Евгений Пригожин, для этого он посетил свыше десяти колоний в разных областях страны
- "ЧВК Вагнера" –считается одним из наиболее боеспособных подразделений, участвующих в боях на украинских территориях. При этом бойцов группы подозревают в совершении многочисленных военных преступлений.
Члены «Национального движения» требуют избрания нового лидера партии
Часть членов крупнейшей оппозиционной партии Грузии, основанной экс-президентом Михаилом Саакашвили, требует проведения выборов нового председателя партии. Об этом сегодня на брифинге сообщил член «Единого национального движения» (ЕНД) Ираклий Надирадзе.
Действующий председатель ЕНД – Ника Мелия. Его выбрали в конце 2020 года посредством онлайн-голосования.
«Мы требуем проведения выборов на всех уровнях – (необходимо) переизбрать политический секретариат, совет, и, что самое главное, провести выборы председателя партии», – сказал Ираклий Надирадзе.
«Если мы хотим свободы Михаила Саакашвили, свободы этой страны, поражения олигархии, мы должны бороться с новой энергией и новым энтузиазмом. Борьба будет до победного конца, партия обязательно окрепнет», – добавил Надирадзе.
Как пишет грузинская служба Радио Свобода, инициативу поддержал депутат парламента Давид Киркитадзе, а член партии Акакий Минашвили заявил, что проведение брифинга стало для него неожиданным.
Противостояние в ЕНД продолжается уже несколько месяцев. Часть лидеров открыто высказывают недовольство политикой председателя партии Ники Мелия. Однопартийцы расходятся во мнениях по ключевым вопросам, которые касаются роли Михаила Саакашвили, сотрудничества с другими политическими объединениями и реакции на те или иные события. Мелия отрицает серьезные проблемы в партии, говоря об обычных рабочих разногласиях.
С конца сентября ЕНД покинули уже несколько политиков, в том числе член политсовета Бадри Басишвили, секретарь по стратегическим коммуникациям Ника Оболадзе, член парламента Нона Мамулашвили – сестра главы Грузинского легиона в Украине Мамуки Мамулашвили.
В Грузии объявлен в розыск владелец мебельной компании
Генеральная прокуратура Грузии объявила в розыск владельца мебельной компании «Меладзе» Важу Меладзе, обвиняемого в мошенничестве и хищении в особо крупных размерах.
Меладзе, который на период следствия был отпущен под залог в 7 тысяч лари, скрылся в неизвестном направлении. По информации грузинской службы Радио Свобода, Меладзе подтвердил, что покинул Грузию. Он ведет в соцсетях кампанию, заявляя о своей невиновности.
Вместе с женой он обвиняется в том, что обманным путем получил сотни тысяч лари от граждан под заказы на изготовление мебели, которые не были выполнены. В деле также есть третий обвиняемый, пишет агентство «Новости-Грузия».
Прокуратура отмечает, что изначально в деле фигурировали 26 обманутых граждан и сумма в 473 252 лари. Но в прокуратуру продолжают обращаться еще десятки потерпевших. На данный момент в деле фигурируют 47 человек, которые были обмануты, а причиненный им ущерб оценивается в 719 408 лари.
«Практически каждый день в следственный орган обращаются новые потерпевшие», – говорится в сообщении прокуратуры.
Фигуранты дела обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном по предварительному сговору. В случае если будет доказано, что главный обвиняемый незаконно пересек границу Грузии, добавится еще одно обвинение.
Одновременно идет расследование фактов незаконного получения и распространения личных данных на личной странице обвиняемого в Facebook.
Россия могла тайно поставить Ирану перехваченную партию западных ракет
Россия тайно переправила в Иран военным самолётом Ил-76 перехваченную ею партию британской и американской военной техники, которая предназначалась для помощи украинской армии, сообщил британский телеканал Sky News со ссылкой на анонимный источник.
По словам источника, утром 20 августа из Москвы в Тегеран вылетел российский самолет со 140 миллионами евро, британскими противотанковыми ракетами NLAW и американскими Javelin и Stinger. Собеседник телеканала отметил, что вооружение могло дать возможность Корпусу стражей Исламской революции изучить и скопировать западные технологии.
Со своей стороны Иран поставил России более 160 беспилотников, включая сотню дронов-камикадзе "Шахед", утверждает источник. Он отметил, что за последние дни между Москвой и Тегераном могла быть согласована ещё одна сделка по дронам на сумму в 200 миллионов евро, что может означать дальнейшую крупную поставку беспилотников в Россию в скором времени.
В связи с информацией телеканал обратился с запросом к российским и иранским властям.
Российские власти отрицают применении иранских дронов в ходе боевых действий в Украине, власти которой обвиняют Москву в нанесении ударов этими беспилотниками, в том числе по объектам энергоструктуры за последние несколько недель.
5 ноября глава МИД Ирана признал ограниченную поставку боевых дронов Москве, уточнив, что это произошло ещё до нападения России на Украину. Позднее президент Украины Владимир Зеленский обвинил находящийся под жёсткими международными санкциями Иран во лжи. Зеленский утверждает, что украинские военнослужащие ежедневно сбивают не менее десяти иранских беспилотников, а иранские инструкторы учили российских военных пользоваться дронами.
Российсские чиновники сообщили о боях в Снигирёвке – в 50 км от Херсона
Российские власти города Снигирёвка в Николаевской области Украины сообщили о боях в этом населённом пункте, который называют важным рубежом обороны российских военных, пытающихся остановить наступление украинской армии.
"Днём выходили на связь, сказали, что танки ездят, судя по информации, там очень плотное боестолкновение, неслабое, причём в городской черте… Жители видели на улицах технику в центре города", - рассказал в беседе с РИА Новости глава местной оккупационной администрации Юрий Барбашов. Судя по сообщению этого агентства, сам Барбашов в Снигирёвке не находится, отмечает Русская служба "Би-би-си".
Какую именно технику видели жители Снигирёвки – украинскую или российскую, Барбашов не уточнил.
Замглавы оккупационной администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что российские военные отразили несколько попыток ВСУ прорвать линию обороны в регионе, в том числе на Снигиревском направлении, где ночью шли бои. Стремоусов сказал об этом в видеообращении в своём телеграм-канале.
Ранее Стремоусов заявил, что украинские войска, перекинув резервы с других
территорий, предприняли попытку прорыва на трех участках: Посад-Покровском, Бериславском и Снигирёвском. На первых двух ВСУ якобы понесли потери и отступили.
Украинские власти о событиях в Снигирёвке пока не сообщают. Этот город находится в Николаевской области примерно в 50 километрах от Херсона. В августе Снигирёвка и еще несколько населенных пунктов региона перешли под контроль российских военных. Во второй половине октября российская администрация Херсонской области объявила о вывозе жителей с правого берега Днепра, ссылаясь на ожидание крупного наступления ВСУ. Позднее под принудительное переселение, которое оккупационное руководство называет "эвакуацией", попали и жители части левого берега.
В Абхазии задержали еще одного гражданина Грузии
Еще один гражданин Грузии незаконно задержан в самопровозглашенной республике Абхазия. Об этом накануне сообщили в Службе государственной безопасности (СГБ) Грузии.
По информации ведомства, задержан гражданин Грузии, который возвращался в Зугдиди из Гальского района.
«По информации, которой поделились посредством «горячей линии», у незаконно задержанного при себе был пакетик с наркотическим веществом. В связи с фактом незаконного задержания незамедлительно была активирована «горячая линия». Сопредседатели Женевских международных дискуссий и наши международные партнеры были проинформированы об очередном серьезном инциденте, совершенном оккупационными силами.
Центральные власти Грузии используют все возможные механизмы для освобождения всех незаконно задержанных граждан Грузии. Вся ответственность за факт незаконного задержания граждан Грузии лежит на оккупационной силе», – сказано в сообщении СГБ Грузии.
2 ноября в СГБ Грузии заявили о незаконном задержании гражданина Грузии «на абхазском направлении». Это задержание власти самопровозглашенной республики не комментировали.
4 ноября стало известно о задержании гражданки Грузии Асмат Тавадзе. Её обвинили в незаконном приобретении и хранении наркотиков. В абхазской СГБ утверждают, что по месту жительства 29-летней девушки обнаружили два свертка с мефедроном общей массой больше 10 граммов, грузинский паспорт и государственные символы Грузии – флаг и шеврон. Асмат Тавадзе, у которой также имеется абхазское гражданство, заключена под стражу.
Еще одну гражданку Грузии, Кристине Такаландзе задержали 20 июля текущего года в селе Набакеви Гальского района. Её обвинили в шпионаже. В сентябре срок заключения под стражей Такаландзе продлили на два месяца.
В заключении остается и гражданин Грузии Ираклий Бебуа, задержанный в Гальском районе 30 сентября 2020 года по факту сожжения абхазского флага. Суд приговорил его к 9 годам лишения свободы, признав виновным в «незаконном приобретении и хранении боеприпасов», «умышленном уничтожении чужого имущества путем поджога» и «надругательстве над государственным флагом».
На промежуточных выборах в США продолжается подсчёт голосов
На промежуточных выборах в США, во время которых американцы полностью переизбирают Палату представителей, треть мандатов в Сенате, законодательные собрания и губернаторов во многих штатах, идет подсчёт голосов.
Первые результаты уже появляются, однако они пока не дают возможности предсказать, какая из двух партий - Демократическая или Республиканская - будет контролировать Сенат и Палату представителей. На кону – все 435 мест в Палате представителей и 35 из 100 мест в Сенате.
К 10:30 (мск) демократам удалось с перевесом в 2,2% перехватить место сенатора-республиканца от штата Пенсильвания. У Демократической партии будет как минимум 48 мест в Сенате, у Республиканской – 47. Подсчёт продолжается.
На выборах в Палату представителей пока лидируют республиканцы: 195 мест против 167 у демократов. Однако ещё неизвестны результаты из западных штатов, а в большинстве их округов ожидается победа кандидатов от Демократической партии.
Согласно результатам экзитполов, которые приводит телеканал Си-эн-эн, ситуация складывается в пользу республиканцев, а большинство граждан США недовольны направлением движения страны и деятельностью президента-демократа Джо Байдена.
В настоящее время демократы удерживают хрупкий контроль над обеими палатами Конгресса, но предвыборные опросы показывают: республиканцы, скорее всего, получат большинство в Палате представителей и, возможно, в Сенате, пишет "Голос Америки". Для контроля над Палатой республиканцам необходимы дополнительные пять мандатов. Для Сената определяющими называют результаты голосования в Пенсильвании, Неваде, Джорджии и Аризоне.
В то же время опасения избирателей по поводу высокой инфляции и преступности могут лишить демократов большинства в законодательных органах власти, несмотря на предупреждения об угрозе правам женщин (республиканцы добиваются запрета на аборты) и подрыве демократических норм.
Согласно опросу, который был проведен во вторник агентством Edison Research на участках для голосования, инфляция и аборты оказались главными проблемами, волнующими избирателей.
Опрос Reuters/Ipsos, проведенный на этой неделе, показал, что только 39% американцев одобряют деятельность Джо Байдена на посту президента сраны. Некоторые кандидаты от Демократической партии намеренно дистанцировались от Белого дома, поскольку популярность президента в последние месяцы снизилась.
Если республиканцы получат контроль над Конгрессом, то это даст им право блокировать большую часть стратегии администрации в следующие два года, включая противодействие российской агрессии в Украине. Некоторые республиканцы уже призвали сократить помощь Киеву. В администрации Байдена заверяют, что поддержка Соединенными Штатами Украины останется "незыблемой и непоколебимой" и после промежуточных выборов.
В США избиратели голосуют на промежуточных выборах в Конгресс
Во вторник вечером в Соединенных Штатах начали закрываться избирательные участки на промежуточных выборах, в ходе которых будет определено, получат ли республиканцы контроль над Конгрессом, что даст им право блокировать большую часть стратегии администрации Джо Байдена в следующие два года.
Как пишет Голос Америки, из-за опасений по поводу высокой инфляции и преступности избиратели могут лишить демократов большинства в законодательной ветви власти, несмотря на предупреждения демократов об угрозе правам женщин на аборт и подрыве демократических норм.
Согласно опросу, который был проведен во вторник агентством Edison Research на участках для голосования, инфляция и аборты оказались главными проблемами, волнующими избирателей, причем трое из десяти назвали одну или другую из них своей главной заботой.
Первые избирательные участки закрылись в 18:00 по времени Восточного побережья США в Кентукки.
На голосование вынесены 35 мест в Сенате и все 435 мандатов в Палате представителей. Республиканцам необходимо завоевать пять дополнительных мест, необходимых для контроля над Палатой представителей, в то время как большинство в Сенате будет зависеть от результатов голосования в четырех штатах – Пенсильвании, Неваде, Джорджии и Аризоне.
Официальные представители властей заявили, что они пока не увидели «конкретной или реальной угрозы» избирательной инфраструктуре. Власти на местах сообщили об отдельных проблемах по всей стране: в Луизиане была зарегистрирована угроза взрыва на избирательном участке, в округе Люцерн в Пенсильвании была отмечена нехватка бумаги для машин для голосования, а в округе Шампейн в Иллинойсе перестал работать вебсайт избирательной комиссии.
В округе Марикопа, штат Аризона, – ключевом поле битвы между республиканцами и демократами – официальные лица заявили, что занимаются ремонтом неисправных машин для подсчета голосов. Они пообещали, что каждый голос будет учтен.
Инцидент привел к заявлениям республиканцев о том, что поломка машин была совершена преднамеренно.
«Народ этого не потерпит!!!» - написал в собственной соцсети Truth Social бывший президент Дональд Трамп, не предоставив доказательств мошенничества при голосовании в Марикопе.
Эксперты сообщают о новых теориях заговора, распространяющихся через Твиттер через несколько дней после того, как компания уволила половину своих сотрудников, а новый владелец соцсети Илон Маск поддержал республиканцев.
Байден предупредил, что сотни кандидатов-республиканцев поддержали ложные утверждения Трампа о том, что его проигрыш Байдену в 2020 году был вызван массовыми фальсификациями.
«Они отрицают, что последние выборы были законными, – сказал Байден, принимая участие в программе радиостанции, чьей целевой аудиторией являются афроамериканцы. - Они не уверены, что примут результаты [выборов], если не выиграют».
Однако многие избиратели сказали, что их главным мотиватором стало недовольство инфляцией, которая достигла уровня в 8,2%, что является самым высоким показателем за последние 40 лет.
«Экономика в ужасном состоянии. Я виню в этом нынешнюю администрацию», – сказала в интервью «Рейтер» Бетани Хадельман, которая сообщила о голосовании за кандидатов-республиканцев в Альфаретте, штат Джорджия.
Опасения по поводу роста преступности также были фактором даже в традиционно продемократических районах, таких как Нью-Йорк, где действующий губернатор-демократ Кэти Хоукул столкнулась с серьезным вызовом со стороны республиканца Ли Зелдина.
«У нас есть преступники-рецидивисты. Они попадают в тюрьму и выходят оттуда через несколько часов или на следующий день», — сказал 35-летний Джон Дельсанто, помощник юриста, который проголосовал за Зелдина.
Результаты в гонках с небольшим разрывом могут оставаться неизвестны в течение нескольких дней или даже недель.
Согласно данным U.S. Election Project, более 46 миллионов американцев проголосовали в преддверии выборов по почте или лично, и власти нескольких штатов уже предупреждают, что для подсчета всех этих бюллетеней потребуется время. О том, какая партия будет контролировать Сенат, может не быть известно до потенциального второго тура выборов в Джорджии, который пройдет 6 декабря в случае, если ни один из кандидатов не заручится 50% голосов избирателей.
Палата представителей, контролируемая республиканцами, сможет блокировать законопроекты, приоритетные для демократов, такие как закрепление права на аборт и борьба с изменением климата. Республиканцы также могут инициировать дискуссию по поводу потолка государственного долга, что может потрясти финансовые рынки, а также начать расследование в отношении администрации и семьи Байдена.
Республиканцы будут иметь право заблокировать помощь Украине, если они вернут себе контроль над Конгрессом, но аналитики говорят, что они, скорее всего, лишь замедлят или сократят поток оборонной и экономической помощи.
Республиканский Сенат сможет отвергать кандидатуры, предлагаемые Байденом в качестве судей, в том числе места в Верховном суде, что усилит внимание к высшей судебной инстанции страны, которая становится все более консервативной.
Июньское решение Верховного суда отменить общенациональное право на аборт воодушевило избирателей-демократов по всей стране, временно укрепив надежды партии, что они смогут бросить вызов соперникам.
Однако продолжающийся рост цен вызвал недовольство избирателей, несмотря на один из самых сильных рынков труда в истории.
Опрос Reuters/Ipsos, проведенный на этой неделе, показал, что только 39% американцев одобряют то, как Байден выполняет свою работу. Некоторые кандидаты от Демократической партии намеренно дистанцировались от Белого дома, поскольку популярность президента серьезно снизилась.
Рейтинг Дональда Трампа также низок: всего 41% респондентов, принявших участие в отдельном недавнем опросе Reuters/Ipsos, заявили, что относятся к нему благосклонно.
Трамп, проголосовавший сегодня во Флориде, не раз намекал на третью президентскую гонку. В понедельник он сказал, что сделает «большое объявление» 15 ноября.
В колеблющихся штатах, таких как Невада, Аризона и Мичиган, республиканские кандидаты активно распространяют дезинформацию о фальсификациях на выборах в 2020 году, вызывая опасения у демократов относительно того, что в случае победы республиканцы могут помешать президентской гонке 2024 года.
Эти опасения смутили даже некоторых избирателей, склоняющихся к республиканцам, таких как 36-летний Генри Боуден, юрист из Атланты, который сказал, что проголосовал за смешанный состав кандидатов от республиканцев и демократов.
«Я действительно пытался не голосовать ни за кого из республиканцев, которые слишком зависят от Трампа и говорят всякую ерунду с отрицанием выборов. Я очень устал от этого», – сказал он.
В ФРГ прошли обыски в офисах банка UBS по делу Алишера Усманова
Полиция Германии провела обыски в отделениях крупнейшего швейцарского банка UBS - по делу российского миллиардера Алишера Усманова. Следственные действия прошли во Франкфурте-на-Майне и Мюнхене.
Об этом сообщается во вторник со ссылкой на издание Der Spiegel. Федеральная прокуратура ФРГ подозревает Усманова в уклонении от уплаты налогов, нарушении законодательства о внешней торговле и отмывании денег.
Как отмечает «Немецкая волна», Алишер Усманов попал под санкции Европейского Союза после начала российской агрессии в Украине. Forbes оценивает его состояние в 14,6 миллиарда долларов США.
За последние несколько месяцев сотрудники немецкого Федерального ведомства по уголовным делам собрали почти сотню отчетов о подозрениях в отмывании денег из банков, которые предположительно имеют отношение к операциям Усманова. О сомнительных транзакциях, по информации в СМИ, власти извещал и банк UBS.
Что касается обысков в UBS, то следователей интересуют операции по счетам с 2018 по 2020 годы на общую сумму более 2 миллионов евро.
Представитель Усманова заявил журналистам, что бизнесмен невиновен, платит налоги в России и занимается благотворительностью. Der Spiegel пишет, что немецкие власти считают миллиардера плательщиком налогов в ФРГ, поскольку тот до войны подолгу жил в своей баварской резиденции на озере Тегернзе.
Правительство Казахстана предложило поправки в закон о гражданстве
Правительство Казахстана подготовило проект закона, по которому незнание казахского языка, истории и основ национального законодательства станет дополнительным основанием для отказа в получении или восстановлении гражданства страны.
Об этом сообщается во вторник со ссылкой на премьера Алихана Смаилова. Речь идет о поправках в закон «О гражданстве республики Казахстан».
Тема обсуждается на фоне наплыва в страну, как и в ряд других бывших советских республик, граждан России, многие из которых сменили место жительства после объявленной российскими властями в конце сентября частичной мобилизации на войну в Украине.
Недавно казахстанское руководство приводило сведения, что после 21 сентября, когда в России объявили мобилизацию, около 200 тысяч иностранцев обратились в Казахстане за индивидуальными идентификационными номерами. Они позволяют устроиться на работу и открыть счета в местных банках.
Комитет по внешним связям Европарламента принял отчет с поправками по Грузии
Комитет по внешним связям Европарламента принял годовой отчет по выполнению Грузией условий Соглашения об ассоциации с ЕС с компромиссными поправками, пишет SOVA. Доклад поддержали 47 евродепутатов, пятеро выступили против, двое воздержались.
Поправки были подготовлены отдельными европарламентариями и обнародованы днем ранее.
В модифицированном документе «выражается озабоченность тем, что глубокая поляризация продолжает оставаться определяющей чертой политической среды Грузии; В поправках содержится призыв ко всем заинтересованным политическим партиям воздержаться от любой раскольнической и агрессивной риторики, объединить свои силы, чтобы не ставить под угрозу главную цель вступления Грузии в Евросоюз путем реализации амбициозных демократических, правовых и антикоррупционных реформ; подчеркивает необходимость формирования и увеличения доверия между всеми политическими и институциональными игроками, а также между ними и грузинским народом; Ключевые положения соглашения от 19 апреля 2021 года, заключенного при посредничестве ЕС, по-прежнему представляют собой путь к укреплению демократии и верховенства права и снижению поляризации в Грузии, и поэтому находят отражение в повестке дня ассоциации ЕС-Грузия».
В поправках также выражается обеспокоенность выходом правящей партии «Грузинская мечта» из соглашения от 19 апреля и содержится призыв ко всем политическим силам выполнять свои обязательства в рамках соглашения.
Кроме того, в документе упоминается, что решение суда о привлечении к уголовной ответственности лидеров партии «Лело за Грузию» Мамуки Хазарадзе и Бадри Джапаридзе и использование решения суда о лишении Джапаридзе парламентского мандата является ярким проявлением политизированности правосудия; Подчеркивается, что дальнейшее преследование политических лидеров будет противоречить заявленным намерениям уменьшить поляризацию.
Что касается вопроса о деолигархизации, то новые поправки касаются: «необходимости устранения чрезмерного влияния частных интересов в экономической, политической и общественной жизни, как одного из приоритетов, определенных комиссией, решение которого необходимо до предоставления Грузии статуса кандидата; Есть рекомендация устранить чрезмерное влияние частных интересов, особенно бывшего премьер-министра Бидзины Иванишвили, в различных сферах политической, экономической и общественной жизни страны системным путем структурных и регуляторных реформ».
В новой версии поправок говорится, что «власти Грузии должны освободить бывшего президента Михаила Саакашвили и предоставить ему право пройти соответствующее лечение за границей по гуманитарным соображениям и в качестве средства снижения политической поляризации; Призывает власти Грузии прекратить политически мотивированные уголовные дела и пересмотреть текущие уголовные дела против работников СМИ и владельцев или близких родственников владельцев СМИ, критикующих власть».
В новой поправке вновь идет речь о необходимости пересмотреть дело гендиректора телеканала «Мтавари архи» Ники Гварамия и выражено ожидание, что Служба внешних связей ЕС и представительство ЕС на месте продолжат мониторинг всех судебных разбирательств, связанных с политически мотивированными делами.
Алиев: «Что делают армянские вооруженные силы в Карабахе? Наше терпение небезгранично!»
В Азербайджане сегодня отмечается День Победы во Второй Карабахской войне. Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая перед военнослужащими в городе Шуша (армянское название – Шуши), заявил, что армянская сторона «должна помнить уроки войны»
«Если кто-либо, будь то власть или оппозиция Армении, либо какой-то еще будет вновь вынашивать планы против Азербайджана, то столкнется с «железным кулаком» нашей страны. События последних двух лет показали это», – подчеркнул он.
По словам Алиева, сегодня в Армении «поднимают голову реваншистские силы, не желающие мириться с результатами войны 2020 года». Он добавил, что российские военные дислоцированы на территории Нагорного Карабаха на временной основе, а Ереван не выполняет в полной мере пункты трехстороннего заявления, подписанного два года назад.
«Армения не полностью вывела из Карабаха свои вооружённые силы. Что делают армянские вооруженные силы в Карабахе? Наше терпение небезгранично! Нам также не предоставили Зангезурский коридор. При этом армянская сторона периодически совершает военные провокации. Конечно, мы должны быть готовы, и мы готовы», – сказал Ильхам Алиев.
Владимир Зеленский получил американскую Медаль свободы
Президент Украины Владимир Зеленский получил американскую Медаль свободы, которую ежегодно присуждает "Национальный конституционный центр". Это некоммерческая организация, базирующаяся в Филадельфии. Её награда присуждается лицам и организациям в знак признания их лидерства в стремлении к свободе.
В обращении Зеленского, которое было записано в этой связи, украинский президент призвал американцев продолжать поддерживать его страну в условиях российского военного вторжения. "Призываю вас сохранять непоколебимое единство, как сейчас, до того самого дня, когда мы все услышим те важные слова, о которых мечтали. Пока мы не услышим, что мир наконец восстановлен. Демократии не должны останавливаться на пути к победе", - сказал Зеленский.
Во вторник, 8 ноября, в США проходят промежуточные выборы в Конгресс. Американцы выбирают Палату представителей, треть Сената и губернаторов во многих штатах. Согласно прогнозам, члены Республиканской партии могут получить контроль над одной, а, возможно, и двумя палатами парламента.
Небольшая, но весьма заметная часть республиканцев высказывала опасения относительно объема и продолжительности американской помощи Украине. Русская служба "Би-би-си" упоминает влиятельное крыло во главе с экс-президентом Дональдом Трампом, которое выступает против поддержки Украины в тех масштабах, которые наблюдались до сих пор.
В администрации президента-демократа Джо Байдена тем не менее настаивают, что Украину в Соединённых Штатах поддерживают обе партии.
В Цхинвали обсудили подготовку к очередному раунду Женевских дискуссий
Сопредседатели Женевских дискуссий от ОБСЕ, ООН и Евросоюза посетили Цхинвали и провели встречу с представителями властей самопровозглашенной республики Южная Осетия.
Югоосетинская сторона на встрече заявила, что необходимо искать пути более конструктивного подхода для подготовки документа о неприменении силы. В Сухуми и Цхинвали считают, что такой документ должны подписать власти Грузии.
«Мы, конечно, рассчитываем на то, что в текущем году состоится новая встреча, на которой мы сможем вернуться к рассмотрению наиболее важной проблемы с нашей точки зрения: это выработка документа о неприменении силы. Хотя мы понимаем, что на протяжении долгого времени работа над ним встречает препятствие со стороны грузинских участников, которые постоянно меняют свою позицию и подходы к этому документу», – заявил госсоветник югоосетинского президента Константин Кочиев.
По его словам, новые вызовы в самом широком смысле должны стимулировать к более активной работе.
«Мы понимаем, что в Закавказье складывается очень непростая атмосфера, и это не только в отношении Южной Осетии и Грузии, но и других закавказских и южнокавказских государств», – отметил Кочиев.
Он добавил, что поиски модели безопасности, которая была бы более эффективной, имеют значение для всех. Госсоветник отметил значимость Женевских дискуссий в укреплении сложившейся системы безопасности.
«Рассчитываем, что для проведения 57-го раунда нет никаких препятствий, и участвующие стороны смогут найти возможность, чтобы использовать встречу для конструктивного обсуждения пункта повестки. Мы все видим, что застои, которые имели место быть в женевских дискуссиях, негативно отражаются на развитии процесса. Накапливается много проблем, требующих обсуждения. Мы, как и прежде, считаем, что женевские дискуссии не имеют альтернативы», – подчеркнул Кочиев.
По информации агентства «Рес», сопредседатель от ЕС Тойво Клаар заявил, что вопрос о неприменении силы является одним из ключевых для всех участников.
«Как для Южной Осетии, так и для грузинского правительства очень важно подтвердить эту приверженность со стороны России. Это является ключевым моментом для работы Женевских дискуссий», – отметил Тойво Клаар.
- 5 октября в Швейцарии прошел 56-й раунд Женевских дискуссий по безопасности и стабильности на Южном Кавказе. Переговоры в женевском формате состоялись впервые с декабря 2021 года.
Блинкен отметил «смелые шаги» Армении и Азербайджана на пути к миру
Госсекретарь США Энтони Блинкен провел в понедельник в Вашингтоне переговоры с министрами иностранных дел Азербайджана и Армении. В своих публичных комментариях до переговоров Блинкен похвалил Армению и Азербайджан за «смелые шаги» на пути к прочному миру.
Блинкен встретился с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном и министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым в Блэйр-Хаусе – столичной государственной резиденции для размещения высокопоставленных гостей Белого дома.
«То, что мы видим сейчас, – это реальные шаги и смелые шаги обеих стран, направленные на то, чтобы оставить прошлое позади и работать над прочным миром», – заявил Блинкен, открывая встречу.
По словам главы американского внешнеполитического ведомства, переговоры будут основываться на предыдущих обсуждениях на Генеральной Ассамблее ООН и других беседах между официальными лицами из Армении, Азербайджана и США.
«Соединенные Штаты как друг Армении и Азербайджана обязуются сделать все возможное, чтобы поддержать вас в этих усилиях», – добавил он.
Остальная часть встречи прошла за закрытыми дверями, пишет Радио Азатутюн.
В своем пресс-релизе Министерство иностранных дел Армении отметило, что 7 ноября министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провели встречу в столице США Вашингтоне, а также министры посетили Блэр-Хаус, где также состоялась совместная встреча с госсекретарем США Энтони Блинкеном.
«Министры иностранных дел обменялись мнениями об элементах потенциального мирного договора и констатировали, что есть ряд проблем, которые еще нуждаются в решении. Обе стороны подтвердили взятые на себя обязательства руководителями Армении и Азербайджана на встречах 6 октября в Праге и 31 октября в Сочи.
Главы МИД Армении и Азербайджана договорились ускорить свои переговоры и провести еще одну встречу в ближайшие недели.
Оба министра выразили признательность американской стороне за проведение мирных переговоров между Арменией и Азербайджаном», – говорится в официальном сообщении МИД Армении.
В России – рекордный отток мигрантов из Армении, Кыргызстана и Узбекистана
За восемь месяцев 2022 года в России зафиксировали рекордный отток мигрантов из Армении, Кыргызстана и Узбекистана. Такие выводы сделал канал "Можем объяснить", проанализировав данные Росстата.
Согласно официальным данным, с января по август 2022-го в Россию приехали почти 444 тысячи мигрантов, а уехали свыше 506 тысяч. Таким образом, миграционный отток составил 62,5 тысячи человек. Такого не было даже в пандемию коронавируса, отмечают эксперты. В 2021 и 2020 годах в России наблюдался приток граждан стран зарубежья (плюс 212,3 тысячи и 68,8 тысячи соответственно).
До полномасштабного российского военного вторжения на заработки в РФ активно приезжали украинцы. По итогам 8 месяцев 2021 года Украина находилась на втором месте среди всех стран зарубежья (миграционный приток составил 34,6 тысячи человек). Больше всего мигрантов было только из Таджикистана (плюс 49,2 тысячи).
Теперь же украинцы, как и все остальные мигранты, бегут из России, отмечают аналитики. За 8 месяцев убыль мигрантов из Украины составила 8,5 тысячи человек. Среди рекордсменов по оттоку – Армения (минус 15,7 тысячи), Кыргызстан (минус 14 тысяч), Узбекистан (минус 13,7 тысячи). Больше приехавших, чем уехавших, только из одной страны – Таджикистана (но приток все равно меньший, чем год назад, – плюс 41,7 тысячи человек).
Трудовые мигранты из Таджикистана все чаще выбирают Казахстан, а не Россию. Почему?
Экономическая ситуация в России на фоне полномасштабной войны в Украине и жестких западных санкций вынудила многих трудовых мигрантов из Таджикистана искать работу не в РФ, а в других странах. Многие таджикистанцы, например, сейчас едут работать в Казахстан: по их словам, там они зарабатывают меньше, чем в России, но чувствуют себя в большей безопасности. Точное количество мигрантов из Таджикистана, которые работают в Казахстане, неизвестно. Министерство труда, миграции и занятости населения Таджикистана сообщило в июле 2022 года, что в Казахстане на заработках находятся примерно 10,5 тысячи таджикистанцев. Сами представители диаспоры считают, что их гораздо больше.
В октябре президент России Владимир Путин заявил о необходимости скорректировать нынешнюю концепцию миграционной политики. По его словам, она должна учитывать все "потенциальные вызовы". Эксперты считают, что условия для мигрантов будут серьезно ужесточены, а значит их станет еще меньше. При этом, согласно опросам, работать вместо мигрантов и за их зарплату россияне не желают.
В 2020 году из-за пандемии коронавируса количество мигрантов в России снизилось почти в два раза, сообщали в МВД. В стране тогда оставались 6,3 миллиона мигрантов, хотя обычно их от 9 до 11 миллионов человек. По оценкам Центра стратегических разработок, отток мигрантов из России из-за эпидемии коронавируса привел к дефициту рабочей силы в 40% компаний.
Главы абхазского и югоосетинского МИДов посетили посольство Ирана в РФ
Министр иностранных дел самопровозглашенной республики Абхазия Инал Ардзинба и глава МИД самопровозглашенной республики Южная Осетия Ахсар Джиоев сегодня посетили посольство Ирана в Москве.
Ардзинба и Джиоев выразили соболезнования послу Ирана в России Казему Джалали по случаю гибели 15 человек в результате террористического акта, произошедшего 26 октября в городе Шираз на юге страны.
Ардзинба, комментируя посещение посольства, сказал, что «Абхазии интересно наблюдать за развитием государства Иран».
«Кроме того, мы с интересом отслеживаем, как развивается формат «3+3». Это формат, где работает Российская Федерация, Иран, Турция и Закавказские республики. На наш взгляд, это очень серьезная площадка на будущее для обсуждения геополитических и геоэкономических вопросов. Республика Абхазия с интересом относится к тому, как развивается работа этой площадки», – сказал Ардзинба.
По информации абхазского МИДа, сегодня же прошла двусторонняя встреча Инала Ардзинба с Ахсаром Джиоевым. Стороны обсудили актуальные вопросы взаимодействия, текущее состояние Женевских дискуссий, а также военно-политическую ситуацию на Южном Кавказе.
«Инал Ардзинба отметил, что абхазская Сторона поддерживает участие Республики Южная Осетия в формирующемся механизме консультаций на уровне МИД Республики Абхазия, Российской Федерации и Сирийской Арабской Республики. Ардзинба подчеркнул, что данный механизм призван активизировать решение вопросов в торгово-экономической и гуманитарной сферах», – говорится в сообщении.
- Грузия считает Абхазию и Южную Осетию территориями, оккупированными Российской Федерации. Независимость этих самопровозглашенных государств признают лишь Россия, Никарагуа, Венесуэла, Сирия и Науру.
- Россия, Иран, Турция, Азербайджан и Армения уже начали сотрудничество в рамках инициативы 3+3. Однако в Грузии говорят, что ни о каких совместных с Россией форматах не может быть и речи до тех пор, пока Москва оккупирует 20% территории страны.
Поставки российской нефти достигли максимума в преддверии санкций
Поставки сырой нефти из России по морю достигли пятимесячного максимума в преддверии западных санкций. Объём поставок достиг 3,6 баррелей в сутки. Это рекордное значение с начала июня. Среднестатистический показатель 3,18 баррелей за день стал максимальным с начала августа. Об этом сообщает Bloomberg.
Санкции "Группы семи", Евросоюза и Австралии вступают в силу 5 декабря. Как ожидается, они должны подорвать российский нефтяной экспорт.
Ограничения включают в себя запрет на оказание любых услуг компаниям, которые занимаются поставками российской нефти морем по ценам ниже установленного потолка. Он пока не принят. Санкции распространяются на танкеры, которые приняли российскую нефть после 5 декабря и довезли до финального пункта назначения позже 19 января.
С приближением 5 декабря суда скрывают свои настоящие пункты назначений и ограничиваются общими пунктами, например Суэцким каналом. Там они могут перегружать нефть в другие танкеры, чтобы запутать тех, кто отслеживает продажи.
Агентство отмечает, что в преддверии санкций подскочили отгрузки нефти в Мурманске. Поставки оттуда считаются наиболее долгими. Bloomberg полагает, что рост закупок связан с желанием ряда стран закупить российские энергоресурсы до введения ограничений.
Экспорт в страны Евросоюза достиг максимума за шесть недель и составляет 762 тысячи баррелей в сутки, за месяц объем поставок вырос на 51 тысячу баррелей (на 7%). Лидеры закупок — страны Северной Европы и Средиземноморья.
Аналитики Bloomberg отмечают, что ЕС, по всей вероятности, переживёт ближайший отопительный сезон, так как в его хранилищах имеются достаточные объемы нефти и газа. При этом беднейшие и развивающиеся страны мира, которые отрезаны от рынка из-за возросшего спроса в Европе, могут понести издержки. В развивающихся странах могут быть остановлены производства и происходить перебои с подачей электричества.
Больше новостей Радио Свобода:
Адвокат предполагает, что у Саакашвили могут выявить туберкулез и деменцию
Адвокат находящегося в заключении экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Шалва Хачапуридзе не исключил, что у политика, возможно, подтвердятся различные заболевания, в том числе деменция и туберкулез.
Ранее Хачапуридзе сказал, что получил отчет зарубежных специалистов, однако позже уточнил, что речь идёт о предварительной информации.
В клинике «Вивамеди», в которой лечится Саакашвили, говорят, что продолжают проводить исследования, чтобы определить, болен ли он туберкулезом. Об этом грузинской службе Радио Свобода сказал клинический директор больницы Зураб Чхаидзе.
«Мы провели исследования в Грузии, но для проверки отправили и в Германию, откуда получили идентичный ответ по туберкулезу. В ответе (из Германии) нет категоричного ответа. Указаны исследования, которые необходимо провести. Давайте подождем. Диагноз будет в ближайшие дни», — говорит Чхаидзе.
Ранее сообщалось, что Саакашвили мог заразиться коронавирусом. Однако диагноз COVID-19 не подтвердился.
- Михаил Саакашвили, который после завершения своего президентского срока жил и работал в Украине, тайно вернулся в Грузию незадолго до первого тура муниципальных выборов осенью 2021 года, после чего был задержан и помещен в тюрьму. Состояние здоровья политика сильно ухудшилось после двух голодовок. Под охраной в тбилисской клинике «Вивамед» Саакашвили остается с мая.
Ника Мелия: россиянин, оскорблявший грузин – сын олигарха
Лидер «Единого национального движения» Ника Мелия утверждает, что россиянин, который в центре Тбилиси публично оскорблял Грузию и грузин, является сыном олигарха из окружения президента России Владимира Путина.
По словам оппозиционера, речь идет о Павле Копылкове – сыне бизнесмена Александра Копылкова, который, по словам Мелия, связан с российской военной промышленностью, а также с финансированием российских военных кампаний в Сирии, Крыму, а теперь и в Украине.
Лидер оппозиции потребовал от властей, в первую очередь от министра внутренних дел Вахтанга Гомелаури, объяснить, как семья российского олигарха оказалась в Грузии.
Мелия говорит, что полиция задержала россиянина лишь за мелкое хулиганство. Ранее об этом сообщили в МВД.
«Сегодня он уже на свободе, он покинул изолятор через несколько часов после задержания», – заявил Мелия.
По словам оппозиционера, семья Копылковых имеет огромное состояние благодаря контрактам, подписанным с российской армией, и сегодня она живет в Тбилиси.
«Российский олигарх Александр Копылков является спонсором военизированной организации «Боевое братство», которая принимала непосредственное участие в организации оккупации Крыма и осады Мариуполя. Он является прямым партнером самых влиятельных олигархов ближайшего путинского окружения: Алишера Усманова и Игоря Сечина, которые одними из первых попали под международные санкции во время войны в Украине», – сказал Мелия, добавив, что Копылков близок к главе Чечни Рамзану Кадырову и имеет прямые деловые связи с десятками подсанкционных лиц.
Ранее личность мужчины, оскорблявшего грузин, установили волонтеры. Об этом сообщил сооснователь международного волонтерского сообщества InformNapalm, OSINT-эксперт Ираклий Комахидзе.
«Силами грузинских и украинских волонтеров было изучено видео, в результате чего удалось опознать и добыть довольно подробную информацию на «хулигана», который косит от мобилизации, и в то же время ведет себя омерзительным образом. Это – гражданин РФ Павел Александрович Копылков, 1993 года рождения, из Москвы», – написал Комахидзе.
Отмечается, что это не первый визит россиянина в Грузию.
«По данным нашего источника, сюда он зачастил с конца 2021 года и не раз приезжал началом российской агрессии против Украины. Наш источник отмечает, что примерно с конца этого лета Павел Копылков находиться в Грузии безвыездно. Более того, есть информация что он представляет бизнес-интересы своего папаши-бизнесмена Александра Копылкова, который прощупывает почву и преследует цель перенаправить некоторые свои активы за пределы России», – пишет Комахидзе.
По информации российских СМИ, Александр Копылков – совладелец девелоперской группы «МИЦ». Членом совета директоров МИЦ является брат Александра – Максим Копылков.
Самое популярное
-
Самое читаемое
-
Фото и видео
Форум