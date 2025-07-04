Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп провели телефонные переговоры.

«Президент Трамп очень хорошо информирован, спасибо за это внимание к Украине. Обсудили возможности ПВО и договорились, что будем работать над увеличением защиты неба. Договорились про ответную встречу наших команд», — написал Зеленский в телеграме, отметив, что разговор был очень важным и полезным.

По словам Зеленского, он также обсудил с Трампом возможности совместного с США производства в оборонной сфере, а также торговлю и инвестиции.

О переговоры Трампа с Зеленским также сообщил корреспондент Axios Барак Равид. Собеседник журналиста сказал, что беседа длилась 40 минут и это был «хороший разговор». По словам источника, Трамп и Зеленский обсудили эскалацию российских ударов по Украине и поставки Киеву средств ПВО.

В четверг, 3 июля, Трамп говорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным. Президент США отметил, что состоявшийся разговор «не принёс никакого прогресса», и он «недоволен» ситуацией вокруг Украины.

Как сообщили в Кремле, в ответ на озабоченность Трампа по поводу продолжающейся войны Путин сказал, что Москва «не отступится от целей СВО».