Владимир Зеленский поблагодарил США за пакет помощи на $250 млн

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг поблагодарил США за выделение Киеву очередного пакета военной помощи на $250 млн.



«В течение этого года США предоставили 34 пакета военной помощи на сумму более 24 миллиардов долларов... Мы всегда будем благодарны за эту поддержку», - прокомментировал Зеленский решение в соцсети X.



В среду госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что это будет последний пакет помощи в нынешнем году, отмечает «Голос Америки».

Президент США Джо Байден ранее в этом году попросил Конгресс выделить на помощь Украине еще $61 млрд, но республиканцы отказываются одобрить запрос без соглашения с демократами об усилении безопасности на американо-мексиканской границе.

Ранее Белый дом предупредил, что без дополнительных ассигнований американская помощь Киеву закончится к концу года.



По словам госсекретаря Блинкена, последний пакет помощи включает боеприпасы для ПВО, дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем HIMARS, артиллерийские боеприпасы, противотанковые боеприпасы и более 15 миллионов патронов.

По словам Владимира Зеленского, эти поставки удовлетворят «самые насущные потребности Украины».