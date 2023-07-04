Владимир Зеленский: «Пока Крым оккупирован, война не окончится»

Усилия Киева сосредоточены на освобождении оккупированных территорий на юге и востоке Украины, но нашей конечной целью было и остается освобождение Крымского полуострова, аннексированного Россией в 2014 году в нарушение международного права. Президент Украины Владимир Зеленский сказал об этом в эксклюзивном интервью телеканалу CNN, которое было записано в минувшее воскресенье в Одессе.

«Мы не можем себе представить Украину без Крыма. И до тех пор, пока Крым находится под российской оккупацией, война не окончится», – подчеркнул Зеленский.

На вопрос о том, возможен ли сценарий, при котором было бы возможным достижение мира без Крыма, Зеленский ответил: «Тогда это не станет победой».

Зеленский высказался и о недавнем мятеже и оценил прочность власти Кремля. «Мы видели реакцию Путина на скоротечный мятеж Евгения Пригожина. Она была слабой. Мы видим, что у него не всё под контролем. «Вагнеровский» марш через территорию нескольких регионов показал, насколько легко это можно осуществить. «Путин не контролирует ситуацию в регионах», – считает президент Украины.

Полный текст интервью Владимира Зеленского ведущей телеканала CNN Эрин Барнетт опубликован в понедельник, 3 июля.

Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила в понедельник, что на восточном направлении за прошедшую неделю в результате улучшения оперативного (тактического) положения и выравнивания линии фронта освобожденная площадь увеличена на девять квадратных километров.



На южном направлении, по ее данным, за прошедшую неделю площадь освобожденных территорий увеличилась на 28,4 квадратных километра. «В общей сложности освобожденная площадь на юге составляет 158,4 квадратных километров», – подчеркнула замминистра обороны.

Российская сторона заявления Киева не комментировала.

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