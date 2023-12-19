Владимир Зеленский проводит итоговую пресс-конференцию

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 19 декабря, дает итоговую пресс-конференцию. Телеканал «Настоящее время» ведет прямую трансляцию с этого мероприятия.

Ранее встречу анонсировал Офис главы украинского государства. Точное время и место проведения пресс-конференции заранее не разглашались. О деталях сообщили лишь в письме-подтверждении аккредитованным журналистам, в том числе сотрудникам иностранных СМИ.

Последняя итоговая пресс-конференция Зеленского проходила в годовщину полномасштабного вторжения России - 24 февраля 2023 года, отмечает РБК-Украина.

Незадолго до нынешней пресс-конференции Владимир Зеленский побывал в длительной зарубежной поездке, включающую посещение Кабо-Верде, Аргентины, США и Норвегии. Главной целью визитов была задача добиться дальнейшей военной и финансовой помощи Украине со стороны западных стран и расширение международной поддержки Киева в его усилиях по отражению российской военной агрессии.

Администрации президента США Джо Байдена пока не удалось получить одобрения американского Конгресса на бюджетный запрос, включающий новую помощь Украине на сумму более 60 миллиардов долларов.