Владимир Зеленский выступил на открытии Берлинского кинофестиваля

Премьерой романтической комедии Ребекки Миллер "Она пришла ко мне" открывается 73-й Берлинский кинофестиваль. На суд жюри главного конкурса во главе с американской актрисой Кристен Стюарт представлены 17 игровых фильмов, в том числе "Музыка" Ангелы Шанелек, "Красное небо" Кристиана Петцольда, "Большая повозка" Филиппа Гарреля, "Ингеборг Бахман – путешествие в пустыню" Маргарет фон Тротта, и два полнометражных мультфильма.

К гостям фестиваля обратился по видеосвязи президент Украины. Владимир Зеленский напомнил о том, что кинематограф способен символически разрушать стены – в том числе идеологические. В фильме Вима Вендерса "Небо над Берлином", снятом за два года до падения Берлинской стены, город уже предстал объединенным.

По словам Зеленского, сейчас Россия, которая в течение года разрушает мирные города и убивает людей, хочет построить подобную стену между Украиной и Европой, между свободой и рабством, между цивилизацией и тиранией. Президент напомнил, что минувшей ночью российские войска вновь обстреливали территорию Украины.

Зеленский говорил о том, что теперь, когда Россия ведет тотальную войну, искусство не может оставаться безразличным к политике, и кинематограф должен вдохновлять людей, способных изменить мир. Он поблагодарил Берлинале за поддержку и назвал Украину "крепостью свободного мира, которая выстоит и победит".

фестиваль выражает свою солидарность с народом Украины

Владимир Зеленский стал главным героем документального фильма Шона Пенна и Аарона Кауфмана "Сверхдержава", премьера которого состоится 17 февраля. Съемки начались в Украине в 2021 году. Пенна и Кауфмана интересовал феномен популярного актера, ставшего президентом. 24 февраля 2022 года замысел фильма изменился. Шон Пенн оказался первым журналистом, который взял у Зеленского интервью вскоре после начала российского вторжения в Украину, и затем не раз разговаривал с ним. Пенн также выступил на открытии фестиваля и рассказал о своей работе над "Сверхдержавой".

В заявлении Берлинале говорится, что фестиваль "решительно осуждает продолжающуюся агрессивную войну России, нарушающую международное право, и выражает свою солидарность с народом Украины и всеми, кто выступает против этой войны". Значок Берлинале в форме медведя окрашен в этом году в цвета украинского флага. Фестиваль также выступил в поддержку участников акций протеста, продолжающихся в Иране.

24 февраля на красной дорожке у фестивального дворца пройдет демонстрация в знак солидарности с Украиной. В ней примут участие посол Украины в Германии Алексей Макеев, кинематографисты и представители Киевского и Одесского кинофестивалей.

В конкурсе "Столкновения" состоится премьера документального фильма Виталия Манского и Евгения Титаренко "Восточный фронт" о жизни украинцев на передовой и в тылу. Съёмки начались 24 февраля 2022 года. В программе "Форум" участвует фильм Петра Павлюса и Томаша Вольского "В Украине" – польские кинематографисты изучали следы, которые оставила война в разных регионах страны.

Почетным гостем 73-го Берлинского кинофестиваля стал режиссер Стивен Спилберг. Он получит награду за вклад в киноискусство.