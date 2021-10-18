Владимир Зеленский заявил, что не занимался отмыванием денег

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ни он, ни кто-либо еще из творческой студии "Квартал 95", одним из основателей которой он был, не занимался отмыванием денег.

Так украинский лидер прокомментировал обнародованное ранее в октябре расследование СМИ по информации так называемого "Архива Пандоры" об офшорах.

"Честно говоря, сюжет не очень. Потому что, во-первых, ничего нового", – сказал Зеленский в интервью телеканалу ICTV.

Как отметил Зеленский, подобная информация ранее появлялась в СМИ, подконтрольных его предшественнику на посту главы государства Петру Порошенко. "В 2019 году все то же самое кино я видел на каналах олигарха Порошенко, который показывал, потому что понимал, что против меня "грязи" никакой нет", – подчеркнул Зеленский.

Вместе с тем, как пишет "Украинская правда", Зеленский не стал отрицать, что в 2012 году использовал офшорные компании. "Во времена Януковича тогда все структурировали свой бизнес, особенно бизнес, связанный со СМИ. Все каналы имели компании за рубежом, абсолютно все. Потому что это была возможность, чтобы на тебя политика не влияла", – сказал украинский президент.

"Архив Пандоры", который изучил Международный комитет журналистов-расследователей, включает почти 12 миллионов документов от 14 офшорных регистраторов из разных стран мира. Речь идёт об одной из крупнейших в истории утечек информации об офшорных компаниях и их реальных бенефициарах.

В журналистском расследовании упоминаются свыше 30 бывших и действующих лидеров стран мира и более 300 высокопоставленных госчиновников.

Как сообщалось со ссылкой на издание "Слидство.Инфо", в глобальной утечке содержится информация о более чем полутора тысячах украинцев, включая нынешнего украинского президента. В частности, согласно этим данным данным, офшорные фирмы Зеленского и его команды с 2012 года якобы получили 40 миллионов долларов от офшоров, связанных с олигархом Игорем Коломойским, когда студия "Квартал 95" начала сотрудничать с его телеканалом "1+1", пишет "Интерфакс-Украина".