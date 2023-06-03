Владимир Зеленский заявил о готовности Киева к наступлению

Владимир Зеленский в интервью американскому изданию The Wall Street Journal заявил, что Киев готов к наступлению. Президент Украины не назвал дату начала военной операции и допустил, что она может дорого обойтись.

Зеленский отметил, что Украина нуждается в большем количестве американских систем противоракетной обороны «Пэтриот» для защиты граждан от воздушных атак и прикрытия войск на передовой.

Кроме того, президент признал превосходство России в воздухе. По словам, Зеленского, отсутствие защиты от российской авиации повлечет гибель большого количества военнослужащих в ходе наступления.

Украинский лидер подчеркнул, что Киев хотел бы иметь больше западного оружия для предстоящей военной кампании. «Мы хотели бы иметь определенные вещи, но мы не можем ждать месяцами», - сказал Зеленский.

Одной из наиболее важных задач президент Украины назвал продвижение к членству страны в НАТО во время саммита военного союза в Литве. Мероприятие пройдет в июле. Зеленский уточнил, что не ожидает присоединения к организации во время продолжающейся войны, но хотел бы получить обещание, что это произойдет после окончания боев.

В разговоре с The Wall Street Journal Зеленский также призвал Китай к сдерживанию России. Украинский лидер упомянул свой апрельский телефонный разговор с главой КНР Си Цзиньпином. По словам Зеленского, Си заверил его, что Пекин не поставляет России вооружения.