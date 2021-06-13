Власти Чечни: правозащитники пытались «похитить» Халимат Тарамову

Власти Чечни на третий день после того, как жительницу республики Халимат Тарамову, несмотря на ее сопротивление, сотрудники правоохранительных органов увезли из убежища для женщин - жертв домашнего насилия в Махачкале, прокомментировали этот инцидент.

Точку зрения руководства Чечни на произошедшее представил в эфире ЧГТРК «Грозный» министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев. Он обвинил в случившемся правозащитников, которые пытались помочь девушке выехать за пределы Кавказа - сообщает Кавказ.Реалии.

По словам Дудаева, «благодаря слаженным и профессиональным действиям правоохранительных органов на территории Чеченской республики и Дагестана пресечена попытка похищения человека». По его словам, никаких неправомерных действий со стороны полиции или родственников Халимат Тарамовой не было, ее дело искусственно раздуто, а у нее самой якобы есть проблемы со здоровьем.

Дудаев также прокомментировал утверждения о том, что Тарамова бежала из Чечни из-за преследований в связи с ее сексуальной ориентацией. По словам чиновника, правозащитники пытаются «приписать» Чечне «какие-то меньшинства, которых здесь нет и никогда не было».

О том, где женщина сейчас, представитель властей Чечни не сказал. Правозащитники считают, что жизни Тарамовой в республике грозит опасность.