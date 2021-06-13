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Власти Чечни: правозащитники пытались «похитить» Халимат Тарамову
Власти Чечни на третий день после того, как жительницу республики Халимат Тарамову, несмотря на ее сопротивление, сотрудники правоохранительных органов увезли из убежища для женщин - жертв домашнего насилия в Махачкале, прокомментировали этот инцидент.
Точку зрения руководства Чечни на произошедшее представил в эфире ЧГТРК «Грозный» министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев. Он обвинил в случившемся правозащитников, которые пытались помочь девушке выехать за пределы Кавказа - сообщает Кавказ.Реалии.
По словам Дудаева, «благодаря слаженным и профессиональным действиям правоохранительных органов на территории Чеченской республики и Дагестана пресечена попытка похищения человека». По его словам, никаких неправомерных действий со стороны полиции или родственников Халимат Тарамовой не было, ее дело искусственно раздуто, а у нее самой якобы есть проблемы со здоровьем.
Дудаев также прокомментировал утверждения о том, что Тарамова бежала из Чечни из-за преследований в связи с ее сексуальной ориентацией. По словам чиновника, правозащитники пытаются «приписать» Чечне «какие-то меньшинства, которых здесь нет и никогда не было».
О том, где женщина сейчас, представитель властей Чечни не сказал. Правозащитники считают, что жизни Тарамовой в республике грозит опасность.
- Сотрудники силовых структур Чечни ворвались в убежище в Махачкале вечером 10 июня с целью забрать Халимат Тарамову - дочь приближенного главы республики Рамзана Кадырова Аюба Тарамова, директора грозненского ТРЦ «Гранд парк». Им помогали в этом дагестанские правоохранительные органы. Большинство находившихся в квартире женщин выволокли оттуда силой. Тарамову с подругой доставили в полицию. После этого ее увезли в Чечню, и о ее судьбе с тех пор ничего не известно.
- Ранее Халимат Тарамова записала видеообращение, где просила не объявлять ее в розыск. По словам Тарамовой, она покинула родных добровольно, спасаясь от регулярных побоев и угроз. Дагестанская правозащитница и журналистка Светлана Анохина - главный редактор «Даптара», портала о женском пространстве на Кавказе - опасается, что ее могут убить.
- Саму Анохину, которая тоже находилась в квартире в момент задержания Тарамовой, и других задержанных женщин Ленинский районный суд Махачкалы отказался признать виновными в неповиновении сотрудникам полиции. Их отпустили без предъявления обвинений.
Другие новости дня
В Сухуми горит бывшее здание кондитерской фабрики
В Сухуми загорелось бывшее здание кондитерской фабрики по ул. Эшба. На месте происшествия работают пять пожарных расчетов МЧС самопровозглашенной республики Абхазия.
Огонь охватил верхние этажи здания. Причина возгорания пока не установлена. Информации о пострадавших нет.
За сутки на Северном Кавказе выявлено 292 новых случая инфицирования коронавирусом
За последние сутки на Северном Кавказе умерли 23 пациента с подтвержденным коронавирусом, число новых заболевших – 292.
По данным Оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса, в Краснодарском крае умерли 12 человек, больных COVID-19, в Ставропольском крае - пятеро, в Дагестане и Адыгее - по двое, в Карачаево-Черкесии и Калмыкии - по одному пациенту с подтверждённым диагнозом.
Всего на Северном Кавказе за время пандемии умерли 10 829 человек с COVID-19.
Больше всего новых случаев инфицирования выявлено в Краснодарском крае, меньше всего - в Чечне и Северной Осетии.
- Краснодарский край + 104 (49 701 все время пандемии )
- Ставропольский край + 62 (55 602)
- Дагестан + 46 (34 256)
- Калмыкия + 21 (21 049)
- Кабардино-Балкария + 13 (24 500)
- Карачаево-Черкесия + 12 (20 605)
- Ингушетия + 9 (15 920)
- Адыгея + 9 (14 782)
- Северная Осетия + 8 (17 113)
- Чечня + 8 (12 426)
На сегодня на Северном Кавказе зарегистрировано 265 951 случай заболевания COVID-19. В целом по России, согласно данным Оперштаба на 13 июня, выявлено 5 208 687 человек с коронавирусом.
Совместной пресс-конференции Байдена и Путина не будет
Совместной пресс-конференции по итогам саммита президентов России и США в Женеве 16 июня не будет. Джо Байден и Владимир Путин пообщаются с прессой по отдельности. Об этом сообщили в субботу американские представители, их слова подтвердили в Кремле.
Как отмечает The New York Times, американская сторона приняла решение отказаться от совместной пресс-конференции, чтобы не предоставлять Путину возможность получить «международную платформу» и не допустить повторения ситуации 2018 года, когда на пресс-конференции после встречи с президентом США Дональдом Трампом в Хельсинки российскому президенту, как считают многие комментаторы, удалось навязать свою повестку дня. В частности, Трамп фактически согласился с Путиным по вопросу о российском вмешательстве в выборы в США, поставив под сомнение выводы американских спецслужб.
«Мы ожидаем, что встреча будет прямой и откровенной, и пресс-конференция в одиночном формате подойдет для того, чтобы детально рассказать независимой прессе о темах, которые были подняты на переговорах, – как в тех сферах, где мы можем договориться, так и в областях, где у нас имеются серьезные трудности», – сообщил журналистам представитель Белого дома.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что российская сторона была готова как к совместной пресс-конференции, так и к ее отсутствию. По его словам, Путин тоже пообщается с прессой после саммита.
Встреча Байдена и Путина пройдет на фоне очередного обострения отношений между США и Россией. Инициатором ее стал президент США. Он подчеркивает, что речь не идет о «перезагрузке» отношений с Россией, однако сторонам необходимо обсудить вопросы стратегической стабильности и другие насущные проблемы. Белый дом заявил, что Байден затронет вопрос об атаках с помощью вирусных программ-вымогателей, осуществленных хакерскими группами, базирующимися в России, поднимет вопрос об агрессии Москвы против Украины и политических репрессиях в России. По словам Пескова, в частности, обсуждение судьбы оппозиционера Алексея Навального – не на повестке дня саммита.
Формат переговоров Байдена и Путина еще окончательно не определен. По данным NBC, должно состояться две сессии – в широком и узком форматах. При этом неясно, будет ли беседа президентов «один на один». Также телеканал со ссылкой на источники сообщает, что Байден намерен на встрече передать «жесткий сигнал Путину», а его позиция на саммите будет ранее согласована с европейскими союзниками США.
- New York Times отмечает, что Путин обращал в свою пользу и свое участие в пресс-конференциях с другими президентами США – Бараком Обамой и Джорджем Бушем-младшим.
- Путин находится у власти в России уже 21 год, в США за это время сменились пять президентов.
Саммит «Большой семерки» завершается в Британии. Что обсудили лидеры
В британском Корнуолле в воскресенье завершается трехдневный саммит «Большой семерки» – группы крупнейших индустриально развитых демократий мира. Это первая встреча лидеров более чем за год – перерыв был вызван пандемией коронавирусной инфекции.
Именно борьба с ней стала одной из главных тем саммита. Лидеры «Семерки» пообещали бесплатно выделить развивающимся странам не менее 1 миллиарда доз вакцин, половину из них предоставят США.
Важнейшей темой стала также борьба с изменениями климата, однако о конкретных договоренностях пока не было объявлено.
По инициативе США лидеры договорились о программе поддержки строительства объектов инфраструктуры в развивающихся странах, которая должна составить конкуренцию аналогичной китайской программе. Это уже вызвало недовольство в Пекине – МИД Китая заявил, что «маленькая группа стран» не должна «диктовать глобальные решения».
Тема противостояния угрозам со стороны России и поисков путей сотрудничества с ней поднималась на двусторонних встречах президента США Джо Байдена с лидерами «Семерки», в частности с канцлером Германии Ангелой Меркель. На ней обсуждался газопровод «Северный поток – 2», сооружение которого Германия поддерживает, а США критикуют. Как для Берлина, так и для Вашингтона крайне важно, чтобы транзит природного газа из России через Украину сохранился и после запуска газопровода, – сказала после встречи Меркель.
Внимание привлекло участие в саммите 95-летней британской королевы Елизаветы II. Джо Байден стал 13-м президентом США, с которым она встретилась за время своего царствования. При этом это не была первая их встреча – впервые они виделись еще в 1982 году. Байден тогда был сенатором, а Елизавета II к тому моменту уже 30 лет была на британском престоле.
Участники встречи, в частности президент Франции Эммануэль Макрон, выступили с похвалами в адрес американского президента Джо Байдена, отметив конструктивный подход новой администрации США к союзникам.
Европейское турне президента США продолжится его поездкой в Брюссель, где он в понедельник и вторник примет участие в саммитах НАТО и ЕС. В среду состоится его встреча в Женеве с российским президентом Владимиром Путиным.
Из руководства «Роскосмоса» убрали последнего космонавта
Руководство «Роскосмоса» покинул последний остававшийся в нем космонавт. Герой Советского Союза и герой России Сергей Крикалев снят с должности исполнительного директора корпорации и переведен в советники.
Как утверждает «Новая газета», одной из причин этого стала критика со стороны Крикалева проекта съемок на Международной космической станции коммерческого фильма «Вызов». Крикалев подтвердил это изданию «Открытые медиа», но отказался от дальнейших комментариев.
Исполнительным директором пилотируемых программ «Роскосмоса» вместо Крикалева назначен Александр Блошенко. В пресс-службе корпорации это решение объяснили началом подготовки проекта новой российской орбитальной станции.
Как утверждает «Новая газета», на наблюдательном совете при «Роскосмосе» 9 июня Крикалев раскритиковал проект съемок на МКС фильма с актрисой Юлией Пересильд и режиссером Климом Шипенко. Критики проекта утверждают, что из-за подготовок к съемкам была скомкана научная программа исследований, сокращено число космонавтов, которые работают на станции.
«Вызов» – совместный проект «Роскосмоса», Первого канала и студии Yellow, Black and White. Съемка фильма на МКС планируется на октябрь. С Пересильд и Шипенко должен полететь космонавт Антон Шкаплеров. По его словам, речь идет не просто о фильме, а о научном эксперименте.
Комментариев гендиректора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина пока нет.
Срок эксплуатации МКС истекает в 2024 году, однако американская сторона, участвующая в проекте, намерена его продлить. Весной правительство России сообщило, что к 2025 году Москва может создать собственную орбитальную станцию и выйти из проекта МКС. Окончательное решение пока не принято. 4 июня сообщалось, что глава НАСА Билл Нельсон в телефонном разговоре предложил Рогозину продлить эксплуатацию станции до 2030 года при необходимом государственном финансировании. Рогозин согласился с предложением. Об этом говорится в сообщении российской корпорации.
Рогозин неоднократно подвергался критике за снижение числа запусков ракет в космос в последние годы, финансовые нарушения и хищения в космической отрасли и за выступления с амбициозными планами, не все из которых впоследствии подтверждались.
В Москве среди привившихся от COVID-19 разыграют 5 автомобилей
Власти Москвы решили простимулировать вакцинацию от коронавирусной инфекции в городе - на фоне резкого увеличения числа новых случаев заболевания - путем лотереи. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что с 14 июня по 11 июля граждане, которые впервые получат первый компонент вакцины, станут участниками розыгрыша автомобилей.
Всего будут разыграны 5 машин стоимостью примерно 1 миллион рублей. Модели автомобилей не называются.
Накануне Собянин распорядился ввести в Москве ряд ограничений - будущая неделя объявлена нерабочей, закрыты зоопарки и фудкорты, а также предприятия общепита и досуга в период с 23 часов до 6 часов утра. В воскресенье стало известно об отмене общегородского выпускного вечера.
За последние сутки в Москве по официальным данным выявлено 7704 новых случаев инфекции. Это самый высокий показатель в 2021 году. Число новых случаев за неделю выросло более чем вдвое. По всей России за сутки - более 14 тысяч инфицированных, это тоже заметный рост по сравнению с показателями последних месяцев.
Ранее Собянин признал, что в Москве, несмотря на доступность вакцинации, прививки сделало лишь относительно небольшое число жителей. По словам мэра, в любом другом городе Европы привито больше людей, чем в Москве. Сам он в воскресенье еще раз призвал москвичей прививаться, заявив, что недавно вакцинировался уже во второй раз.
При этом, по словам Собянина, в первый раз он привился еще в мае прошлого года. Тогда, однако, в России - и вообще в мире - не был одобрен ни один препарат, шли лишь первые фазы клинических испытаний вакцин. Российскую вакцину «Спутник V» зарегистрировали в августе, а массово прививать ей начали после Нового года. Каким образом Собянин мог привиться в мае, из его слов не ясно.
Коронавирус в Грузии: 522 случая заражения за сутки, 14 человек скончались
В Грузии за минувшие сутки выявлено 522 новых случая заражения коронавирусом. Данные получены на основании проведения около 22 тысяч тестов. Таким образом, показатель выявляемости за сутки составил 2,38%, за последние две недели – 2,61%, а за последнюю неделю – 2,29%.
Общее число случаев заражения коронавирусом, зафиксированных в Грузии с начала пандемии, к утру воскресенья увеличилось до 353 965.
Почти 53% фактов инфицирования, зафиксированных по стране за последние 24 часа, приходится на Тбилиси – 276. В Аджарии выявили 45 случаев заражения, в Имерети – 44, в Самегрело и Земо Сванети – 36, в Квемо Картли – 34, в Кахетии – 32, в Шида Картли – 25, в Мцхета-Мтианети – 16, в Самцхе-Джавахети – 10, в Гурии – 4.
От ковида умерли еще 14 пациентов. Общее число умерших с диагнозом «коронавирус» в Грузии теперь составляет 5 048.
Выздоровели 1 074 человека, их общее число выросло до 339 392.
На данный момент в Грузии 9 499 активных случаев коронавируса. Из них 3 155 пациентов (более 33%) проходят лечение в больницах. Состояние 688 пациентов тяжелое. К аппаратам искусственного дыхания подключены 190 человек.
5 734 гражданина (более 60% активных случаев) лечится на дому, а 610 – в ковид-гостиницах под наблюдением врачей. В карантинных пространствах размещен 41 человек, в самоизоляции остаются более 13,1 тысячи.
Число граждан, получивших хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса, к 13 июня достигло 206 742. Это около 5,6% от всего населения Грузии.
Прошло шесть лет со дня разрушительного наводнения в Тбилиси
Прошло ровно шесть лет со дня разрушительного наводнения в Тбилиси. В ночь с 13 на 14 июня 2015 года многочасовой ливень спровоцировал крупнейшие за всю современную историю города стихийное бедствие.
На дорогу Цхнети-Бетания сошел оползень – со склона сорвалось до одного миллиона кубометров земли. Селевой поток перекрыл ущелье небольшой реки Вере, которая протекает по центральной части города. Затоплен был частный приют для собак, парк «Мзиури», улица Сванидзе, дорога, соединяющая два густонаселенных столичных района, и зоопарк на площади Героев.
В результате наводнения погиб 21 человек, двое до сих пор числятся пропавшими без вести. Без крыши над головой остались 200 семей. Зоопарк был практически полностью разрушен, а больше половины его обитателей либо погибли во время стихии, либо были ликвидированы после того, как оказались на свободе.
Ущерб от наводнения превысил 90 миллионов лари. Масштабные восстановительные работы заняли пять лет и обошлись столичному бюджету в миллионы долларов. Отстроить потребовалось дороги, мосты, тоннели, опорные стены, коммуникационные системы, сообщает агентство «Новости-Грузия».
В ликвидации последствий стихии принимали участие тысячи добровольцев. Опасной и сложной работы не побоялись ни студенты, ни звезды грузинского шоу-бизнеса. Расчищая от завалов пострадавшие районы вместе с военными, они помогали спасателям искать пропавших. Принято считать, что тогда в Грузии зародилась новая волна гражданского активизма. Саму дату 13 июня 2015 года также ассоциируют с консолидацией и единством грузинского общества.
Родственник свидетеля по делу пансиона Ниноцминда задержан за угрозы
Полиция задержала дядю бывшего воспитанника детского пансиона Ниноцминда, который проходит свидетелем по делу о жестоком обращении с бенефициарами учреждения. Об этом говорится в сообщении Генеральной прокуратуры Грузии. Следствие выяснило, что мужчина угрожал своему племяннику убийством, после того как он дал показания. О факте правоохранительные органы уведомил адвокат свидетеля.
Генпрокуратура Грузии предъявила мужчине обвинения по статье «угроза причинением смерти или вреда здоровью». Сторона обвинения будет требовать, чтобы задержанный оставался в заключении до вынесения приговора. Генеральная прокуратура просит НПО и СМИ воздерживаться от разглашения каких-либо деталей расследования, чтобы не мешать следствию.
- В пансион, подведомственный патриархии, не допускают сотрудников аппарата Народного защитника. Омбудсмен лишен возможности провести там мониторинг и проверить информацию о предполагаемых фактах физического и сексуального насилия над бенефициарами, из-за которой следственные органы возбудили четыре уголовных дела за последние пять лет.
- Неделю назад Тбилисский городской суд удовлетворил исковые требования НПО «Партнерство за права человека» (PHR), поручив соответствующим государственным ведомствам немедленно начать перевод детей из пансиона в Ниноцминда, исходя из возможных рисков для жизни и здоровья несовершеннолетних, сообщает агентство «Новости-Грузия».
- В аппарате Народного защитника утверждают, что сообщения о нарушениях прав детей продолжили поступать к ним даже после того, как в пансион удалось попасть правозащитникам и соцработникам. По словам омбудсмена Нино Ломджария, информацию об ущемлении прав они получают и от бывших воспитанников учреждения. При этом она заявила, что на них оказывают серьезное давление, чтобы они не давали правоохранительным органам показаний против администрации школы-интерната и не говорили о насилии, которому подвергались, находясь в пансионе.
Власти Беларуси считают, что Запад не хочет расследовать инцидент с Ryanair
Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил, что Запад проявляет нежелание проводить расследование инцидента с самолетом Ryanair, так как результаты будут не в его пользу. Об этом сообщает из Минска корреспондент агентства ТАСС.
По словам главы МИД Беларуси ни Польша, ни Литва до сих пор не передали Минску или Международной организации гражданской авиации (ICAO) материалы, связанные с разговорами экипажа с аэропортами этих стран, что необходимо.
«Они говорят, что якобы Беларусь не соблюдает принципы верховенства права. Где здесь в данной ситуации мы видим хотя бы на йоту желание западных стран действовать согласно с этими принципами? Никакого желания нет», приводит ТАСС высказывания Владимира Макея.
Министр иностранных дел Беларуси отметил, что на недавней встрече с главами западных дипломатических миссий в Минске белорусская сторона предоставила все материалы, продемонстрировала свою готовность к сотрудничеству по расследованию инцидента.
- К настоящему времени об инциденте известно, что 23 мая 2021 года авиалайнер Boeing 737 ирландской авиакомпании Ryanair, выполнял международный регулярный пассажирский рейс по маршруту Афины-Вильнюс. Через через несколько минут после входа в воздушное пространство Беларуси пилотам от местного диспетчера поступило сообщение, что по сведениям спецслужб Белоруссии, лайнер заминирован. За несколько минут до выхода из воздушного пространства Беларуси самолет был развернут и в сопровождении белорусского истребителя направлен в национальный аэропорт «Минск». После приземления опергруппа КГБ Белоруссии задержала двух пассажиров: оппозиционного белорусского деятеля Романа Протасевича и его подругу, гражданку России Софью Сапегу. Информация о минировании не подтвердилась.
- Министр транспорта Ирландии Имон Райан, участвовавший 27 мая в заседании Международной организации гражданской авиации (ИКАО), заявил о необходимости проведения независимого расследования инцидента с самолетом. В тот же день стало известно, что ИКАО согласилась открыть такое расследование. Об этом сообщила 27 мая ирландская газета The Irish Times.
- Ожидается, что ИКАО должна представить предварительный отчет о выводах следствия к 25 июня этого года.
В Абхазии за сутки выявлено 45 новых случаев коронавируса
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 177 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 45 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 38 человек, 37 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 12 человек оценивается как тяжелое, 26 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 40 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 8 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находятся 10 пациентов, в Гагрской ЦРБ - 15, в Ткварчельской ЦРБ - 8.
- По данным Оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 15 756 человек. Зарегистрировано 238 летальных случаев. Выздоровели 15 069 человек.
Глава МИД Грузии: Сделку между Арменией и Азербайджаном готовили три месяца
Власти Грузии продолжали работу в течение двух-трех месяцев для достижения соглашения между Арменией и Азербайджаном. Об этом сегодня, 12 июня, сообщил вице-премьер, глава МИД Грузии Давид Залкалиани.
Азербайджан передал Армении 15 задержанных военных в обмен на карты минных полей в Карабахе. Условия сделки были согласованы при активной фасилитации премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили. К процессу также был подключен исполняющий обязанности заместителя госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Филипп Рикер, сообщает агентство «Новости-Грузия».
«В течение последних 2-3 месяцев мы очень активно работали с нашим главным стратегическим партнером для достижения этого результата. Я очень рад, что сегодня у нас есть такой итог и еще раз хочу поблагодарить в первую очередь наших стратегических партнеров Азербайджан и Армению, которые очень хорошо осознали, что необходимо сделать встречные шаги для установления долгосрочного мира и стабильности в регионе», - заявил Залкалиани.
6 июня Рикер прибыл в Грузию, официально начав турне по странам Южного Кавказа. Залкалиани подчеркнул, что американская делегация вернулась в Тбилиси, чтобы продолжить обсуждения вопроса после проведения встреч в Баку и Ереване. Глава МИД Грузии надеется, что приобретенный опыт сотрудничества послужит основой для создания нового формата по разрешению как гуманитарных проблем, так и других важных вопросов.
«Вы помните, что инициированы были разные форматы. Здесь были разговоры о формате «3+3» и так далее, однако мы очень хорошо проанализировали ситуацию и очень хорошо увидели, какие форматы и отношения возможны, могут принести реальные результаты. В первую очередь мы предложили именно начало непосредственно наших отношений, трех основных стран Южного Кавказа – Грузии, Азербайджана и Армении, и обсуждение этих возможных форматов, которые будут направлены на гуманитарные вопросы. Мы начнем с элементарных проектов, которые смогут принести конкретные результаты, в том числе по направлению экономики, в том числе, с точки зрения развития бизнес-отношений и логистики, развития отношений между народами, чтобы благодаря этим маленьким шагам выйти к более масштабному сотрудничеству», - сказал Залкалиани.
На саммите в Корнуолле одобрен план соревнования группы G7 с Китаем
Лидеры стран «Большой семерки», готовые вступить в соревнование с Китаем, заявили о принятии плана действий для поддержки государств с низким или средним уровнем благосостояния. Эта поддержка будет направлена прежде всего на строительство объектов инфраструктуры.
Президент США Джо Байден на саммите «Большой семерки» в Корнуолле заявил, что Вашингтон поддерживает план, который должен стать более эффективным, чем аналогичная китайская программа.
В заявлении участников саммита сказано, что они предложат «сотрудничество, основанное на принципах прозрачности и партнерства».
Детали плана финансирования инфраструктурных проектов остаются неопределенными. Канцлер Германии Ангела Меркель сказала, что «Большая семерка» еще не достигла уровня, с которого можно было бы начинать финансирование подобной инициативы.
Госдеп США благодарит Грузию за содействие в переговорах между Арменией и Азербайджаном
Госсекретарь США Энтони Блинкен выразил благодарность правительству Грузии за содействие в переговорах между Арменией и Азербайджаном.
«США приветствуют освобождение Азербайджаном 15 задержанных армян. Мы благодарны правительству Грузии за его жизненно важную роль в содействии переговорам между сторонами. Такие шаги приближают народы региона к мирному будущему, которого они заслуживают», - написал Блинкен в своем Twitter.
Благодарность правительству Грузии и лично премьеру Ираклию Гарибашвили также выразил в заявлении Госдепартамент США, которое распространяет американское посольство.
«Соединенные Штаты приветствуют освобождение Азербайджаном 15 задержанных армян и их возвращение к своим семьям. Мы также приветствуем решение Армении предоставить Азербайджану важную информацию, которая будет способствовать гуманитарному разминированию и позволит избежать жертв в будущем. Мы благодарны премьер-министру Ираклию Гарибашвили и правительству Грузии за ту важную роль, которую Грузия сыграла в содействии шагам, приближающим народы региона к мирному и процветающему будущему, которого они заслуживают.
Соединенные Штаты рады поддержать эти шаги и надеются, что они заложат основу для дополнительного сотрудничества. Мы продолжаем призывать к возвращению всех задержанных и готовы помочь странам региона в их усилиях по продолжению сотрудничества и решению существующих вопросов. Мы также продолжаем призывать Армению и Азербайджан возобновить встречи под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ для переговоров о всеобъемлющем политическом урегулировании конфликта», - сказано в заявлении посольства.
- Ранее сегодня стало известно, что Азербайджан передал Армении 15 задержанных военных в обмен на карты 97 тысяч противопехотных и противотанковых мин, заложенных в Агдамском районе в центральной части Карабаха, сообщает агентство «Новости-Грузия».
- Условия сделки были согласованы при активной фасилитации премьера Гарибашвили. К процессу также был подключен исполняющий обязанности заместителя госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Филипп Рикер.
Посольство Армении в Грузии благодарит Тбилиси за помощь в возвращении армянских пленных
Посольство Армении в Грузии выразило благодарность правительству Грузии за усилия в деле освобождения 15 армянских граждан, задержанных Азербайджаном во время прошлогоднего конфликта.
«Спасибо властям Грузии за помощь в деле возвращения армянских пленных», - говорится в соответствующем посте, опубликованном диппредставительством в социальной сети.
Сегодня, 12 июня, при активном содействии премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили и и.о. заместителя госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филиппа Рикера азербайджанская сторона освободила 15 граждан Армении, задержанных во время конфликта, которые возвратились к своим семьям через территорию Грузию.
Акция «солидарности» – в пансион Ниноцминда привезли 50 несовершеннолетних каратистов
До 50 несовершеннолетних были доставлены сегодня, 12 июня, в детский пансион Ниноцминда, в знак «солидарности» с администрацией учреждения, в адрес которой поступают обвинения в жестоком обращении с воспитанниками. Акцию в поддержку епископа Грузинской православной церкви Спиридона (Абуладзе), управляющего школой-интернатом, организовали лидер партии «Альянс патриотов Грузии» Георгий Ломия и президент Федерации киокушинкай каратэ Грузии Гоча Какабадзе.
Несовершеннолетних привезли в пансион после обеда на нескольких микроавтобусах. После детям раздали кимоно, и Какабадзе провел с ними тренировку во дворе учреждения. Он сообщил, что каратисты намерены проводить занятия для воспитанников пансиона. Какабадзе не смутило замечание журналиста, который напомнил, что социальные работники забрали большую часть бенефициаров учреждения и сейчас этот процесс продолжается.
Что касается Георгия Ломия, то он выразил уверенность в том, что воспитанники учреждения, подведомственного Патриархии Грузии, не подвергаются насилию. Политик назвал «сплетницей» Народного защитника Грузии Нино Ломджария, а СМИ обвинил в тиражировании недостоверной информации. По его мнению, информация о жестоком обращении с детьми в пансионе Ниноцминда распространяется для того, чтобы запятнать имя церкви, сообщает агентство «Новости-Грузия».
- В пансион, подведомственный патриархии, не допускают сотрудников аппарата Народного защитника. Омбудсмен лишен возможности провести там мониторинг и проверить информацию о предполагаемых фактах физического и сексуального насилия над бенефициарами, из-за которой следственные органы возбудили четыре уголовных дела за последние пять лет.
- Неделю назад Тбилисский городской суд удовлетворил исковые требования НПО «Партнерство за права человека» (PHR), поручив соответствующим государственным ведомствам немедленно начать перевод детей из пансиона в Ниноцминда, исходя из возможных рисков для жизни и здоровья несовершеннолетних.
- По последним данным, Агентство оказания помощи пострадавшим, жертвам трефикинга и государственной опеки обеспечило вывод 22 несовершеннолетних из пансиона, среди которых дети с ОВЗ. По информации СМИ, в учреждение к этому времени остается около 30 детей. В свою очередь, патриархия Грузии намерена обжаловать решение суда.
МИД Азербайджана: Мы ценим поддержку правительства Грузии в реализации гуманитарного акта
«Мы ценим поддержку правительства Грузии под руководством премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили в реализации этого гуманитарного акта», - говорится в заявлении Министерства иностранных дел Азербайджана.
В официальном заявлении на сайте ведомства отмечается, что согласно договоренности, достигнутой 12 июня 2021 года, в обмен на предоставление Азербайджану карт о 97 000 единиц противотанковых и противопехотных мин в Агдамском районе, Армении на границе Азербайджана и Грузии, при участии представителей Грузии, были переданы 15 задержанных армянских граждан.
«Мы ценим поддержку правительства Грузии под руководством премьер-министра Ираклия Гарибашвили в реализации этого гуманитарного акта. Здесь же особо подчеркиваем посредническую роль и благодарим, в первую очередь, государственного секретаря США Энтони Блинкена, и.о. заместителя государственного секретаря Филиппа Рикера, президента Европейского совета Шарля Мишеля и председательства Швеции в ОБСЕ за их вклад в этот процесс.
Получение минных карт спасет жизни и здоровье десятков тысяч наших граждан, включая специалистов по разминированию, и в то же время ускорит проекты реконструкции, инициированные в Агдаме президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и возвращение вынужденных переселенцев» - говорится в заявлении.
При активном содействии премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили и и.о. заместителя госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филиппа Рикера азербайджанская сторона освободила 15 граждан Армении, задержанных во время конфликта, которые возвратились к своим семьям через территорию Грузию.
При посредничестве Грузии и США Азербайджан освободил 15 армянских пленных
По информации администрации правительства Грузии, при активном содействии премьер-министра Ираклия Гарибашвили и и.о. заместителя помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филипа Рикера азербайджанская сторона освободила 15 граждан Армении, попавших в плен в ходе войны в Нагорном Карабахе осенью 2020 года. Через территорию Грузии граждане Армении вернулись на родину, передает СОВА.
Кроме того, при посредничестве Тбилиси Ереван передал Баку важные материалы по заминированным территориям в зоне конфликта.
«Премьер-министр Грузии лично находился в постоянном контакте с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и исполняющим обязанности премьер-министра Армении Николом Пашиняном. Следует отметить, что благодаря активности стратегического партнера Грузии США и значительному участию Грузии в процессах, был сделан особый шаг по улучшению обстановки безопасности в регионе Южного Кавказа. Этот факт придаст значительный импульс дальнейшему снижению напряженности в отношениях между ближайшими соседями Грузии», - говорится в заявлении администрации правительства.
Как сообщается, Ираклий Гарибашвили приветствует решение Еревана и Баку, которое «должно заложить основу для снижения напряженности в регионе и создания атмосферы сотрудничества в долгосрочной перспективе».
«С самого начала Грузия активно сотрудничала с американскими партнерами, а также с армянскими и азербайджанскими коллегами для положительного решения вопроса. Грузия придает большое значение созданию атмосферы мира, стабильности и сотрудничества в регионе», - сказал он.
В Тбилиси также заявляют, что Грузия готова в будущем максимально оказывать помощь своим партнерам, если возникнет такая необходимость, и активно участвовать в процессах, прежде всего в решении гуманитарных вопросов.
Число погибших в ДТП в Тбилиси увеличилось до двух
Число погибших в ДТП в Ортачальском районе Тбилиси увеличилось до двух, один из пострадавших скончался в больнице. Об этом сообщил журналистам директор клиники «Нью Хоспитал» Георгий Рамишвили, передает агентство «Новости-Грузия».
По его словам, в целом после аварии в больницу доставили пять человек, у всех отмечались политравмы. «У одного из этих людей с тяжелой политравмой произошла остановка сердца. У него были несовместимые с жизнью травмы, и он умер, несмотря на реанимацию», - сказал Рамишвили.
В настоящее время в больнице остаются четверо пострадавших, среди которых один несовершеннолетний. У подростка отмечаются переломы. «Состояние некоторых из них тяжелое, других – средней тяжести», - добавил Рамишвили.
По информации МВД Грузии, всего в результате ДТП пострадали восемь человек, один скончался на месте.
Авария произошла сегодня, 12 июня. Грузовик, следовавший на большой скорости, врезался в пять машин, протаранил бетонное ограждение и упал во двор клиники «Нью Хоспитал» с высоты примерно 2 метров. По предварительной версии, у машины отказали тормоза.
Точные причины произошедшего установит следствие. МВД начало расследование по статье 276 УК Грузии, что подразумевает нарушение правил безопасности движения или эксплуатации автотранспорта.
Противники строительства Намахвани ГЭС и власти согласовали условия начала медиации
Противники строительства Намахванской ГЭС и представители правительства Грузии согласовали условия начала медиации. Об этом сообщил заместитель директора Энергетического объединения секретариата ЕС и председатель Центра переговоров и разрешения споров Дирк Бушле. При участии Бушле сегодня, 12 июня, лидеры протестного движения провели переговоры с заместителями глав Минсельхоза и Минэкономики Грузии. Встреча продолжалась девять часов.
«На сегодняшней встрече произошло согласование трех основных вопросов. Во-первых, мы изучим риски, а, если риски будут выявлены, то мы постараемся их устранить. Второе – это то, как мы можем разрядить ситуацию в ущелье Риони. Мы договорились снять барьеры и обеспечить гарантированное Конституцией право на передвижение. Третье – это разработка документа об энергобезопасности, правительство определит политику энергобезопасности на следующие десять лет», - приводит слова Бушле грузинская служба Радио Свобода.
После встречи лидер протестного движения Варлам Голетиани подчеркнул, что, согласно договоренностям, полицейские силы должны быть выведены из ущелья Риони, а демонстранты смогут вернуться в Намахвани. «Мы договорились о том, что если эти условия будут выполнены до следующей пятницы, тогда уже будет поставлен вопрос о последующих условиях», - сказал Голетиани.
Одновременно он добавил, что сегодня стороны не говорили о своих требованиях, а лишь озвучили условия, при выполнении которых он готовы продолжать переговоры с властями при посредничестве ЕС. Голетиани утверждает, что в ходе последующих встреч они поднимут вопрос о приостановке строительства ГЭС.
Королева Великобритании посвятила в рыцари разработчиков AstraZeneca
Королева Великобритании посвятила в рыцари разработчиков вакцины от коронавируса AstraZeneca. Титул от Елизаветы II получил профессор Оксфордского университета Ендрю Поллард. Кроме того, отмечены две женщины – научный сотрудник Сара Гилберт и руководитель рабочей группы по вакцинам Кейт Бингем. Они получили звание кавалерственных дам – это аналог рыцарского титула.
Великобритания сегодня празднует День рождения королевы – по традиции это может быть одна из суббот июня. Елизавета II выбрала этот день дня посвящение в рыцари и присуждения наград за весомый вклад в борьбу с пандемией. В списке награжденных в числе прочих присутствуют благотворители и работники социальной сферы – всего 1129 человек.
AstraZeneca – одна из четырех вакцин от COVID-19, одобренных в ЕС. В марте этого года ряд стран приостановил использование препарата из-за возможных побочных эффектов, в частности, тромбоза. Специалисты считают, что преимущества AstraZeneca превосходят недостатки. По данным разработчика, эффективность препарата против коронавируса составляет 79 процентов.
В Москве вновь вводятся ограничения из-за коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил нерабочими дни с 15 до 19 июня. Работодателям вновь рекомендовали перевести на удаленную работу не менее 30 процентов сотрудников. Ограничительные меры приняты в связи с ростом заболеваемости COVID-19 в российской столице.
Помимо прочего с 13 июня московские власти запретили посещение зоопарков, фудкортов и детских игровых комнат. Рестораны и бары должны прекратить обслуживание посетителей с 23 часов до 6 утра.
Москвичам в возрасте старше 65 лет рекомендовано воздержаться от поездок.
Последние дни в Москве фиксировали рост числа больных COVID-19. По данным на 12 июня, в городе выявили 6701 случай заражения коронавирусом. Это самый высокий показатель с 26 декабря 2020 года. Умерли за сутки 67 пациентов.
Ранее Собянин назвал эпидемобстановку в городе сложной, но сказал, что локдаун не требуется. Городские власти заявили об усиления контроля за ношением масок и перчаток в общественных местах и транспорте.
С начала пандемии в Москве коронавирусной инфекцией заболели более одного миллиона 200 тысяч человек. Число умерших приближается к 21 тысяче.
Грузовик въехал во двор больницы в Тбилиси – один человек погиб
Один человек скончался, восемь пострадали в ДТП в Тбилиси, сообщает Общественный вещатель со ссылкой на МВД Грузии.
Авария произошла сегодня днем, 12 июня, возле клиники «Нью Хоспитал» на Крцанисской улице. Согласно распространившейся информации, водитель грузовика протаранил бетонное ограждение, а после врезался легковые автомобили во дворе больницы.
Пострадавшие уже госпитализированы. По информации телеканала «Рустави 2», состояние трех пациентов тяжелое.
Очевидцы предполагают, что у грузовой машины вышла из строя тормозная система, и водитель потерял управление. Точные причины ДТП установит следствие. На месте до сих пор продолжают работу эксперты-криминалисты.
Компания ENKA опровергла информацию об остановке строительства Намахвани ГЭС
Турецкая компания ENKA, которая должна строить на реке Риони Намахванскую ГЭС, опровергла информацию, распространяемую в социальных сетях. Сведения о том, что компания складировала технику и остановила работы, не соответствуут действительности, говорится в заявлении ENKA.
«Компания не собирается останавливать строительство Намахвани ГЭС, отказываться от инвестиционных обязательств и покидать страну. Кроме того, компания готова предоставить всем заинтересованным сторонам необходимую информацию о проекте», - говорится в заявлении.
Накануне, 11 июня, лидер движения против строительства гидроэлектростанции Варлам Голетани сказал, что работы в ущелье Риони приостановлены, сообщает СОВА.
- Ранее было заявлено, что грузинское правительство может пересмотреть контракт с инвестором «Намахвани ГЭС» – турецкой компанией ENKA. По словам премьер-министра Ираклия Гарибашвили, проект не будет продолжен при действующих условиях контракта. В частности, он упомянул тему аренды земель – для осуществления проекта инвестор получил часть территории в пользование на 99 лет.
- Министр экономики Грузии Натия Турнава также подтвердила, что речь идет о возможном сокращении срока аренды земель. По ее словам, перед строительством плотины ГЭС будут проведены и дополнительные исследования.
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