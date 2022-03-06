Власти Дагестана сообщили о гибели в Украине жителя Акушинского района

В ходе военной агрессии России в Украине погиб уроженец дагестанского села Гапшима Джабраил Маллаев. Об этом сообщила в социальных сетях администрация Акушинского района. Информация о гибели проиллюстрирована фотографией военнослужащего в гражданской одежде.

В открытом доступе информация о Джабраиле Маллаеве отсутствует. Человек с такой же фамилией, именем и отчеством значится как соучредитель дагестанской региональной общественной организации по защите прав потребителей «Приоритет качества».

Не менее 29 военнослужащих с Северного Кавказа и юга России по состоянию на 5 марта погибли с начала вторжения в Украину. Гробы пришли уже в шесть республик – это Чечня, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Северная Осетия и Калмыкия. Солдат также хоронили на Кубани, в Астраханской и Волгоградской областях.